НАП проверява над 1000 сигнала за необосновано поскъпване след приемането на еврото

Националната агенция за приходите започна масирани проверки по сигнали за необосновано повишение на цените на услуги и стоки след въвеждането на еврото в България. От началото на годината до момента са получени над 1000 сигнала от граждани, като 40% от тях са на територията на София. Това съобщи говорителят на НАП Анна Митова.

Конкретният повод за днешната инспекция е сигнал срещу бръснарница, която е вдигнала цените си два пъти в кратък период. Според подадената информация цената за мъжко подстригване е била увеличена от 35 на 40 лева малко преди 1 януари. На 2 януари обаче клиент е установил, че услугата вече струва 22 евро.

„Инспекторите ще снемат наличните в момента цени в обекта и ще изискат информация за стойностите им преди 1 януари. Данните ще бъдат сравнени и при установени нарушения ще бъде съставен акт“, обясни Митова.

Мащабни проверки в цялата страна

Приходната агенция работи приоритетно по сигнали за нередности в сферата на услугите, но не липсват и оплаквания за цените на хранителните стоки. Проверките се извършват съвместно с Комисията за защита на потребителите. От началото на кампанията са инспектирани:

►Над 500 фризьорски и козметични салона;

►Над 600 хранителни магазина (проверявани още от октомври);

►174 фитнес зали;

►Над 90 паркинга;

►Десетки обекти за образователни услуги и преводи.

Към момента НАП е констатирала 28 нарушения, пряко свързани с необосновано покачване на цените. Издадени са 11 наказателни постановления на обща стойност 60 000 лева (около 30 000 евро).

Анна Митова подчерта, че по проверките на терен работят близо 400 служители на Агенцията. „Бройката е динамична, тъй като сме мобилизирали целия наличен капацитет. При необходимост ще бъдат включени и колеги от други функции на НАП“, допълни тя. Търговците имат 5-дневен срок за предоставяне на изисканата информация относно ценообразуването си.