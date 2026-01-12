Новини
В подкрепа на правителството! Хиляди иранци излязоха на митинг в Техеран

В подкрепа на правителството! Хиляди иранци излязоха на митинг в Техеран

12 Януари, 2026 17:05

Правителството се опитва да възстанови контрола си в страната, включително чрез пълно прекъсване на интернет комуникациите от 8 януари насам

Анатоли Стайков

Хиляди демонстранти се събраха днес на голям площад в центъра на Техеран в подкрепа на иранското правителство, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Иранските власти са изправени пред мащабно антиправителствено протестно движение, при потушаването на което, както се твърди, има стотици жертви. Ситуацията се превръща в едно от най-сериозните предизвикателства за управляващите от провъзгласяването на Ислямската република през 1979 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неколкократно заплаши Иран с американска военна интервенция, ако репресиите срещу протестиращите продължат. Днес иранският външен министър Абас Арагчи отговори, че Техеран е готов както за война, така и за преговори.

Правителството се опитва да възстанови контрола си в страната, включително чрез пълно прекъсване на интернет комуникациите от 8 януари насам.

По призив на президента Масуд Пезешкиан хиляди иранци изпълниха днес площад в центъра на столицата. Те развяваха знамето на Ислямската република в знак на подкрепа за властите и почетоха паметта на загиналите по време на демонстрациите членове на силите за сигурност.

Техеран определи антиправителствените протести като "бунт". Председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че страната води война срещу "терористи" и предупреди, че Тръмп ще получи "незабравим урок" в случай на нападение срещу Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    13 16 Отговор
    В подкрепа на ГЕРБ не излезе никой и пак ще бият с 28% на изборите.

    Коментиран от #13

    17:06 12.01.2026

  • 2 Панагюрище майнинг

    18 4 Отговор
    Зако ми се струва, че пак Украйна ще понесе щетите по този опит за преврат?

    Накрая очаквам Тръмп да набомби Киев, за да не попадне “в лапите на Иран и Китай”.

    17:08 12.01.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    7 21 Отговор
    Това се случва с тези, които изпращат Шахеди на Маскалия!

    Коментиран от #6

    17:09 12.01.2026

  • 4 Нежната революция

    19 3 Отговор
    отече.

    17:10 12.01.2026

  • 5 да питам

    4 13 Отговор
    Пуся ще помогне ли за оцеляването на режима на Аятолаха ?

    Коментиран от #16, #18, #19

    17:11 12.01.2026

  • 6 Ко каза, ко?

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Нещо ни тъ разбрахме

    17:12 12.01.2026

  • 7 Абсурдистан

    10 2 Отговор
    И там работи принципа "разделяй и владей".

    17:13 12.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Не са забравили как гладуваха при Шаха.

    Коментиран от #11

    17:14 12.01.2026

  • 9 МАЙДАН

    11 1 Отговор
    Така беше в Усраина !

    17:16 12.01.2026

  • 10 Ха ХаХа

    19 2 Отговор
    Хайдушка държана на 200 години ще решава съдбата на държава на 5000 години.
    ЦРУ навремето ликвидира шах Пахлави и докара от Париж аятолах Ховейни.
    Сега ще махат аятоласите и ще докарат синът на Пахлави.
    Боклуци Сър Джон

    17:16 12.01.2026

  • 11 Абе няма значение

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    дали са гладували, те могат да си избират, който решат. След като не искат това правителство, да си подават оставката и да си заминават.

    17:17 12.01.2026

  • 12 Ром с каручка

    4 5 Отговор
    Кифтета ще има ли?

    Коментиран от #20

    17:18 12.01.2026

  • 13 Като на изборите

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    в Пазарджик ли?

    17:22 12.01.2026

  • 14 дядото

    6 0 Отговор
    в древна Партия номера с 0.25 % всяващи смутове и безредици няма да мине.

    17:25 12.01.2026

  • 15 Евродебил

    5 2 Отговор
    Гражданска война и пълна разрухата в юдодемократичен стил виждам там.Жалко,че аятоласите не се поучиха от Северна Корея и не си създадоха ядрено оръжие.Защо няма такива протести в Северна Корея?

    17:25 12.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Костадинов

    1 5 Отговор
    А где лева

    Коментиран от #26

    17:26 12.01.2026

  • 18 Адрес 4000

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "да питам":

    Той вече помогна
    Изнесе златото ,за всеки случай ако аятолаха вземе да поостане в Москoвията
    Крадене крадене Изконни рyслямски ценности
    Тия квартири за сaтрапи да не са безплатна
    Докато Доньо дeмента се натyтка
    Брадатите фaнатици са напът да потушат и това възстание
    Жалко за Иранците заслужаваха, да им се помогне
    ....

    Коментиран от #24

    17:26 12.01.2026

  • 19 Аз да попитам....

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "да питам":

    ....лакираните пусита и понита, що сте все тигри у форумите, а реално по-страхливи и от мишки

    17:28 12.01.2026

  • 20 Православен ислямист от Възраждане

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ром с каручка":

    нИе ,само сандвичи със Сирини

    17:28 12.01.2026

  • 21 Филип Македонски

    0 0 Отговор
    За да се превземе един град не е нужна армия.
    Нужно е едно магаре натоварено със злато

    17:29 12.01.2026

  • 22 Тити

    1 0 Отговор
    Това ми напомня протестите организирани от Герб и Дпс.

    17:31 12.01.2026

  • 23 ето на това

    1 1 Отговор
    му се казва диктатура. Интернета спрян, хиляди инфлуенсъри ревът че трябвада се влеят в работническата класа...ама че са избили над 2000 душиза една седмица някак не е важно. Важно е също че сега ще се наложи сащ да въведе демокрацията и там. Започват точно, като в Украйна с пускането в действие на Старлинк

    17:32 12.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Руслямски

    0 0 Отговор
    А Българоислямски ценности с 10% цигани и турци, на първо място ислямска държава в ЕС.
    Русия..4%
    С 2 турски партии в парламента

    17:33 12.01.2026

  • 26 Как

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Костадинов":

    къде на м.... у п......а !

    17:33 12.01.2026

