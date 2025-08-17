Новини
Почина актьорът Димитър Димитров

17 Август, 2025 20:00 5 035 6

  • театър „васил друмев“-
  • димитър димитров

В чужбина активно популяризира българската култура

Снимка: Театър „Васил Друмев“
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 72 години си отиде актьорът Димитър Димитров, съобщиха от Театър „Васил Друмев“ в Шумен.

Завършил е ВИТИЗ „Кръстю Сарафов“ през 1978 г., той работи като актьор, каскадьор, режисьор и драматург.

Ръководи театрите в Ловеч (1990–1992) и Шумен (1992–1994, 2017–2022), а между 1994 и 2000 г. преподава в НАТФИЗ.

През 1994 г. получава покана от INTERPLAY – Сидни, Австралия, за международни проекти по драматургия. Изнася лекции в James Cook University и от 2000 до 2017 г. живее в Канада, където основава International Talent Club и фондация Art Education Support.

В чужбина активно популяризира българската култура, организира участия на родни творци във фестивали и създава конкурса „Драматургия за деца“.

Димитър Димитров е инициатор на фестивалите „Нова българска драма“ (Шумен) и „Вълшебната завеса“ (Търговище), както и на „Театър за мир“ по време на войната в Босна.

Негови пиеси и постановки са играни както у нас, така и в чужбина.

Поклонението ще се състои на 18 август 2025 г. от 13:30 ч. в църквата на софийските Централни гробища.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опаа

    7 5 Отговор
    Предупредиха ви хората

    Коментиран от #2

    20:04 17.08.2025

  • 2 Сус

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опаа":

    Кои тия 0ра бре

    20:43 17.08.2025

  • 3 Пенчо

    9 5 Отговор
    Поредният родоотстъпник. Така или иначе, никой не го е чувал.

    Коментиран от #4

    20:57 17.08.2025

  • 4 Пенко

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пенчо":

    Аз също...
    За сефте го чувам...
    Ама ингиЛИЗката виж как е информирана...

    Коментиран от #5

    21:20 17.08.2025

  • 5 Дано да е

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пенко":

    фалшива новина . Съученик ми е . 😢

    21:38 17.08.2025

  • 6 Да бе

    4 1 Отговор
    От Канада ще се връне да управлява Шуменския театър.
    след 30 г. в чужбина.

    Печели НОИ

    22:06 17.08.2025