Над 15% средно са поскъпнали жилищата в София през 2025 година
  Тема: Недвижими имоти

Над 15% средно са поскъпнали жилищата в София през 2025 година

12 Януари, 2026 16:57 570 4

Сегментирането на пазара се различава коренно от това, което е било преди 10 години

Над 15% средно са поскъпнали жилищата в София през 2025 година - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Средно със 17% са поскъпнали жилищата в София за периода януари 2025-януари 2026 г. Темпът на поскъпване на двустайните жилища е по-осезаем от този на тристайните, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти у нас imot.bg. Това до голяма степен е разбираемо, отчитайки факта, че търсенето на първите е по-голямо, коментират анализатори. А интересът е по-голям и от тези, които търсят първи дом, и от онези, чиято цел е инвестиция в имот и отдаването му под наем.

По-осезаемо поскъпване на жилища се наблюдава във все по-отдалечените от центъра на столицата квартали. Между 28% и 30% е средното увеличение в райони като Бенковски, Красна поляна 2, Надежда 3 и Княжево, които традиционно се смятат за по-евтини. Подобна динамика се наблюдава и във Витоша, Полигона, Малинова долина, Младост 3, Подуяне и Лагера — квартали, в които през последните години са свидетели на силно застрояване.

Поскъпването в тези райони „стопява“ доста разликата в цената между по-евтините и по-скъпи квартали на София, коментират специалисти.

Относно най-луксозните квартали на столицата, то там средните цени на квадратен метър са между 3900 EUR и 5500 EUR и на практика остават непостижими за средностатическия българин. Тук влизат квартали като център, Докторски паметник, Изгрев, Яворов, Иван Вазов и Изток. Средното поскъпване тук е между 11% и 18%, с изключение на Яворов, където увеличението е 24%. Поскъпването тук се движи основно от ограниченото предлагане.

По-достъпно ценови квартали в София са тези, разположени в западните и североизточните части на града. Люлин, Обеля, Овча купел 2 и Бенковски продължават да предлагат най-ниски офертни цени, макар че именно там през последната година се концентрира значително поскъпване. Така бюджетните сегменти реално губят част от предимството си и постепенно се приближават към средните нива за столицата.

Минимално годишно увеличение от под 10% се наблюдава в Горна баня, Редута, Стрелбище и Хиподрума. Това показва, че в някои столични райони е достигнат „таван“ на цените, допълват специалисти.

Това, което се наблюдава е, че в някои квартали темпът на поскъпване на 3-стайните жилища изпреварва този на 2-стайните. Това до голяма степен се дължи на ръст в търсенето на по-големи апартаменти. В квартали с наличие на метро, университетите и силен наемен пазар се наблюдава обратната тенденция – там поскъпването при 2-стайните имоти е по-силно спрямо тези с 3 стаи.

Също така данните показват, че е налично по-силно сегментиране на пазара. Увеличението на цените е неравномерно и доста по-различно от логиката, която се следваше преди 10 години. Ако тогава търсенето беше акцентирано върху центъра и южните квартали на столицата, то днес купувачите се насочват към по-отдалечени квартали, в които има метро, добра инфраструктура и по-голям шанс купеното жилище да бъде отдадено под наем на по-висока цена.

Днес сегментирането вече не е толкова на географски принцип – център срещу по-отдалечени квартали, а по-качествена срещу по-некачествена среда, ликвиден срещу неликвиден продукт, за собствено ползване или с цел отдаване под наем.

Цени на жилища в София по квартали
януари 2025 - януари 2026 г (в EUR/кв.м)

