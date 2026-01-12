Над 15% средно са поскъпнали жилищата в София през 2025 година

Средно със 17% са поскъпнали жилищата в София за периода януари 2025-януари 2026 г. Темпът на поскъпване на двустайните жилища е по-осезаем от този на тристайните, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти у нас imot.bg. Това до голяма степен е разбираемо, отчитайки факта, че търсенето на първите е по-голямо, коментират анализатори. А интересът е по-голям и от тези, които търсят първи дом, и от онези, чиято цел е инвестиция в имот и отдаването му под наем.
По-осезаемо поскъпване на жилища се наблюдава във все по-отдалечените от центъра на столицата квартали. Между 28% и 30% е средното увеличение в райони като Бенковски, Красна поляна 2, Надежда 3 и Княжево, които традиционно се смятат за по-евтини. Подобна динамика се наблюдава и във Витоша, Полигона, Малинова долина, Младост 3, Подуяне и Лагера — квартали, в които през последните години са свидетели на силно застрояване.
Поскъпването в тези райони „стопява“ доста разликата в цената между по-евтините и по-скъпи квартали на София, коментират специалисти.
Относно най-луксозните квартали на столицата, то там средните цени на квадратен метър са между 3900 EUR и 5500 EUR и на практика остават непостижими за средностатическия българин. Тук влизат квартали като център, Докторски паметник, Изгрев, Яворов, Иван Вазов и Изток. Средното поскъпване тук е между 11% и 18%, с изключение на Яворов, където увеличението е 24%. Поскъпването тук се движи основно от ограниченото предлагане.
По-достъпно ценови квартали в София са тези, разположени в западните и североизточните части на града. Люлин, Обеля, Овча купел 2 и Бенковски продължават да предлагат най-ниски офертни цени, макар че именно там през последната година се концентрира значително поскъпване. Така бюджетните сегменти реално губят част от предимството си и постепенно се приближават към средните нива за столицата.
Минимално годишно увеличение от под 10% се наблюдава в Горна баня, Редута, Стрелбище и Хиподрума. Това показва, че в някои столични райони е достигнат „таван“ на цените, допълват специалисти.
Това, което се наблюдава е, че в някои квартали темпът на поскъпване на 3-стайните жилища изпреварва този на 2-стайните. Това до голяма степен се дължи на ръст в търсенето на по-големи апартаменти. В квартали с наличие на метро, университетите и силен наемен пазар се наблюдава обратната тенденция – там поскъпването при 2-стайните имоти е по-силно спрямо тези с 3 стаи.
Също така данните показват, че е налично по-силно сегментиране на пазара. Увеличението на цените е неравномерно и доста по-различно от логиката, която се следваше преди 10 години. Ако тогава търсенето беше акцентирано върху центъра и южните квартали на столицата, то днес купувачите се насочват към по-отдалечени квартали, в които има метро, добра инфраструктура и по-голям шанс купеното жилище да бъде отдадено под наем на по-висока цена.
Днес сегментирането вече не е толкова на географски принцип – център срещу по-отдалечени квартали, а по-качествена срещу по-некачествена среда, ликвиден срещу неликвиден продукт, за собствено ползване или с цел отдаване под наем.
Цени на жилища в София по квартали
януари 2025 - януари 2026 г (в EUR/кв.м)
|2-стайни
|3-стайни
|общо
|квартал
|яну.25
|яну.26
|изм. %
|яну.25
|яну.26
|изм. %
|яну.25
|яну.26
|изм. %
|7-ми 11-ти километър
