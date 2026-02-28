Новини
Под пълна блокада! САЩ струпаха солидни сили в Близкия изток, това им позволява да водят продължителна война срещу Иран

Под пълна блокада! САЩ струпаха солидни сили в Близкия изток, това им позволява да водят продължителна война срещу Иран

28 Февруари, 2026 22:00 1 265 45

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • пентагон-
  • ормузки проток-
  • аятолах али хаменей-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху

В момента САЩ са разположили десетки военни кораби и самолети в Близкия изток и разполагат с десетки хиляди войници в бази из целия регион, някои от които могат да бъдат уязвими при иранска контраатака

Под пълна блокада! САЩ струпаха солидни сили в Близкия изток, това им позволява да водят продължителна война срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Значителното струпване на американски военни сили в Близкия изток, включително военни кораби, бойни самолети и системи за дозареждане, дава на САЩ възможност за продължителна операция срещу Иран, отбелязва Франс прес в аналитичен материал, цитиран от БТА.

В момента САЩ са разположили десетки военни кораби и самолети в Близкия изток и разполагат с десетки хиляди войници в бази из целия регион, някои от които могат да бъдат уязвими при иранска контраатака.

Военноморски сили

Американската армия разполага в момента с около дузина военни кораби в Близкия изток: един самолетоносач – "Ейбрахам Линкълн", пристигнал в края на януари, девет разрушителя и три леки фрегати, според американски официален източник.

Най-големият самолетоносач в света - "Джералд Форд", пък е в Средиземно море, след като Доналд Тръмп нареди неговото разполагане в региона през средата на февруари. Той е придружаван от три разрушителя. Спътникови изображения показват, че той се намира на няколкостотин морски мили западно от израелското пристанище Хайфа.

Рядко се случва два американски самолетоносача – които превозват десетки бойни самолети и на борда на които има хиляди моряци – да бъдат изпратени едновременно в Близкия изток. Но подобно нещо вече се случи през юни миналата година, когато Тръмп разреши въздушни удари срещу три ирански ядрени обекта по време на 12-дневната война, започната от Израел.

Въздушни сили

САЩ също така са мобилизирали значителен въздушен контингент в региона, според специализирани акаунти в "Екс" и сайта за проследяване на полети Flightradar24. Той включва изтребители-стелт F-22 Raptor, изтребители-стелт F-35 Lightning, бойни самолети F-15 и F-16, както и дозареждащи самолети KC-135, които подпомагат операциите.

Въздушна отбрана

САЩ също така са подсилили наземните си системи за противовъздушна отбрана в Близкия изток, докато многото ракетни разрушители в региона осигуряват способности за въздушна отбрана на море.

Американски войски в бази

Въпреки че сухопътните сили вероятно няма да участват в офанзивни действия срещу Иран, САЩ разполагат с десетки хиляди войници, разположени в бази в региона. Те имат присъствие в Бази в Бахрейн, ОАЕ, Катар, Ирак и Кувейт, за които БТА ще представи отделна справка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 На чалмите

    9 27 Отговор
    Ще им го сложат квадратен

    22:03 28.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 2222

    9 31 Отговор
    Това е световна сила, а не като русийката.

    Коментиран от #17, #20

    22:04 28.02.2026

  • 5 Спондж Боб Нас💩рани гащи

    21 6 Отговор
    А сyxoпътна инвазия кога,а?😂🖕

    Коментиран от #33

    22:05 28.02.2026

  • 6 Нивини на мига

    10 23 Отговор
    Аятулахът е Мъртъв!!
    Честито на иранският Народ!
    Слава САЩ освободителите от тиранията

    Коментиран от #13, #23

    22:06 28.02.2026

  • 7 ТОВА Е

    9 19 Отговор
    УРОК ЗА ПУТИН...КАЗВАТ ИМ , ЧЕ ТАКА РАБОТИМ НИЕ...КАКВИ 4 ГОДИНИ...

    Коментиран от #19, #30

    22:07 28.02.2026

  • 8 Конфети "Земя-въздух-земя "

    7 4 Отговор
    Сега е моментът, Иран да удари корабите с ята дронове,Тръмп ще подвид опашка и ще ги удари с атом

    22:07 28.02.2026

  • 9 Боруна Лом

    14 7 Отговор
    ЧИИ ГО ДИРЯТ ОБОРСКИ САМОЛЕТИ У НАС? ОБОРА ДА СИ ХОДЯТ ВЕДНАГА!ДА НАПУСНАТ БАЗИТЕ ДАДЕНИ ОТ ПАСИТО!ПУУУ

    22:08 28.02.2026

  • 10 Бункера бълнува денонощно

    8 11 Отговор
    Лавров се дави със двама афроАмериканеца за утеха

    22:09 28.02.2026

  • 11 А50

    15 7 Отговор
    САЩ се оказаха абсолютно неподготвени да водят съвременна война. Всичко изброено по-горе е пушечно месо. САЩ вече се лишиха от два от радарите си в Кувейт и Бахрейн. Иранците ги попиляват

    Коментиран от #41

    22:09 28.02.2026

  • 12 И нас обикновенните

    12 0 Отговор
    Хора , какво ни интересува кой какви железа има всеки ненормалник и малоумник дето мислел за нас … Ние искаме мир 👋

    22:09 28.02.2026

  • 13 Боруна Лом

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Нивини на мига":

    ОТПАДЪК, ОТ ДОЛУ! ВСИЧКО Е ЗА РЕСУРСИ!

