20 май 1944 г.: Роден е великият Джо Кокър – гласът, който пееше с душа

На 20 май 1944 година в английския град Шефилд е роден един от най-разпознаваемите гласове в историята на рок музиката – Джо Кокър. С дрезгавия си тембър, емоционални изпълнения и неподражаемо сценично присъствие, той се превръща в истинска легенда, оставила следа в няколко поколения музиканти и фенове.
Кариерата му продължава повече от 40 години, а песните му и днес звучат по радиостанции, филми и концертни сцени по цял свят.
От работническите квартали на Шефилд до световната сцена
Истинското име на певеца е Джон Робърт Кокър. Израства в работническо семейство в Шефилд, а още като тийнейджър започва да пее в местни клубове. Прякорът „Джо“ получава още в ученическите си години.
Първите му музикални опити са силно повлияни от Ray Charles и американския блус. В началото Кокър работи като газов техник, докато вечер обикаля клубовете с различни групи.
Големият пробив идва през 1968 година с уникалната му версия на песента "With a Little Help from My Friends" на The Beatles. Парчето достига №1 във Великобритания и се превръща в негова запазена марка.
Уудсток и световната слава
Един от най-знаковите моменти в кариерата му е участието му на легендарния Woodstock през 1969 година. Изпълнението му на „With a Little Help from My Friends“ остава сред най-паметните моменти в историята на фестивала.
Публиката е впечатлена не само от гласа му, но и от характерните му движения на сцената – резки жестове, треперещи ръце и пълно отдаване на музиката.
Любопитни факти от живота на Джо Кокър
- Въпреки че няма класическо музикално образование, Кокър е считан за един от най-емоционалните рок вокалисти на всички времена.
- През 70-те години води тежка битка с алкохола и наркотиците, което сериозно застрашава кариерата му.
- Голямото му завръщане идва през 80-те години с поредица от хитове и успешни турнета.
- През 1983 г. записва дуета Up Where We Belong с Jennifer Warnes за филма An Officer and a Gentleman. Песента печели „Оскар“, „Грами“ и „Златен глобус“.
- През 2007 г. получава Орден на Британската империя за заслугите си към музиката.
- Последните години от живота си прекарва основно в ранчото си в щата Колорадо, САЩ.
Сред най-обичаните му хитове са:
- You Are So Beautiful
- Unchain My Heart
- Summer in the City
- Cry Me a River
- N'oubliez Jamais
- You Can Leave Your Hat On
- With a Little Help from My Friends
Особено популярна остава и песента „You Can Leave Your Hat On“, превърнала се в символ благодарение на филма "9 седмици и половина".
Награди и признание
През кариерата си Joe Cocker печели множество отличия, сред които:
- награда „Грами“;
- „Оскар“ за най-добра оригинална песен;
- „Златен глобус“;
- място в класациите за най-велики рок певци на всички времена.
Много музикални критици определят гласа му като „един от най-разпознаваемите в рок историята“.
Джо Кокър умира на 22 декември 2014 година на 70-годишна възраст след битка с рак на белия дроб. Новината предизвиква вълна от реакции по целия свят, а Пол Маккартни го нарича „прекрасен човек и уникален певец“.
6 Идън
До коментар #4 от "Велик":Това са инициали на групи- не вокалисти.Някои от тези групи имат по 4-5 различни вокалисти с различни гласови специфики.Джо има своите типично рок звучащи- а това е рядко срещано.Това е магията- която ме кара да го слушам пак и пак...
