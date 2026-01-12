В подкрепа на правителството! Хиляди иранци излязоха на митинг в Техеран

Хиляди демонстранти се събраха днес на голям площад в центъра на Техеран в подкрепа на иранското правителство, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Иранските власти са изправени пред мащабно антиправителствено протестно движение, при потушаването на което, както се твърди, има стотици жертви. Ситуацията се превръща в едно от най-сериозните предизвикателства за управляващите от провъзгласяването на Ислямската република през 1979 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неколкократно заплаши Иран с американска военна интервенция, ако репресиите срещу протестиращите продължат. Днес иранският външен министър Абас Арагчи отговори, че Техеран е готов както за война, така и за преговори.

Правителството се опитва да възстанови контрола си в страната, включително чрез пълно прекъсване на интернет комуникациите от 8 януари насам.

По призив на президента Масуд Пезешкиан хиляди иранци изпълниха днес площад в центъра на столицата. Те развяваха знамето на Ислямската република в знак на подкрепа за властите и почетоха паметта на загиналите по време на демонстрациите членове на силите за сигурност.

Техеран определи антиправителствените протести като "бунт". Председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че страната води война срещу "терористи" и предупреди, че Тръмп ще получи "незабравим урок" в случай на нападение срещу Иран.