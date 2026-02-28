Под пълна блокада! САЩ струпаха солидни сили в Близкия изток, това им позволява да водят продължителна война срещу Иран

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Значителното струпване на американски военни сили в Близкия изток, включително военни кораби, бойни самолети и системи за дозареждане, дава на САЩ възможност за продължителна операция срещу Иран, отбелязва Франс прес в аналитичен материал, цитиран от БТА.

В момента САЩ са разположили десетки военни кораби и самолети в Близкия изток и разполагат с десетки хиляди войници в бази из целия регион, някои от които могат да бъдат уязвими при иранска контраатака.

Военноморски сили

Американската армия разполага в момента с около дузина военни кораби в Близкия изток: един самолетоносач – "Ейбрахам Линкълн", пристигнал в края на януари, девет разрушителя и три леки фрегати, според американски официален източник.

Най-големият самолетоносач в света - "Джералд Форд", пък е в Средиземно море, след като Доналд Тръмп нареди неговото разполагане в региона през средата на февруари. Той е придружаван от три разрушителя. Спътникови изображения показват, че той се намира на няколкостотин морски мили западно от израелското пристанище Хайфа.

Рядко се случва два американски самолетоносача – които превозват десетки бойни самолети и на борда на които има хиляди моряци – да бъдат изпратени едновременно в Близкия изток. Но подобно нещо вече се случи през юни миналата година, когато Тръмп разреши въздушни удари срещу три ирански ядрени обекта по време на 12-дневната война, започната от Израел.

Въздушни сили

САЩ също така са мобилизирали значителен въздушен контингент в региона, според специализирани акаунти в "Екс" и сайта за проследяване на полети Flightradar24. Той включва изтребители-стелт F-22 Raptor, изтребители-стелт F-35 Lightning, бойни самолети F-15 и F-16, както и дозареждащи самолети KC-135, които подпомагат операциите.

Въздушна отбрана

САЩ също така са подсилили наземните си системи за противовъздушна отбрана в Близкия изток, докато многото ракетни разрушители в региона осигуряват способности за въздушна отбрана на море.

Американски войски в бази

Въпреки че сухопътните сили вероятно няма да участват в офанзивни действия срещу Иран, САЩ разполагат с десетки хиляди войници, разположени в бази в региона. Те имат присъствие в Бази в Бахрейн, ОАЕ, Катар, Ирак и Кувейт, за които БТА ще представи отделна справка.