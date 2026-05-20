„БНТ представя“ Никола Гюзелев с филма „Триумфи и понеделници“, посветен на 90-годишнината от рождението му

20 Май, 2026 10:18 473 1

Снимка: БНТ
Венелина Маринова

На 20 май, сряда, от 21:00 ч. по БНТ 1 в портретната документална поредица на обществената телевизия „БНТ представя“ гледайте филма „Триумфи и понеделници“, посветен на 90-годишнината от рождението на големия български бас Никола Гюзелев.

„Роден за слава“ е само едно от десетките, изпълнени с възхищение определения, с които чуждестранната преса обсипва талантливия певец. Световната критика не пести възторга и суперлативите – „Голям художник на оперната сцена“, „Гласът, който вае“, „Певец, който сваля звездите“…

Документалният филм „Триумфи и понеделници“ сглобява пъстър портрет от спомени за певеца с негови интервюта и непоказвани от десетилетия изпълнения, съхранени в Златния фонд на Българската национална телевизия. За талантливия български бас ще си припомнят акад. Пламен Карталов, проф. Аксиния Джурова, проф. Пламен Джуров, Александрина Пендачанска, Димитър Станчев.

Сценарист и режисьор на филма е Юрий Дачев.

Гледайте „Триумфи и понеделници“ – на 20 май, сряда, от 21:00 ч. по БНТ 1.


    добре, че освен тази чалгаджийка Дара, България е родила и такива велики певци като Петър Райчев, Христо Бръмбаров, Елена Николай, Гюзелев, Гяуров, Никола Николов, Николай Здравков, Кирил Кръстев, Ана Томова, Пендачанска, защото щях да се срамувам, че съм българин. Докъде стиг на тази Евровизия?! Същинска пародия.

    10:33 20.05.2026