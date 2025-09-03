Роджър Уотърс за Ози: Стотици години идиотщини и безсмислици!; Синът на Озбърн: Повръщаш глупости, жалкар! ВИДЕО

Новини
3 Септември, 2025 19:47, обновена 3 Септември, 2025 18:56 364 1

Легендата на Пинк Флойд и синът на Принца на мрака влязоха в задочен спор

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шест седмици след смъртта на Ози Озбърн, Роджър Уотърс разкритикува легендата на хеви метъла, че е внесъл „стотици години“ „идиощини и безсмислици“ в културата, предизвиквайки гневен отговор от сина на Озбърн, Джак, предаде zrockradio.bg.

В подкаста Independent Ink, легендата от Pink Floyd говори за това как знаменитостите в поп културата могат да отвличат вниманието на хората от важни политически проблеми. Представяйки си, че е злодей на власт, музикантът си представи как тече мисловният му процес: „Как можем да изместим [фокуса от важна политическа тема] настрани? Знам как! Ще го направим с Тейлър Суифт, или с дъвка, или с дупето на Ким Кардашиян.“

След това Уотърс не се поколеба да вкара и Озбърн в разговора: „… Или Ози Озбърн, който току-що почина, Бог да го прости, в каквото и състояние да е бил през целия си живот — никога няма да узнаем. Въпреки това беше навсякъде по телевизията, стотици години, със своите идиотщини и безсмислици.“

Музиката на Black Sabbath също не беше пощадена: „Музиката? Нямам представа, не ми пука. Не ме интересуват Black Sabbath, никога не съм ги харесвал, нямам никакъв интерес към… „Уааа!!!“ (имитира може би плезенето на Джийн Симънс) и отхапването на глави на пилета, или каквото там правят. Изобщо не ме интересува.“

Когато водещият му обясни, че Озбърн (случайно, трябва да се уточни) е отхапал главата на прилеп, а не на пиле, легендата от Pink Floyd се отврати още повече: „О, Боже мой, това е дори по-лошо, нали? Не знам, по-лошо ли е да отхапеш главата на прилеп или на пиле?“

Синът на Озбърн, Джак, разбираемо, остана недоволен от думите на Уотърс и му отвърна със стори в Instagram: „Хей, Роджър Уотърс – майната ти. Колко жалък и откъснат от реалността си станал. Единственият начин да привлечеш внимание напоследък е като повръщаш глупости в медиите. Баща ми винаги е смятал, че си задник – благодаря, че доказа, че е бил прав.“


  • 1 Госあ

    3 0 Отговор
    ха ха ха ха евала, Роджър ! Великан ! И точен както винаги !

    18:59 03.09.2025