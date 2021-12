Краят на Whitesnake идва с концерта им в България

Рок легендите от Whitesnake слагат край на своята забележителна кариера с концерт в България, предава бТВ.



През юли 2022 г. бандата ще гостува у нас. Легендарните музиканти ще бъдат част от програмата на фестивала Midalidare - Rock in the Wine Valley заедно с Judas Priest, Within Temptation и Running Wild. Събитието ще се проведе в Мидалидаре Естейт, село Могилово, Чирпанско, на 14, 15, 16 и 17 юли 2022 г.



Whitesnake тръгват на прощално турне през 2022-а, с което ще сложат край на кариерата си, продължила близо 50 години.



„След всичките предизвикателства, през които трябваше да преминем през последната година и половина, съм изключително щастлив, че можем да направим турне и да отпразнуваме заедно това невероятно пътешествие, което имахме“, споделя Дейвид Ковърдейл.



Бандата Whitesnake е основана през 1978 г. от бившия вокал на Deep Purple - Дейвид Ковърдейл. Бандата има няколко мулти-платинени албума. Whitesnake имат над 10 световни хита, включително и два №1 сингъла – „Here I Go Again“ и „Is This Love“, както и незабравимия хит „Still of the Night“. През 2020-а излезе и албумът им The Red, White & Blues Trilogy, включващ ремастерирани версии на някои от най-големите им хитове.



„Farewell Tour 2022" ще включва песни от всичките 13 студио албума на групата, включително и най-големите хитове от каталога им, които направиха Whitesnake легенди.

