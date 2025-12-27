Новини
България »
Пазарджик »
Отменено е частичното бедствено положение в село Гелеменово

Отменено е частичното бедствено положение в село Гелеменово

27 Декември, 2025 20:07 421 2

  • гелеменово-
  • пазарджик-
  • бедствено положение-
  • петър куленски

От общината уточняват, че дигата вече е укрепена в компрометираните участъци

Отменено е частичното бедствено положение в село Гелеменово - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прекратява се частичното бедствено положение в село Гелеменово, съобщиха от община Пазарджик, предаде БТА.

То беше обявено от кмета Петър Куленски на 25 декември поради разкъсване на дигата на река Телки дере следствие на продължителните валежи.

От общината уточняват, че дигата вече е укрепена в компрометираните участъци и са предотвратени по-сериозни последици.

В следващите дни междуведомствена комисия ще продължи да извършва оглед и опис на нанесените щети.

Към момента нивата на реките Телки дере и Елшишка са в рамките на нормалното и няма опасност за жителите на Гелеменово и близките населени места, допълват още от администрацията.


Пазарджик / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мутри

    0 0 Отговор
    с язовири сечащи цели гори си играят с народа....

    20:12 27.12.2025

  • 2 УРАААААА

    0 0 Отговор
    А какво стана със това село дето го гръмна влака и онова другото дето наводнението отнесе къщите .....още ли са на палатки ?????? Боко даде дума , че всичко ще управи и възстанови ......а стана ли ??????

    20:24 27.12.2025