|2 042
|2 048
|-
|2 007
|2 205
|9
|2 007
|2 205
|9
|Банишора
|2 304
|2 505
|8
|2 029
|2 373
|16
|2 164
|2 483
|14
|Белите брези
|2 677
|3 377
|26
|2 521
|3 005
|19
|2 338
|3 005
|28
|Бенковски
|2 177
|2 654
|21
|1 577
|1 987
|25
|1 585
|2 073
|30
|Борово
|2 643
|3 006
|13
|2 927
|2 974
|1
|2 616
|2 948
|12
|Бояна
|2 262
|2 752
|21
|2 376
|2 708
|13
|2 341
|2 707
|15
|Бъкстон
|2 149
|2 756
|28
|2 231
|2 530
|13
|2 197
|2 562
|16
|Витоша
|2 135
|2 736
|28
|2 110
|2 718
|28
|2 104
|2 714
|28
|Гео Милев
|2 976
|3 481
|16
|2 783
|3 447
|23
|2 800
|3 390
|21
|Горна баня
|1 944
|2 225
|14
|2 069
|2 233
|7
|2 069
|2 225
|7
|Гоце Делчев
|2 850
|3 195
|12
|2 554
|3 006
|17
|2 566
|3 035
|18
|Дианабад
|2 687
|3 339
|24
|2 377
|3 097
|30
|2 477
|3 149
|27
|Докторски паметник
|4 426
|5 275
|19
|5 305
|4 502
|-16
|4 871
|5 476
|12
|Драгалевци
|2 218
|2 765
|24
|2 382
|2 695
|13
|2 385
|2 774
|16
|Дружба
|2 139
|2 408
|12
|1 935
|2 214
|14
|2 076
|2 343
|12
|Дървеница
|2 038
|2 505
|22
|2 302
|2 473
|7
|2 203
|2 505
|13
|Западен парк
|2 338
|2 775
|18
|2 226
|2 474
|11
|2 338
|2 759
|18
|Зона Б-18
|2 406
|2 894
|20
|2 216
|2 630
|18
|2 225
|2 642
|18
|Зона Б-19
|2 357
|2 161
|-9
|2 182
|2 024
|-8
|2 223
|2 032
|-9
|Иван Вазов
|4 093
|4 210
|2
|3 707
|4 318
|16
|3 787
|4 210
|11
|Изгрев
|3 777
|4 939
|30
|3 994
|4 294
|7
|4 179
|4 828
|15
|Изток
|3 213
|3 827
|19
|3 170
|4 108
|29
|3 206
|3 894
|21
|Княжево
|1 977
|2 331
|17
|1 750
|2 300
|31
|1 777
|2 300
|29
|Красно село
|2 064
|2 755
|33
|2 189
|2 714
|23
|2 154
|2 692
|24
|Кръстова вада
|2 437
|3 126
|28
|2 398
|3 006
|25
|2 420
|3 031
|25
|Лагера
|2 187
|2 982
|36
|2 316
|2 843
|22
|2 219
|2 816
|26
|Лозенец
|3 289
|3 827
|16
|3 382
|3 968
|17
|3 399
|3 845
|13
|Люлин
|1 837
|2 041
|11
|1 658
|1 890
|13
|1 765
|1 982
|12
|Малинова долина
|1 794
|2 307
|28
|1 765
|2 211
|25
|1 777
|2 254
|26
|Манастирски ливади
|2 325
|2 960
|27
|2 377
|2 694
|13
|2 286
|2 740
|19
|Медицинска академия
|3 340
|3 642
|9
|3 183
|3 958
|24
|3 014
|3 707
|22
|Младост
|2 249
|2 707
|20
|2 193
|2 619
|19
|2 201
|2 586
|17
|Мусагеница
|2 537
|3 340
|31
|2 313
|2 878
|24
|2 490
|2 896
|16
|Надежда
|1 941
|2 334
|20
|1 774
|2 190
|23
|1 911
|2 291
|19
|Оборище
|3 131
|4 066
|29
|2 908
|3 556
|22
|3 010
|3 733
|24
|Овча купел
|1 756
|2 202
|25
|1 704
|2 082
|22
|1 719
|2 104
|22
|Павлово
|2 199
|2 371
|7
|2 141
|2 589
|20
|2 219
|2 550
|14
|Подуяне
|2 000
|2 562
|28
|1 965
|2 509
|27
|1 988
|2 509
|26
|Полигона
|2 211
|2 847
|28
|2 003
|2 603
|29
|2 180
|2 781
|27
|Редута
|2 775
|3 036
|9
|2 603
|2 801
|7
|2 672
|2 816
|5
|Света Троица
|2 250
|2 529
|12
|2 175
|2 455
|12
|2 246
|2 561
|14
|Свобода
|1 953
|2 167
|10
|1 841
|2 248
|22
|1 953
|2 206
|12
|Сердика
|2 316
|2 395
|3
|2 206
|2 234
|1
|2 214
|2 276
|2
|Симеоново
|2 266
|2 615
|15
|2 341
|2 685
|14
|2 298
|2 651
|15
|Слатина
|2 275
|2 449
|7
|1 964
|2 505
|27
|2 121
|2 505
|18
|Стрелбище
|2 877
|2 891
|-
|2 869
|2 958
|3
|2 857
|2 965
|3
|Студентски град
|2 112
|2 639
|24
|1 959
|2 344
|19
|2 059
|2 481
|20
|Сухата река
|2 016
|2 421
|20
|1 998
|2 475
|23
|1 998
|2 424
|21
|Хаджи Димитър
|2 064
|2 491
|20
|2 088
|2 342
|12
|2 085
|2 465
|18
|Хиподрума
|2 710
|3 114
|14
|2 774
|3 071
|10
|2 771
|3 041
|9
|Хладилника
|2 743
|3 670
|33
|3 005
|3 512
|16
|2 950
|3 512
|19
|Център
|2 692
|3 460
|28
|2 934
|3 404
|16
|2 843
|3 376
|18
|Яворов
|3 677
|4 834
|31
|3 730
|4 421
|18
|3 563
|4 427
|24
Източник: imot.bg
