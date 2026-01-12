ЦСКА започна лагера си в Белек

ЦСКА стартира подготовката си в турския курорт Белек (Анталия), където „червените“ ще проведат двуседмичен лагер с 4 контролни мача.

Футболистите на Христо Янев тренираха в отлично настроение на перфектно подготвения терен, който ще използват за заниманията си през целия лагер. Тренировката включваше физически натоварвания и игрова сесия, като всички нови попълнения активно участваха в упражненията. До момента ЦСКА се подсили с 6 нови футболисти – Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Лео Перейра, Андрей Йорданов, Исак Соле и Димитър Евтимов.

В сряда (14 януари) ЦСКА излиза в първата си проверка срещу полския Корона Киелце. Мачът ще започне в 16:30 ч. българско време и ще бъде излъчен на живо в платформата SPORTBG, както и всички останали контролни срещи на "червените".