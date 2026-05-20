20 май 1944 г.: Роден е великият Джо Кокър – гласът, който пееше с душа

На 20 май 1944 година в английския град Шефилд е роден един от най-разпознаваемите гласове в историята на рок музиката – Джо Кокър. С дрезгавия си тембър, емоционални изпълнения и неподражаемо сценично присъствие, той се превръща в истинска легенда, оставила следа в няколко поколения музиканти и фенове.

Кариерата му продължава повече от 40 години, а песните му и днес звучат по радиостанции, филми и концертни сцени по цял свят.

От работническите квартали на Шефилд до световната сцена

Истинското име на певеца е Джон Робърт Кокър. Израства в работническо семейство в Шефилд, а още като тийнейджър започва да пее в местни клубове. Прякорът „Джо“ получава още в ученическите си години.

Първите му музикални опити са силно повлияни от Ray Charles и американския блус. В началото Кокър работи като газов техник, докато вечер обикаля клубовете с различни групи.

Големият пробив идва през 1968 година с уникалната му версия на песента "With a Little Help from My Friends" на The Beatles. Парчето достига №1 във Великобритания и се превръща в негова запазена марка.

Уудсток и световната слава

Един от най-знаковите моменти в кариерата му е участието му на легендарния Woodstock през 1969 година. Изпълнението му на „With a Little Help from My Friends“ остава сред най-паметните моменти в историята на фестивала.

Публиката е впечатлена не само от гласа му, но и от характерните му движения на сцената – резки жестове, треперещи ръце и пълно отдаване на музиката.

Любопитни факти от живота на Джо Кокър

Въпреки че няма класическо музикално образование, Кокър е считан за един от най-емоционалните рок вокалисти на всички времена.

През 70-те години води тежка битка с алкохола и наркотиците, което сериозно застрашава кариерата му.

Голямото му завръщане идва през 80-те години с поредица от хитове и успешни турнета.

През 1983 г. записва дуета Up Where We Belong с Jennifer Warnes за филма An Officer and a Gentleman. Песента печели „Оскар“, „Грами“ и „Златен глобус“.

През 2007 г. получава Орден на Британската империя за заслугите си към музиката.

Последните години от живота си прекарва основно в ранчото си в щата Колорадо, САЩ.

Сред най-обичаните му хитове са:

You Are So Beautiful

Unchain My Heart

Summer in the City

Cry Me a River

N'oubliez Jamais

You Can Leave Your Hat On

With a Little Help from My Friends

Особено популярна остава и песента „You Can Leave Your Hat On“, превърнала се в символ благодарение на филма "9 седмици и половина".

Награди и признание

През кариерата си Joe Cocker печели множество отличия, сред които:

награда „Грами“;

„Оскар“ за най-добра оригинална песен;

„Златен глобус“;

място в класациите за най-велики рок певци на всички времена.

Много музикални критици определят гласа му като „един от най-разпознаваемите в рок историята“.

Джо Кокър умира на 22 декември 2014 година на 70-годишна възраст след битка с рак на белия дроб. Новината предизвиква вълна от реакции по целия свят, а Пол Маккартни го нарича „прекрасен човек и уникален певец“.