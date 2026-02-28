Под пълна блокада! САЩ струпаха солидни сили в Близкия изток, това им позволява да водят продължителна война срещу Иран

Значителното струпване на американски военни сили в Близкия изток, включително военни кораби, бойни самолети и системи за дозареждане, дава на САЩ възможност за продължителна операция срещу Иран, отбелязва Франс прес в аналитичен материал, цитиран от БТА.
В момента САЩ са разположили десетки военни кораби и самолети в Близкия изток и разполагат с десетки хиляди войници в бази из целия регион, някои от които могат да бъдат уязвими при иранска контраатака.
Военноморски сили
Американската армия разполага в момента с около дузина военни кораби в Близкия изток: един самолетоносач – "Ейбрахам Линкълн", пристигнал в края на януари, девет разрушителя и три леки фрегати, според американски официален източник.
Най-големият самолетоносач в света - "Джералд Форд", пък е в Средиземно море, след като Доналд Тръмп нареди неговото разполагане в региона през средата на февруари. Той е придружаван от три разрушителя. Спътникови изображения показват, че той се намира на няколкостотин морски мили западно от израелското пристанище Хайфа.
Рядко се случва два американски самолетоносача – които превозват десетки бойни самолети и на борда на които има хиляди моряци – да бъдат изпратени едновременно в Близкия изток. Но подобно нещо вече се случи през юни миналата година, когато Тръмп разреши въздушни удари срещу три ирански ядрени обекта по време на 12-дневната война, започната от Израел.
Въздушни сили
САЩ също така са мобилизирали значителен въздушен контингент в региона, според специализирани акаунти в "Екс" и сайта за проследяване на полети Flightradar24. Той включва изтребители-стелт F-22 Raptor, изтребители-стелт F-35 Lightning, бойни самолети F-15 и F-16, както и дозареждащи самолети KC-135, които подпомагат операциите.
Въздушна отбрана
САЩ също така са подсилили наземните си системи за противовъздушна отбрана в Близкия изток, докато многото ракетни разрушители в региона осигуряват способности за въздушна отбрана на море.
Американски войски в бази
Въпреки че сухопътните сили вероятно няма да участват в офанзивни действия срещу Иран, САЩ разполагат с десетки хиляди войници, разположени в бази в региона. Те имат присъствие в Бази в Бахрейн, ОАЕ, Катар, Ирак и Кувейт, за които БТА ще представи отделна справка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 На чалмите
22:03 28.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 2222
Коментиран от #17, #20
22:04 28.02.2026
5 Спондж Боб Нас💩рани гащи
Коментиран от #33
22:05 28.02.2026
6 Нивини на мига
Честито на иранският Народ!
Слава САЩ освободителите от тиранията
Коментиран от #13, #23
22:06 28.02.2026
7 ТОВА Е
Коментиран от #19, #30
22:07 28.02.2026
8 Конфети "Земя-въздух-земя "
22:07 28.02.2026
9 Боруна Лом
22:08 28.02.2026
10 Бункера бълнува денонощно
22:09 28.02.2026
11 А50
Коментиран от #41
22:09 28.02.2026
12 И нас обикновенните
22:09 28.02.2026
13 Боруна Лом
До коментар #6 от "Нивини на мига":ОТПАДЪК, ОТ ДОЛУ! ВСИЧКО Е ЗА РЕСУРСИ!
22:09 28.02.2026
14 Руски колхозник
22:09 28.02.2026
15 1111
А Дзиленото Пигмейчи има да риве, че куалицията на лаещите не му обръща фнимание...
22:10 28.02.2026
16 морски пехотинец от фащ
22:10 28.02.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "2222":Това е СВЕТОВЕН Т-ЕРОР-ИСТ❗
Ама трябва УМ за да разбереш това‼️
22:10 28.02.2026
18 Аз съм веган
22:11 28.02.2026
19 И какъв е урокът?
До коментар #7 от "ТОВА Е":Че не им стиска атака с пехота,ами бомбят наред отдалече.
22:11 28.02.2026
20 моряк
До коментар #4 от "2222":да! силно акат
22:12 28.02.2026
21 знаещ
22:12 28.02.2026
22 Дик диверсанта
22:13 28.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
22:15 28.02.2026
25 пешо
22:15 28.02.2026
26 Потъващи американски гемии
Коментиран от #34
22:15 28.02.2026
27 А50
22:17 28.02.2026
28 Пич
22:17 28.02.2026
29 Име
22:18 28.02.2026
30 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "ТОВА Е":И вас ви видяхме, как след 20 години избягахте от Афганистан. Имате опит още от Виетнам.
22:19 28.02.2026
31 руснак член на Бан
22:20 28.02.2026
32 Убийците от краварника
22:21 28.02.2026
33 Техеран за 3дни!😂
До коментар #5 от "Спондж Боб Нас💩рани гащи":САЩ имат джепане за 4дни, след това просто ще избягат! Резултатите след първият ден са отчайващи: убити основно деца и цивилни, иранското ПВО непокътнато! Загубите: 200американци!😂😂😂
Коментиран от #42
22:21 28.02.2026
34 Коуега
До коментар #26 от "Потъващи американски гемии":САЩ е Израел
22:22 28.02.2026
35 ОнЯ
22:22 28.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Доктор
22:24 28.02.2026
38 Бесен - Язовец
22:24 28.02.2026
39 Американския ционизъм е враг на света
22:24 28.02.2026
40 Гответе торбите
22:25 28.02.2026
41 Ром с кола
До коментар #11 от "А50":Аха-ха.ха. Ууха-хаха....!!!
22:26 28.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Шекелов
22:27 28.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Повечето от американските бази
Балистични ракети удариха и военната база на САЩ Ал Удейд в Катар.
В мирно време във въздушната база са се помещавали разузнавателни самолети, но RC-135 е бил изтеглен в Суда, Крит, няколко дни по-рано.
По време на удара в базата е имало пет танкера KC-135, два HC-130J и четири MC-130J - самолети за специални операции - те са били унищожени.
22:31 28.02.2026