Главният касиер на БНБ каза как да разпознаем истинските евробанкноти

Главният касиер на БНБ каза как да разпознаем истинските евробанкноти

27 Декември, 2025 20:16 816 14

11 печатници в Европа произвеждат евробанкноти, след което те се разпределят между различните национални банки

Главният касиер на БНБ каза как да разпознаем истинските евробанкноти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четири дни до приемането на еврото у нас. През януари разплащането ще бъде двойно - с евро и с лева. Стартови пакети с евромонети с българска страна и днес можеха да се купят от касите на БНБ, които работиха извънредно заради многото желаещи. С какви евробанкноти ще се разплащаме и много важно как да ги разпознаваме - пред камерата на БНТ застана главният касиер на БНБ Стефан Цветков.

Смарагдовозелено. Това е елементът, по който най-лесно можете да разпознаете истинската евробанкнота. Той присъства на всички банкноти, независимо от техния основен цвят и номинал, разказва главният касиер на БНБ.

Стефан Цветков - главен касиер на БНБ: "Например в случая 50, когато се наклони, то се променя цвета от смарагдовозелено към тъмносиньо. Много трудно се подправя този елемент."

Серия "Европа", която основно ще бъде в обръщение у нас, има по-наситен цвят от първата, отпечатана през 2002 година. Погледнати на светлина, банкнотите имат вграден в хартията образ на богинята Европа, която присъства и в холограмната лента от двете страни на всяко евро.

"Освен портретния воден знак на богинята Европа, може да се види също и номиналната стойност, също така и основното изображение на банкнотата, което в случая е прозорци и врати", каза Цветков.

Надписът ЕВРО на български и инициалите на ЕЦБ на кирилица са други специфични елементи, които присъстват на евробанкнотите. Експертите от БНБ съветват какво да правим, когато се съмняваме в истинността им.

"Винаги казваме пипни, наклони и погледни. Какво правим, когато пипаме една банкнота? Прокарваме през хартията, разбира се усещаме нейния звук. Разбира се, тя е от памук и затова лесно се чува нейният звук. Типичен за памучна хартия. Усеща се релеф", заяви Стефан Цветков.

Ако в ръцете ви попадне банкнота от 500 евро, която вече не се отпечатва от ЕЦБ, това не е повод за никаква тревога. Тя е законно платежно средство и всяка банка ще я приеме или ще я развали на по-дребни банкноти.

"Ако някой има съмнение, че банкнотата е фалшива, какво трябва да направи? Ако се окаже фалшива, не я задържайте при себе си. Разбира се, хубаво е да се обадите на 112 или близкото полицейско управление да кажете, аз притежавам такава. Или излъгаха ме, или нещо се е случило. Не е редно тя да се прокарва отново в обращение, защото е наказуемо", посочи експертът.

Евромонети произвежда всяка страна членка на еврозоната. А българските в момента се отсичат от Монетния двор и този на Словакия. Заради големия интерес към тях, днес касите на БНБ работиха извънредно.

"Даваш 40 лв., получаваш два стартови комплекта. Подаряваш ги след това на децата, приятели, на роднини."

"За подарък, няма да ги харча, няма да ги пипам."

По повод коментарите, че машините, с които е произвеждан българският лев, се унищожават - от БНБ отговарят, че машините са универсални и не са предназначени за определен вид валута. И че само се настройват за всеки конкретен вид. А машините на Монетния двор, вместо българските монети и стотинки, продължават да работят, като отсичат евромонетите с българска национална страна.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    3 0 Отговор
    как ще ме разпознаете когато тълпата ме линчува

    Коментиран от #4

    20:17 27.12.2025

  • 2 БеГемот

    0 9 Отговор
    Долу мръсният леф. ....слава на еврото...!

    20:22 27.12.2025

  • 3 ЛЮБЕ

    7 0 Отговор
    Е гати простотията българска.....
    Пакети с евро монети за подарък????

    Коментиран от #9

    20:23 27.12.2025

  • 4 ЛОШО е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "бою циганина":

    Когато НЕ знаеш....с 200

    20:24 27.12.2025

  • 5 Нямай грижа

    3 0 Отговор
    Иди да купиш нещо и веднага ще ти ги разпознаят

    20:25 27.12.2025

  • 6 Ще валят

    3 0 Отговор
    Фалшиви евра.....Народът ще се побърка

    Коментиран от #14

    20:25 27.12.2025

  • 7 Как не ви е срам!

    4 0 Отговор
    Не пипайте машините! Приберете ги някъде, складирайте ги. Може други наща да се печатат, например бюлетини, ценни книжа, марки. Как ще ги режете! Предатели! 200 милиона струваха по цени от 2002 година тези машини!

    Коментиран от #11

    20:25 27.12.2025

  • 8 Софийски селянин,

    2 0 Отговор
    Върви знаеш къде долен жалък прод@жник...

    20:28 27.12.2025

  • 9 ЛОШО е

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЛЮБЕ":

    Когато не знаеш....идва сурва..когато Ви сурувакат Вие правите подарък....що да не е ....чувалче с ЕВРО, щото чувалчетата с лев свършиха, кой кола, кой апартамент, кой през терасата....

    20:28 27.12.2025

  • 10 Напечатайте

    2 1 Отговор
    На всеки бг гражданин по 1 млн и не се занимавайте с глупости.

    20:30 27.12.2025

  • 11 ЛОШО е

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Как не ви е срам!":

    Когато НЕ четеш или си неграмотен, четеш ама не разбираш. В статията ПИШЕ....настройваш машината и печати каквото искаш. Четете бре...

    Коментиран от #13

    20:31 27.12.2025

  • 12 БОЛШЕВИК

    0 0 Отговор
    Задава се трагедия, хаус, ограбване, измами, фалшификации, изнудване с това евро! Много хора ще изгорят и обеднеят.

    20:32 27.12.2025

  • 13 Нищо подобно

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ЛОШО е":

    Нищо подобно. Режат машините за банкноти. Настройват тези за монети. Не коментирайте, когато не разбирате!

    20:35 27.12.2025

  • 14 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ще валят":

    Требеше и глаголица да им турят.-.да може Александрина фалшивите да лови,на Митко ДАНС-аджията щерка му...

    20:38 27.12.2025