    22:09 28.02.2026

  • 14 Руски колхозник

    11 2 Отговор
    Поне тоалетните да им работят,да не направят екокатастрофа 😉👍

    22:09 28.02.2026

  • 15 1111

    10 2 Отговор
    Ъм добре, сега ша видим фърчащи самолетоносачи и подводни самолети.
    А Дзиленото Пигмейчи има да риве, че куалицията на лаещите не му обръща фнимание...

    22:10 28.02.2026

  • 16 морски пехотинец от фащ

    9 2 Отговор
    Пак ще о акат корабите

    22:10 28.02.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "2222":

    Това е СВЕТОВЕН Т-ЕРОР-ИСТ❗
    Ама трябва УМ за да разбереш това‼️

    22:10 28.02.2026

  • 18 Аз съм веган

    4 12 Отговор
    Хаяско ще помогне ли или като със Сирия и Венецуела?

    22:11 28.02.2026

  • 19 И какъв е урокът?

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "ТОВА Е":

    Че не им стиска атака с пехота,ами бомбят наред отдалече.

    22:11 28.02.2026

  • 20 моряк

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "2222":

    да! силно акат

    22:12 28.02.2026

  • 21 знаещ

    6 2 Отговор
    Смятайте как скоро цената на златото ще удари 10 000 долара за унция . Биткойна не върши работа , ако няма ток и интернет.

    22:12 28.02.2026

  • 22 Дик диверсанта

    7 4 Отговор
    Слагам си прашките и мрежестия чорапогащник и отивам да воювам с аятоласите.

    22:13 28.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    6 1 Отговор
    Са жалки и безпомощни, но въпреки това, ще се съберат отново на конференция да обсъдят ситуацията.

    22:15 28.02.2026

  • 25 пешо

    7 3 Отговор
    краварите най големите агресори и терористи

    22:15 28.02.2026

  • 26 Потъващи американски гемии

    8 5 Отговор
    По една свръхзвукова ракета за всеки самолетоносач и САЩ ще са дотам! А на Тръмп целият Американски народ ще му даде наказателен вот за това че се набута в Израелските бъкии. Хората гласуваха за него за да спре безкрайните войни, така че Тръмп е бита карта.

    Коментиран от #34

    22:15 28.02.2026

  • 27 А50

    4 4 Отговор
    Ще дойде реда и на самолетоносачите. Сега има по-лесни и важни цели

    22:17 28.02.2026

  • 28 Пич

    6 3 Отговор
    За сега под пълна блокада е Ормузкия проток !!! А нашите управляващи кретени се провикнаха бодряшки, че нямало страшно, защото сме имали горива за два три месеца...

    22:17 28.02.2026

  • 29 Име

    4 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:18 28.02.2026

  • 30 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "ТОВА Е":

    И вас ви видяхме, как след 20 години избягахте от Афганистан. Имате опит още от Виетнам.

    22:19 28.02.2026

  • 31 руснак член на Бан

    5 0 Отговор
    Самолетоносачите са безсмислица и отживелица потапят се с един кинжал от брега. Остаряла концепция зя водене на война.

    22:20 28.02.2026

  • 32 Убийците от краварника

    4 1 Отговор
    Тоалетните оправиха ли си поне

    22:21 28.02.2026

  • 33 Техеран за 3дни!😂

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Спондж Боб Нас💩рани гащи":

    САЩ имат джепане за 4дни, след това просто ще избягат! Резултатите след първият ден са отчайващи: убити основно деца и цивилни, иранското ПВО непокътнато! Загубите: 200американци!😂😂😂

    Коментиран от #42

    22:21 28.02.2026

  • 34 Коуега

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Потъващи американски гемии":

    САЩ е Израел

    22:22 28.02.2026

  • 35 ОнЯ

    3 0 Отговор
    СаЩ миротворци ли са или агресори?

    22:22 28.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Доктор

    2 0 Отговор
    ЕС няма ли да наложи санкции на терористите САЩ и Израел?

    22:24 28.02.2026

  • 38 Бесен - Язовец

    3 1 Отговор
    ФАЩ нямат тил, руски и китайски боен флот пристигна в залива преди 30 минути

    22:24 28.02.2026

  • 39 Американския ционизъм е враг на света

    5 1 Отговор
    Току що Ирански дрон унищожи щаба на флота на САЩ в Оман

    22:24 28.02.2026

  • 40 Гответе торбите

    4 2 Отговор
    Шансовете на Иран да пропуснат толкова цели, силно намаляват. Ще има черни забрадки на кея в НюЙорк.

    22:25 28.02.2026

  • 41 Ром с кола

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "А50":

    Аха-ха.ха. Ууха-хаха....!!!

    22:26 28.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Шекелов

    1 0 Отговор
    Господарите ги чака голям резил там

    22:27 28.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Повечето от американските бази

    1 0 Отговор
    са извън строя.

    Балистични ракети удариха и военната база на САЩ Ал Удейд в Катар.
    В мирно време във въздушната база са се помещавали разузнавателни самолети, но RC-135 е бил изтеглен в Суда, Крит, няколко дни по-рано.

    По време на удара в базата е имало пет танкера KC-135, два HC-130J и четири MC-130J - самолети за специални операции - те са били унищожени.

    22:31 28.02.2026