Различните пози на спане носят и различни ползи за здравето

12 Януари, 2026 17:01 777 2

Спането настрани е най-полезно и оптимално за здравето

Различните пози на спане носят и различни ползи за здравето - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Спим приблизително една трета от живота си, но сравнително рядко обръщаме внимание на начина, по който го правим. Според д-р Дебора Лий от Dr Fox Online Pharmacy позицията на тялото по време на сън има съществено значение за правилното подравняване на гръбначния стълб, качеството на дишането и цялостната ефективност на почивката.

„Добрият сън зависи от намирането на най-подходящата за вас поза – такава, при която гръбначният стълб е в правилно положение, дихателните пътища остават отворени и крайниците могат свободно да се движат“, посочва д-р Лий, бивш общопрактикуващ лекар и специалист по сексуално здраве. По думите ѝ, за повечето хора спането настрани най-добре отговаря на тези условия, особено когато е съчетано с подходящ матрак и възглавници.

Специалистът подчертава и значението на средата за сън. Поддържащият матрак, достатъчният брой възглавници и дишащото спално бельо от естествени материи като памук или бамбук спомагат за предотвратяване на прегряване, което често е причина за нощни събуждания. Леки разтягащи упражнения за около десет минути преди лягане също могат да подобрят кръвообращението и да намалят мускулното напрежение.

Спането на една страна е най-разпространената поза – около 41% от хората предпочитат т.нар. „фетална позиция“. Тя е особено полезна при хора със сънна апнея или нарушения в дишането по време на сън, тъй като поддържа дихателните пътища отворени. Поставянето на възглавница между коленете може да облекчи болките в гърба, като предотвратява усукването на гръбначния стълб. При бременност спането настрани е силно препоръчително, тъй като лежането по гръб може да доведе до притискане на големи кръвоносни съдове и нарушаване на кръвотока към плацентата. За хора с киселини и гастроезофагеален рефлукс е по-благоприятна лявата страна, поради анатомичното разположение на стомаха.

Други варианти на странично спане – като „поза труп“ (ръцете са отпуснати покрай тялото) или „копнееща поза“ (ръцете са изпънати напред) – могат да намалят напрежението в раменете и ръцете. Д-р Лий отбелязва и т.нар. „Т-рекс поза“, предпочитана от някои хора с невродивергентни състояния, която може да има успокояващ ефект, но крие риск от притискане на нерви и развитие на карпален тунел при продължително задържане.

Спането по гръб се практикува по-рядко – около 8% предпочитат позиция с ръце покрай тялото, а 5–7% – с разперени крайници. Тази поза осигурява добро подравняване на гръбначния стълб и може да облекчи определени видове болки в гърба и синусни оплаквания. Тя обаче е най-неподходяща при хъркане и сънна апнея, тъй като отпускането на мускулите в гърлото може да блокира дихателните пътища. В тежки случаи дишането може да спира многократно за кратки интервали, често без човек да осъзнава това. Сънната апнея е свързана с повишен риск от хипертония, сърдечни заболявания, диабет тип 2 и предсърдно мъждене, като значителна част от случаите остават недиагностицирани.

Спането по корем, предпочитано от около 7% от хората, обикновено в т.нар. „свободно падане“, не се препоръчва. Макар да може временно да намали хъркането, тази поза е най-неблагоприятна за гръбначния стълб, тъй като нарушава естествената му S-образна форма, натоварва мускулите и връзките и увеличава болките в гърба и врата. Принудителното завъртане на главата и натискът върху коленете допълнително повишават риска от дискомфорт и травми, а позата не е подходяща при гръбначни увреждания или след операции.


Оценка 1 от 1 гласа.
Оценка 1 от 1 гласа.
