26 май 1926 г.: Роден е Майлс Дейвис, наричан „Пикасо на джаза“

На 26 май 1926 г. е роден един от най-влиятелните музиканти на XX век – Майлс Дейвис. Тромпетист, композитор, бунтар и новатор, той не просто свири джаз – той непрекъснато го преоткрива.

Днес, близо 35 години след смъртта му, Майлс Дейвис остава символ на музикалната революция и свободата на импровизацията. А през 2026 г. светът отбелязва 100 години от рождението му с концерти, преиздания и специални събития в негова чест.

От богаташко семейство до улиците на джаза

Малцина знаят, че Майлс Дейвис не израства в бедност. Роден е в заможно афроамериканско семейство в Илинойс – баща му е успешен стоматолог, а майка му е музикален педагог и цигуларка.

Първия си тромпет получава едва на 13 години като подарък от баща си. Интересното е, че учителят му забранява да използва вибрато – техника, популярна по онова време. Именно този „сух“ и хладен стил по-късно се превръща в запазена марка на Дейвис.

Зарязва университета заради Чарли Паркър

През 1944 г. Майлс заминава за Ню Йорк, за да учи в престижното училище „Джулиард“. Истината обаче е, че младият музикант няма особен интерес към академичното образование – той иска да бъде близо до джаз сцената.

Скоро започва да свири с легендарния Чарли Паркър и буквално се хвърля в нощния живот на Манхатън. Именно там започва възходът му в бибопа.

Албумът, който променя музиката

През 1959 г. излиза „Kind of Blue“ – албум, който и до днес се смята за най-продавания и най-влиятелен джаз албум в историята.

Любопитен факт е, че голяма част от музиката в него е записана почти без репетиции. Дейвис умишлено дава минимални инструкции на музикантите, за да улови чистата импровизация. В проекта участват гиганти като John Coltrane и Bill Evans.

Човекът, който постоянно сменяше музиката

Най-невероятното при Майлс Дейвис е, че никога не остава в една епоха. Той преминава през бибоп, cool jazz, modal jazz и джаз-фюжън, като всеки път променя правилата.

Когато публиката свиква с един негов стил, той вече е измислил следващия.

През 1970 г. шокира пуристите с електронния албум Bitches Brew, смесвайки джаз, рок и фънк. Днес записът се смята за основа на джаз-фюжъна.

Любопитни факти за легендата

Майлс Дейвис е известен със своя труден характер и остър език.

Бил е страстен почитател на бокса и дори тренира професионално известно време.

Освен музикант, той рисува активно в последните години от живота си.

Има пряка връзка с поп културата – работи с Prince и влияе на артисти от рока, хип-хопа и електронната сцена.

Наричан е „Пикасо на джаза“ заради постоянните си музикални трансформации.

Майлс Дейвис умира през 1991 г., но влиянието му остава огромно. Музикалните критици често казват, че историята на модерния джаз всъщност е историята на Майлс Дейвис.