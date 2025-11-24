Новини
Пневмония погуби ямайския реге изпълнител Джими Клиф ВИДЕО

24 Ноември, 2025 19:11, обновена 24 Ноември, 2025 19:15 853 3

  джими клиф
  реге
  ямайка
  смърт

Музикантът с истинско име Джеймс Чембърс почина на 81-годишна възраст

Пневмония погуби ямайския реге изпълнител Джими Клиф ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Ямайският реге певец и музикант Джими Клиф (истинско име Джеймс Чембърс) почина на 81-годишна възраст.

Новината за смъртта на музиканта обяви съпругата му.

„Съпругът ми, Джими Клиф, почина след припадък, който прерасна в пневмония“, написа тя във Facebook.

Местният вестник The Jamaica Observer напомня, че Клиф е допринесъл за повишаване на популярността на регето по целия свят след излизането на филма The Harder They Come (1972), в който играе главната роля.

Песните му оглавяват класациите, а албумът му Wonderful World, Beautiful People (1969) се превръща в световен хит.


Ямайка
  • 1 планетата на урсулианците

    2 1 Отговор
    добре че не беше преди 3 години че щеше да е ковид 100% …

    19:20 24.11.2025

  • 2 Тракиец 🇺🇦

    1 1 Отговор
    Пускам сълза за роба

    19:42 24.11.2025

  • 3 ВЕЛИНСКИ

    0 0 Отговор
    СИГУРНО Е СЕДЯЛ НА ТЕЧЕНИЕ
    ДОКАТО ...ПАФКА...ЛЮБИМОТО РАСТЕНИЕ НА ДЖАМАЙКА.....

    21:30 24.11.2025