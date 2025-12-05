Новини
5 Декември, 2025

5 декември 1791 г. Умира Моцарт - 1
Венцислав Михайлов

На 5 декември 1791 г. умира Моцарт.

Творчеството на Моцарт е огромно по обем и обхваща всички музикални жанрове на класическата музика, съществуващи през неговото време — общо над 600 композиции, много от които се смятат за връх в симфоничната, концертната, камерната, клавирната, оперната и хоровата музика.

Той е сред най-популярните класически композитори.

Моцарт проявява забележителни способности от най-ранна възраст. Той притежава феноменален музикален слух, изключителна памет и блестящ изпълнителски, импровизаторски и композиторски дар.

На основата на немския зингшпил и на италианската опера-буфа Моцарт създава класическите опери "Отвличане от сарая", "Сватбата на Фигаро", "Дон Жуан" и "Вълшебната флейта".

Автор е на 41 симфонии, 27 концерта за пиано и оркестър, 5 концерта за цигулка и оркестър, 9 концерта за духови инструменти и оркестър, камерна музика, клавирни творби, арии, серенади („Малка нощна музика“), "Реквием" и други.


  • 1 Куртуаз Шивъльйе

    3 19 Отговор
    Един еМоцарт и той умря.Бах и той.

    06:24 05.12.2020

  • 2 Диверсант

    10 4 Отговор
    Очаквайте да бъде обявен за Македонец 😂😂😂

    Коментиран от #4

    07:05 05.12.2020

  • 3 Оли гьо Френ

    7 7 Отговор
    Според БГ радио, Влади Ампов - Графа е най великият композитор в човешката история!

    07:54 05.12.2020

  • 4 Брендолета

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Диверсант":

    Може😂 Аркан е бил охранител в дискотека Амадеус😂

    08:44 05.12.2020

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 плевен

    9 0 Отговор
    Венци, толкова постна статия не бях чел от теб. Претупа биографията на велик музикант. И я посбърка. От целият Реквием, Моцарт е написал първите 3-4 минути. Но само какви минути!
    Извън музиката, той е първият голям музикант, решил да се откаже от меценатството на богатите аристократи.

    09:43 05.12.2020

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сандо

    6 0 Отговор
    Нека все пак да благодарим на автора,че посвети няколко добри думи за Божествения Моцарт.А това в нашето бездуховно,аморално и вълче време е прашинка.

    11:09 06.12.2020