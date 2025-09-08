Отиде си Рик Дейвис от Supertramp

Рик Дейвис, един от двамата съоснователи, фронтмени и главни автори на песни на британската група Supertramp, която оглави класациите с албума „Breakfast in America“, почина след дълга битка с рака, потвърди групата в изявление, съобщи Variety.

Той беше на 81 години.

Дейвис, който написа и изпя хитове на Supertramp като „Goodbye Stranger“ и „Bloody Well Right“, имаше по-дълбок и по-малко отличителен глас от бившия си партньор Роджър Ходжсън, който написа и изпя най-големия хит на групата „The Logical Song“. И все пак именно той продължи групата, след като Ходжсън се отдели през 1983 г. поради различни спорове, които започнаха с творчески различия, но се разраснаха до авторски права за писане на песни и други въпроси, които бяха разглеждани в съда съвсем наскоро - миналия месец.

„Supertramp Partnership с голяма тъга съобщава за смъртта на основателя на Supertramp, Рик Дейвис, след дълго боледуване“, се казва в изявлението. „Рик почина в дома си в Лонг Айлънд на 5 септември. Имахме привилегията да го познаваме и да свирим с него повече от петдесет години. Изказваме искрените си съболезнования на Сю Дейвис.“

Дейвис е роден в Суиндън, Англия през 1944 г. и се увлича по музиката още в ранна възраст, първо като барабанист, а по-късно като клавирист. В една от ранните му групи, Rick’s Blues, участва бъдещият певец на „Alone Again, Naturally“ Гилбърт О'Съливан на барабани, който по-късно признава Дейвис за свой ключов ментор. След като свири с редица групи, през 1969 г. той решава да сформира нова, а Ходжсън е един от музикантите, които отговарят на обявата му. Въпреки драматичните разлики в гласовете и произхода си, те се сближават музикално и след кратък период, в който са наричани Daddy, се преименуват на Supertramp през януари 1970 г.

Групата подписва договор с A&M и популярността ѝ нараства с всеки албум, като прави първия си пробив с албума „Crime of the Century“, чийто двигател е сингълът „Bloody Well Right“, написан от Дейвис. Успехът и популярността им нарастват с всеки успешен албум – включително „In the Quietest Moments“ от 1977 г., в който е включен хитът на Ходжсън „Give a Little Bit“ – докато не достига върха с албума „Breakfast in America“, издаден през пролетта на 1979 г.

Те обаче не успяват да запазят този успех и Ходжсън напуска след седмия албум на групата „… Famous Last Words...“. Дейвис продължава да свири с групата за още четири албума, последният от които е „Slow Motion“ от 2002 г., и продължава да свири чак през 2022 г., макар и често под името Ricky and the Rockets. През 2015 г. е диагностициран с множествен миелом.