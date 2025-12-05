На 5 декември 1791 г. умира Моцарт.
Творчеството на Моцарт е огромно по обем и обхваща всички музикални жанрове на класическата музика, съществуващи през неговото време — общо над 600 композиции, много от които се смятат за връх в симфоничната, концертната, камерната, клавирната, оперната и хоровата музика.
Той е сред най-популярните класически композитори.
Моцарт проявява забележителни способности от най-ранна възраст. Той притежава феноменален музикален слух, изключителна памет и блестящ изпълнителски, импровизаторски и композиторски дар.
На основата на немския зингшпил и на италианската опера-буфа Моцарт създава класическите опери "Отвличане от сарая", "Сватбата на Фигаро", "Дон Жуан" и "Вълшебната флейта".
Автор е на 41 симфонии, 27 концерта за пиано и оркестър, 5 концерта за цигулка и оркестър, 9 концерта за духови инструменти и оркестър, камерна музика, клавирни творби, арии, серенади („Малка нощна музика“), "Реквием" и други.
Извън музиката, той е първият голям музикант, решил да се откаже от меценатството на богатите аристократи.
