20 май 1944 г.: Роден е великият Джо Кокър – гласът, който пееше с душа

20 Май, 2026 08:55 687 6

Вижте любопитни подробности от биографията на музиканта

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 20 май 1944 година в английския град Шефилд е роден един от най-разпознаваемите гласове в историята на рок музиката – Джо Кокър. С дрезгавия си тембър, емоционални изпълнения и неподражаемо сценично присъствие, той се превръща в истинска легенда, оставила следа в няколко поколения музиканти и фенове.

Кариерата му продължава повече от 40 години, а песните му и днес звучат по радиостанции, филми и концертни сцени по цял свят.

От работническите квартали на Шефилд до световната сцена

Истинското име на певеца е Джон Робърт Кокър. Израства в работническо семейство в Шефилд, а още като тийнейджър започва да пее в местни клубове. Прякорът „Джо“ получава още в ученическите си години.

Първите му музикални опити са силно повлияни от Ray Charles и американския блус. В началото Кокър работи като газов техник, докато вечер обикаля клубовете с различни групи.

Големият пробив идва през 1968 година с уникалната му версия на песента "With a Little Help from My Friends" на The Beatles. Парчето достига №1 във Великобритания и се превръща в негова запазена марка.

Уудсток и световната слава

Един от най-знаковите моменти в кариерата му е участието му на легендарния Woodstock през 1969 година. Изпълнението му на „With a Little Help from My Friends“ остава сред най-паметните моменти в историята на фестивала.

Публиката е впечатлена не само от гласа му, но и от характерните му движения на сцената – резки жестове, треперещи ръце и пълно отдаване на музиката.

Любопитни факти от живота на Джо Кокър

  • Въпреки че няма класическо музикално образование, Кокър е считан за един от най-емоционалните рок вокалисти на всички времена.
  • През 70-те години води тежка битка с алкохола и наркотиците, което сериозно застрашава кариерата му.
  • Голямото му завръщане идва през 80-те години с поредица от хитове и успешни турнета.
  • През 1983 г. записва дуета Up Where We Belong с Jennifer Warnes за филма An Officer and a Gentleman. Песента печели „Оскар“, „Грами“ и „Златен глобус“.
  • През 2007 г. получава Орден на Британската империя за заслугите си към музиката.
  • Последните години от живота си прекарва основно в ранчото си в щата Колорадо, САЩ.

Сред най-обичаните му хитове са:

  • You Are So Beautiful
  • Unchain My Heart
  • Summer in the City
  • Cry Me a River
  • N'oubliez Jamais
  • You Can Leave Your Hat On
  • With a Little Help from My Friends

Особено популярна остава и песента „You Can Leave Your Hat On“, превърнала се в символ благодарение на филма "9 седмици и половина".

Награди и признание

През кариерата си Joe Cocker печели множество отличия, сред които:

  • награда „Грами“;
  • „Оскар“ за най-добра оригинална песен;
  • „Златен глобус“;
  • място в класациите за най-велики рок певци на всички времена.

Много музикални критици определят гласа му като „един от най-разпознаваемите в рок историята“.

Джо Кокър умира на 22 декември 2014 година на 70-годишна възраст след битка с рак на белия дроб. Новината предизвиква вълна от реакции по целия свят, а Пол Маккартни го нарича „прекрасен човек и уникален певец“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хаспелге

    0 0 Отговор
    мулти Кокър

    08:58 20.05.2026

  • 2 Джо Кокър умира на 22 декември 2014

    2 1 Отговор
    амче венело мари
    той умрял
    аман с ваште глупави пълнежи
    а що пропускате и на тиквата и неговата шайка рождените дни и твоя

    09:04 20.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Велик

    2 0 Отговор
    като ДП, ЮХ, ЛЦ, ПФ !...

    Коментиран от #6

    09:12 20.05.2026

  • 5 Идън

    4 0 Отговор
    Обожавам го.Сам се нарича Джо-повечето каубои са носели това име- а той е виждал в каубоите символ на мъжеството и силата.Джо Кокър е един от участниците на Уудсток 69.Глас и душа- без изкуствени блясъци и ефекти- той е достатъчен -,, I(Who Have Nothing),,- най- великият кавър на песента.Rest In Paradise, Joe.

    09:14 20.05.2026

  • 6 Идън

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Велик":

    Това са инициали на групи- не вокалисти.Някои от тези групи имат по 4-5 различни вокалисти с различни гласови специфики.Джо има своите типично рок звучащи- а това е рядко срещано.Това е магията- която ме кара да го слушам пак и пак...

    09:24 20.05.2026