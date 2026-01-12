В подкрепа на правителството! Хиляди иранци излязоха на митинг в Техеран

Хиляди демонстранти се събраха днес на голям площад в центъра на Техеран в подкрепа на иранското правителство, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Иранските власти са изправени пред мащабно антиправителствено протестно движение, при потушаването на което, както се твърди, има стотици жертви. Ситуацията се превръща в едно от най-сериозните предизвикателства за управляващите от провъзгласяването на Ислямската република през 1979 г.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп неколкократно заплаши Иран с американска военна интервенция, ако репресиите срещу протестиращите продължат. Днес иранският външен министър Абас Арагчи отговори, че Техеран е готов както за война, така и за преговори.
Правителството се опитва да възстанови контрола си в страната, включително чрез пълно прекъсване на интернет комуникациите от 8 януари насам.
По призив на президента Масуд Пезешкиан хиляди иранци изпълниха днес площад в центъра на столицата. Те развяваха знамето на Ислямската република в знак на подкрепа за властите и почетоха паметта на загиналите по време на демонстрациите членове на силите за сигурност.
Техеран определи антиправителствените протести като "бунт". Председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че страната води война срещу "терористи" и предупреди, че Тръмп ще получи "незабравим урок" в случай на нападение срещу Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #13
17:06 12.01.2026
2 Панагюрище майнинг
Накрая очаквам Тръмп да набомби Киев, за да не попадне “в лапите на Иран и Китай”.
17:08 12.01.2026
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #6
17:09 12.01.2026
4 Нежната революция
17:10 12.01.2026
5 да питам
Коментиран от #16, #18, #19
17:11 12.01.2026
6 Ко каза, ко?
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Нещо ни тъ разбрахме
17:12 12.01.2026
7 Абсурдистан
17:13 12.01.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #11
17:14 12.01.2026
9 МАЙДАН
17:16 12.01.2026
10 Ха ХаХа
ЦРУ навремето ликвидира шах Пахлави и докара от Париж аятолах Ховейни.
Сега ще махат аятоласите и ще докарат синът на Пахлави.
Боклуци Сър Джон
17:16 12.01.2026
11 Абе няма значение
До коментар #8 от "Последния Софиянец":дали са гладували, те могат да си избират, който решат. След като не искат това правителство, да си подават оставката и да си заминават.
17:17 12.01.2026
12 Ром с каручка
Коментиран от #20
17:18 12.01.2026
13 Като на изборите
До коментар #1 от "честен ционист":в Пазарджик ли?
17:22 12.01.2026
14 дядото
17:25 12.01.2026
15 Евродебил
17:25 12.01.2026
17 Костадинов
Коментиран от #26
17:26 12.01.2026
18 Адрес 4000
До коментар #5 от "да питам":Той вече помогна
Изнесе златото ,за всеки случай ако аятолаха вземе да поостане в Москoвията
Крадене крадене Изконни рyслямски ценности
Тия квартири за сaтрапи да не са безплатна
Докато Доньо дeмента се натyтка
Брадатите фaнатици са напът да потушат и това възстание
Жалко за Иранците заслужаваха, да им се помогне
....
Коментиран от #24
17:26 12.01.2026
19 Аз да попитам....
До коментар #5 от "да питам":....лакираните пусита и понита, що сте все тигри у форумите, а реално по-страхливи и от мишки
17:28 12.01.2026
20 Православен ислямист от Възраждане
До коментар #12 от "Ром с каручка":нИе ,само сандвичи със Сирини
17:28 12.01.2026
21 Филип Македонски
Нужно е едно магаре натоварено със злато
17:29 12.01.2026
22 Тити
17:31 12.01.2026
23 ето на това
17:32 12.01.2026
25 Руслямски
Русия..4%
С 2 турски партии в парламента
17:33 12.01.2026
26 Как
До коментар #17 от "Костадинов":къде на м.... у п......а !
17:33 12.01.2026