2-стайни 3-стайни общо
квартал яну.25 яну.26 изм. % яну.25 яну.26 изм. % яну.25 яну.26 изм. %
7-ми 11-ти километър 2 042 2 048 - 2 007 2 205 9 2 007 2 205 9
Банишора 2 304 2 505 8 2 029 2 373 16 2 164 2 483 14
Белите брези 2 677 3 377 26 2 521 3 005 19 2 338 3 005 28
Бенковски 2 177 2 654 21 1 577 1 987 25 1 585 2 073 30
Борово 2 643 3 006 13 2 927 2 974 1 2 616 2 948 12
Бояна 2 262 2 752 21 2 376 2 708 13 2 341 2 707 15
Бъкстон 2 149 2 756 28 2 231 2 530 13 2 197 2 562 16
Витоша 2 135 2 736 28 2 110 2 718 28 2 104 2 714 28
Гео Милев 2 976 3 481 16 2 783 3 447 23 2 800 3 390 21
Горна баня 1 944 2 225 14 2 069 2 233 7 2 069 2 225 7
Гоце Делчев 2 850 3 195 12 2 554 3 006 17 2 566 3 035 18
Дианабад 2 687 3 339 24 2 377 3 097 30 2 477 3 149 27
Докторски паметник 4 426 5 275 19 5 305 4 502 -16 4 871 5 476 12
Драгалевци 2 218 2 765 24 2 382 2 695 13 2 385 2 774 16
Дружба 2 139 2 408 12 1 935 2 214 14 2 076 2 343 12
Дървеница 2 038 2 505 22 2 302 2 473 7 2 203 2 505 13
Западен парк 2 338 2 775 18 2 226 2 474 11 2 338 2 759 18
Зона Б-18 2 406 2 894 20 2 216 2 630 18 2 225 2 642 18
Зона Б-19 2 357 2 161 -9 2 182 2 024 -8 2 223 2 032 -9
Иван Вазов 4 093 4 210 2 3 707 4 318 16 3 787 4 210 11
Изгрев 3 777 4 939 30 3 994 4 294 7 4 179 4 828 15
Изток 3 213 3 827 19 3 170 4 108 29 3 206 3 894 21
Княжево 1 977 2 331 17 1 750 2 300 31 1 777 2 300 29
Красно село 2 064 2 755 33 2 189 2 714 23 2 154 2 692 24
Кръстова вада 2 437 3 126 28 2 398 3 006 25 2 420 3 031 25
Лагера 2 187 2 982 36 2 316 2 843 22 2 219 2 816 26
Лозенец 3 289 3 827 16 3 382 3 968 17 3 399 3 845 13
Люлин 1 837 2 041 11 1 658 1 890 13 1 765 1 982 12
Малинова долина 1 794 2 307 28 1 765 2 211 25 1 777 2 254 26
Манастирски ливади 2 325 2 960 27 2 377 2 694 13 2 286 2 740 19
Медицинска академия 3 340 3 642 9 3 183 3 958 24 3 014 3 707 22
Младост 2 249 2 707 20 2 193 2 619 19 2 201 2 586 17
Мусагеница 2 537 3 340 31 2 313 2 878 24 2 490 2 896 16
Надежда 1 941 2 334 20 1 774 2 190 23 1 911 2 291 19
Оборище 3 131 4 066 29 2 908 3 556 22 3 010 3 733 24
Овча купел 1 756 2 202 25 1 704 2 082 22 1 719 2 104 22
Павлово 2 199 2 371 7 2 141 2 589 20 2 219 2 550 14
Подуяне 2 000 2 562 28 1 965 2 509 27 1 988 2 509 26
Полигона 2 211 2 847 28 2 003 2 603 29 2 180 2 781 27
Редута 2 775 3 036 9 2 603 2 801 7 2 672 2 816 5
Света Троица 2 250 2 529 12 2 175 2 455 12 2 246 2 561 14
Свобода 1 953 2 167 10 1 841 2 248 22 1 953 2 206 12
Сердика 2 316 2 395 3 2 206 2 234 1 2 214 2 276 2
Симеоново 2 266 2 615 15 2 341 2 685 14 2 298 2 651 15
Слатина 2 275 2 449 7 1 964 2 505 27 2 121 2 505 18
Стрелбище 2 877 2 891 - 2 869 2 958 3 2 857 2 965 3
Студентски град 2 112 2 639 24 1 959 2 344 19 2 059 2 481 20
Сухата река 2 016 2 421 20 1 998 2 475 23 1 998 2 424 21
Хаджи Димитър 2 064 2 491 20 2 088 2 342 12 2 085 2 465 18
Хиподрума 2 710 3 114 14 2 774 3 071 10 2 771 3 041 9
Хладилника 2 743 3 670 33 3 005 3 512 16 2 950 3 512 19
Център 2 692 3 460 28 2 934 3 404 16 2 843 3 376 18
Яворов 3 677 4 834 31 3 730 4 421 18 3 563 4 427 24

Източник: imot.bg

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    6 1 Отговор
    Те така бяха поскъпнали и в Авдеевка 2013 год.

    16:58 12.01.2026

  • 2 Аз Кочо

    6 1 Отговор
    И това поскъпване от 15 пр годишно всяка година след поскъпването от 200 пр накуп, от 2021 до сега устойчиво ли е? Как мислите ?

    17:00 12.01.2026

  • 3 А тая година ще поскъпнат с още 100%?

    7 1 Отговор
    Интересен феномен: територията се изпразва откъм население, възможности за работа, печалба и развитие, но строително-банковия балон продължава да се помпи, защото няма друга далавера/икономика извън "сферата на услугите".

    Коментиран от #4

    17:02 12.01.2026

  • 4 Глупости

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "А тая година ще поскъпнат с още 100%?":

    Ще е 15 - 20% ,който купил купил ,който спал спал

    17:31 12.01.2026