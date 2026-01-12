Новини
България »
НАП проверява над 1000 сигнала за необосновано поскъпване след приемането на еврото

12 Януари, 2026 17:11 501 23

Инспектори влязоха в столична бръснарница заради вдигане на цените в рамките на дни

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националната агенция за приходите започна масирани проверки по сигнали за необосновано повишение на цените на услуги и стоки след въвеждането на еврото в България. От началото на годината до момента са получени над 1000 сигнала от граждани, като 40% от тях са на територията на София. Това съобщи говорителят на НАП Анна Митова.

Конкретният повод за днешната инспекция е сигнал срещу бръснарница, която е вдигнала цените си два пъти в кратък период. Според подадената информация цената за мъжко подстригване е била увеличена от 35 на 40 лева малко преди 1 януари. На 2 януари обаче клиент е установил, че услугата вече струва 22 евро.

„Инспекторите ще снемат наличните в момента цени в обекта и ще изискат информация за стойностите им преди 1 януари. Данните ще бъдат сравнени и при установени нарушения ще бъде съставен акт“, обясни Митова.

Мащабни проверки в цялата страна

Приходната агенция работи приоритетно по сигнали за нередности в сферата на услугите, но не липсват и оплаквания за цените на хранителните стоки. Проверките се извършват съвместно с Комисията за защита на потребителите. От началото на кампанията са инспектирани:

►Над 500 фризьорски и козметични салона;

►Над 600 хранителни магазина (проверявани още от октомври);

►174 фитнес зали;

►Над 90 паркинга;

►Десетки обекти за образователни услуги и преводи.

Към момента НАП е констатирала 28 нарушения, пряко свързани с необосновано покачване на цените. Издадени са 11 наказателни постановления на обща стойност 60 000 лева (около 30 000 евро).

Анна Митова подчерта, че по проверките на терен работят близо 400 служители на Агенцията. „Бройката е динамична, тъй като сме мобилизирали целия наличен капацитет. При необходимост ще бъдат включени и колеги от други функции на НАП“, допълни тя. Търговците имат 5-дневен срок за предоставяне на изисканата информация относно ценообразуването си.


България
  • 1 Истината:

    14 3 Отговор
    Много скоро ще станем свидетели на масово течащи публични разкрития за
    това как сме влезли в еврозоната с фалшификации, измами, кухи транзакции,
    подправени документи и нагласени статистики.
    Ще бъде заявено и ясно доказано, че са правени по заповед на Урсулите от Брюксел.

    17:12 12.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Каква муцуна само?!

    Коментиран от #4

    17:13 12.01.2026

  • 3 А бе,

    8 1 Отговор
    чия е тая държанка ?

    Коментиран от #11

    17:13 12.01.2026

  • 4 Верно

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    на ку.в@ ?

    17:14 12.01.2026

  • 5 честен ционист

    11 1 Отговор
    Само 1000 сигнала? Напрактика фиксираният курс на левчето е фалшив и отдавна несъстоятелен. Цените са като в Кореком навремето.

    Коментиран от #16

    17:15 12.01.2026

  • 6 Бендида

    13 0 Отговор
    Вие ги оставихте да помпат цените, половин година преди еврото. Сега ще проверявали .....

    Коментиран от #17

    17:16 12.01.2026

  • 7 И как ще глобиш

    5 0 Отговор
    бръснарницата? Това е услуга, а не стока. Говорим за пазарна икономика. Бръснарницата си определя цената на теб ако ти изнася се възползваш от услугата ако ну просто не ходиш.

    17:19 12.01.2026

  • 8 Буко Баламата

    7 0 Отговор
    От Нап да вземат да влязат в големите вериги и да не се правят на луди. В бръснарница влезли на проверка.Абе вие нормални, ли сте?

    17:19 12.01.2026

  • 9 Тая НАПападжийка много фешън

    4 0 Отговор
    Търси ли компания .......

