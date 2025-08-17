Почина актьорът Димитър Димитров

На 72 години си отиде актьорът Димитър Димитров, съобщиха от Театър „Васил Друмев“ в Шумен.

Завършил е ВИТИЗ „Кръстю Сарафов“ през 1978 г., той работи като актьор, каскадьор, режисьор и драматург.

Ръководи театрите в Ловеч (1990–1992) и Шумен (1992–1994, 2017–2022), а между 1994 и 2000 г. преподава в НАТФИЗ.

През 1994 г. получава покана от INTERPLAY – Сидни, Австралия, за международни проекти по драматургия. Изнася лекции в James Cook University и от 2000 до 2017 г. живее в Канада, където основава International Talent Club и фондация Art Education Support.

В чужбина активно популяризира българската култура, организира участия на родни творци във фестивали и създава конкурса „Драматургия за деца“.

Димитър Димитров е инициатор на фестивалите „Нова българска драма“ (Шумен) и „Вълшебната завеса“ (Търговище), както и на „Театър за мир“ по време на войната в Босна.

Негови пиеси и постановки са играни както у нас, така и в чужбина.

Поклонението ще се състои на 18 август 2025 г. от 13:30 ч. в църквата на софийските Централни гробища.