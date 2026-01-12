НАП проверява над 1000 сигнала за необосновано поскъпване след приемането на еврото

Националната агенция за приходите започна масирани проверки по сигнали за необосновано повишение на цените на услуги и стоки след въвеждането на еврото в България. От началото на годината до момента са получени над 1000 сигнала от граждани, като 40% от тях са на територията на София. Това съобщи говорителят на НАП Анна Митова.
Конкретният повод за днешната инспекция е сигнал срещу бръснарница, която е вдигнала цените си два пъти в кратък период. Според подадената информация цената за мъжко подстригване е била увеличена от 35 на 40 лева малко преди 1 януари. На 2 януари обаче клиент е установил, че услугата вече струва 22 евро.
„Инспекторите ще снемат наличните в момента цени в обекта и ще изискат информация за стойностите им преди 1 януари. Данните ще бъдат сравнени и при установени нарушения ще бъде съставен акт“, обясни Митова.
Мащабни проверки в цялата страна
Приходната агенция работи приоритетно по сигнали за нередности в сферата на услугите, но не липсват и оплаквания за цените на хранителните стоки. Проверките се извършват съвместно с Комисията за защита на потребителите. От началото на кампанията са инспектирани:
►Над 500 фризьорски и козметични салона;
►Над 600 хранителни магазина (проверявани още от октомври);
►174 фитнес зали;
►Над 90 паркинга;
►Десетки обекти за образователни услуги и преводи.
Към момента НАП е констатирала 28 нарушения, пряко свързани с необосновано покачване на цените. Издадени са 11 наказателни постановления на обща стойност 60 000 лева (около 30 000 евро).
Анна Митова подчерта, че по проверките на терен работят близо 400 служители на Агенцията. „Бройката е динамична, тъй като сме мобилизирали целия наличен капацитет. При необходимост ще бъдат включени и колеги от други функции на НАП“, допълни тя. Търговците имат 5-дневен срок за предоставяне на изисканата информация относно ценообразуването си.
това как сме влезли в еврозоната с фалшификации, измами, кухи транзакции,
подправени документи и нагласени статистики.
Ще бъде заявено и ясно доказано, че са правени по заповед на Урсулите от Брюксел.
17:12 12.01.2026
Коментиран от #4
17:13 12.01.2026
Коментиран от #11
17:13 12.01.2026
До коментар #2 от "Последния Софиянец":на ку.в@ ?
17:14 12.01.2026
Коментиран от #16
17:15 12.01.2026
Коментиран от #17
17:16 12.01.2026
17:19 12.01.2026
17:19 12.01.2026
17:19 12.01.2026
17:20 12.01.2026
До коментар #3 от "А бе,":Ти в ред ,ли си? Кой ще я гняви тая стрина.
Коментиран от #22
17:20 12.01.2026
Коментиран от #19
17:22 12.01.2026
17:23 12.01.2026
17:24 12.01.2026
17:24 12.01.2026
До коментар #5 от "честен ционист":да оптбиеш службата в ЦАХАЛ!
Чий го крепиш в България?
Чий го крепиш в България?
17:25 12.01.2026
17 Фитка минус
До коментар #6 от "Бендида":и то бръснари и фризьори проверяват. Хляба за една година яко хвръкна, ма е тишина по темата.
17:25 12.01.2026
Коментиран от #23
17:26 12.01.2026
До коментар #12 от "Рон Джеръми":То туй е сухо на барут бе пич.
17:26 12.01.2026
17:28 12.01.2026
21 Шеф НСИ интервю
Или 8% годишно, при някои храни, предимно качествените.
Веднага след влизане в ERMII, на следващото утро, някой даде заповед на борсите и цените на накои храни се повишиха със 30%. Появиха се домати от 2.80 ва 9 лева.
Немското масло скочи от 4.50 на десет лева. Надценка при минерална вода 135%.
Надценка кашкавал 91%, като идкупна цена мляко е 80 ст. до един лев.
Въпросът е кой позволи това БЕЗОБРАЗИЕ, от 2020 до 2025 г.
При лекарствата е АД, къде е НАП. Лекарства в Гърция, Сърбия, Македония, Турция в пъти по-евтини.
Цените на ток и вода? С 31% повишение ток. 5 лв. кубик водата в Шумен.
Мобилни оператори? Такси банки увеличени със СТО ПРОЦЕНТА.
Само лобита, бюджетници със сто процента увеличени заплати, спекуланти и НПО-та спечелиха от Юрошита.
Такова чудо не е било след Виденов.
Заробихте ни със заеми СТО МИЛИАРДА от 2021 до 2028.
Забранявате кеш в НАП, Паспортни и КАТ.
17:30 12.01.2026
До коментар #11 от "10%":има всякакви перверзници.
17:30 12.01.2026
23 Проверките
До коментар #18 от "Адвокат Семерджиев":са като кекс със спукан презерватив.
А иначе е на голо.
А иначе е на голо.
17:30 12.01.2026