Megadeth обявиха последен албум и прощално турне

Американските гиганти на траш метъла "Мегадет" (Megadeth) обявиха, че предстоящият им албум ще бъде последният. Групата също така ще тръгне на прощално турне през 2026 г., предаде Асошиейтед прес.

"Има толкова много музиканти, които са стигнали до края на кариерата си, било то неволно или нарочно", каза в изявление основателят и фронтмен на "Мегадет" Дейв Мъстейн. "Повечето от тях не са успявали да се оттеглят по свои собствени правила, докато са на върха, и точно в такава ситуация се намирам в момента. Пътувал съм по целия свят и съм спечелил милиони фенове, а най-трудната част от всичко това е да се сбогувам с тях", продължи Мъстейн.

"Мегадет" все още не са разкрили заглавието на последния си албум, датата на излизането му или датите от турнето.

В изявлението си Дейв Мъстейн казва още, че сега е идеалният момент за групата да издаде последния си албум и да започне прощалното си турне.

After 40 yrs, @Megadeth have announced their final album and a farewell tour beginning in 2026.@DaveMustaine rounded off his statement on the matter with: "The bands I played in have influenced the world. I love you all for it. Thank you for everything." pic.twitter.com/7VF4AUSkDo — Planet Rock (@PlanetRockRadio) August 14, 2025

"Не се сърдете, не тъгувайте, радвайте се за всички нас, елате да празнуваме заедно през следващите няколко години. Заедно постигнахме нещо наистина прекрасно, което вероятно никога няма да се повтори", написа още Мъстейн. "Ние създадохме музикален стил, започнахме революция, променихме света на китарата и начина, по който се свири на нея, и променихме света. Бандите, в които съм свирил, повлияха на света. Обичам ви всички за това. Благодаря ви за всичко", продължи фронтменът на "Мегадет".

Изявлението дойде, след като групата сподели по-рано през седмицата тийзър публикация с надпис "Краят наближава...".

Група "Мегадет" е основана през 1983 г., след като Мъстейн е изгонен от "Металика" (Metallica), на която е съосновател. "Мегадет" издават дебютния си албум, озаглавен Killing Is My Business... and Business Is Good!, през 1985 г.

Групата нееднократно е гостувала в България.