    17:19 12.01.2026

  • 10 дядото

    5 0 Отговор
    те тези от нап само по сигнали ли работят.

    17:20 12.01.2026

  • 11 10%

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "А бе,":

    Ти в ред ,ли си? Кой ще я гняви тая стрина.

    Коментиран от #22

    17:20 12.01.2026

  • 12 Рон Джеръми

    3 0 Отговор
    Дамата интересува ли се от кариера в мой филм

    Коментиран от #19

    17:22 12.01.2026

  • 13 Вижда се

    3 0 Отговор
    НАП е управлява Мама Сан

    17:23 12.01.2026

  • 14 Фотографа

    3 1 Отговор
    Ако няма снимка към статията,ще е по-добре.Стига сте слагали снимки на дърти кошници.

    17:24 12.01.2026

  • 15 ФЕЙК - либераст

    3 1 Отговор
    Няма място за оплакване! Нали вече сме в клуба на богатите! Какво са 50 евро за подстригване на един коч! А на овцете - минимум 75 евро!

    17:24 12.01.2026

  • 16 Заминавай

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    да оптбиеш службата в ЦАХАЛ!

    Чий го крепиш в България?

    17:25 12.01.2026

  • 17 Фитка минус

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бендида":

    и то бръснари и фризьори проверяват. Хляба за една година яко хвръкна, ма е тишина по темата.

    17:25 12.01.2026

  • 18 Адвокат Семерджиев

    2 1 Отговор
    Проверките сами по себе си, не водят до нищо ефективно, ако няма огромни глоби и отнемане на лицензи/патенти за нарушения.

    Коментиран от #23

    17:26 12.01.2026

  • 19 Калитко

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Рон Джеръми":

    То туй е сухо на барут бе пич.

    17:26 12.01.2026

  • 20 павела митова

    1 0 Отговор
    л@йнарите от правителството на герб са насъскали псетат@ от НАП - вчера влязоха в кварталното магазинче и казаха собствениците да им занесат списък как са се движили цените на 7-8 продукта от август месец 25 година до днес .....съвсем изперкаха ....и ако това не е тормоз върху дребния бизнес а иначе вожда им - апаш се снима наляво и на дясно с превъзбудени бабички а той е виновника за панаирите с шиб@ното евро

    17:28 12.01.2026

  • 21 Шеф НСИ интервю

    0 0 Отговор
    от 20 остомври 2025 пред БНР, ивфлацията от 2020 до 2028 г. е 41%.
    Или 8% годишно, при някои храни, предимно качествените.
    Веднага след влизане в ERMII, на следващото утро, някой даде заповед на борсите и цените на накои храни се повишиха със 30%. Появиха се домати от 2.80 ва 9 лева.
    Немското масло скочи от 4.50 на десет лева. Надценка при минерална вода 135%.
    Надценка кашкавал 91%, като идкупна цена мляко е 80 ст. до един лев.
    Въпросът е кой позволи това БЕЗОБРАЗИЕ, от 2020 до 2025 г.
    При лекарствата е АД, къде е НАП. Лекарства в Гърция, Сърбия, Македония, Турция в пъти по-евтини.
    Цените на ток и вода? С 31% повишение ток. 5 лв. кубик водата в Шумен.
    Мобилни оператори? Такси банки увеличени със СТО ПРОЦЕНТА.
    Само лобита, бюджетници със сто процента увеличени заплати, спекуланти и НПО-та спечелиха от Юрошита.
    Такова чудо не е било след Виденов.
    Заробихте ни със заеми СТО МИЛИАРДА от 2021 до 2028.
    Забранявате кеш в НАП, Паспортни и КАТ.

    17:30 12.01.2026

  • 22 А бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "10%":

    има всякакви перверзници.

    17:30 12.01.2026

  • 23 Проверките

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Адвокат Семерджиев":

    са като кекс със спукан презерватив.

    А иначе е на голо.

    17:30 12.01.2026

