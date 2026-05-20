„БНТ представя“ Никола Гюзелев с филма „Триумфи и понеделници“, посветен на 90-годишнината от рождението му

На 20 май, сряда, от 21:00 ч. по БНТ 1 в портретната документална поредица на обществената телевизия „БНТ представя“ гледайте филма „Триумфи и понеделници“, посветен на 90-годишнината от рождението на големия български бас Никола Гюзелев.

„Роден за слава“ е само едно от десетките, изпълнени с възхищение определения, с които чуждестранната преса обсипва талантливия певец. Световната критика не пести възторга и суперлативите – „Голям художник на оперната сцена“, „Гласът, който вае“, „Певец, който сваля звездите“…

Документалният филм „Триумфи и понеделници“ сглобява пъстър портрет от спомени за певеца с негови интервюта и непоказвани от десетилетия изпълнения, съхранени в Златния фонд на Българската национална телевизия. За талантливия български бас ще си припомнят акад. Пламен Карталов, проф. Аксиния Джурова, проф. Пламен Джуров, Александрина Пендачанска, Димитър Станчев.

Сценарист и режисьор на филма е Юрий Дачев.

