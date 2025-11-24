Пневмония погуби ямайския реге изпълнител Джими Клиф ВИДЕО

Ямайският реге певец и музикант Джими Клиф (истинско име Джеймс Чембърс) почина на 81-годишна възраст.
Новината за смъртта на музиканта обяви съпругата му.
„Съпругът ми, Джими Клиф, почина след припадък, който прерасна в пневмония“, написа тя във Facebook.
Местният вестник The Jamaica Observer напомня, че Клиф е допринесъл за повишаване на популярността на регето по целия свят след излизането на филма The Harder They Come (1972), в който играе главната роля.
Песните му оглавяват класациите, а албумът му Wonderful World, Beautiful People (1969) се превръща в световен хит.
1 планетата на урсулианците
19:20 24.11.2025
2 Тракиец 🇺🇦
19:42 24.11.2025
3 ВЕЛИНСКИ
ДОКАТО ...ПАФКА...ЛЮБИМОТО РАСТЕНИЕ НА ДЖАМАЙКА.....
21:30 24.11.2025