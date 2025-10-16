Новини
Любопитно »
Бритни Спиърс отвърна на твърденията на бившия си Кевин Федърлайн (СНИМКА)

Бритни Спиърс отвърна на твърденията на бившия си Кевин Федърлайн (СНИМКА)

16 Октомври, 2025 15:59 460 0

  • бритни спиърс-
  • кевин федърлайн-
  • бивш съпруг-
  • манипулации-
  • обвинение-
  • психично заболяване

Певицата нарече поведението на бившия си съпруг "манипулативно"

Бритни Спиърс отвърна на твърденията на бившия си Кевин Федърлайн (СНИМКА) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бритни Спиърс реагира остро на бившия си съпруг Кевин Федърлайн, след като откъси от предстоящата му автобиографична книга, посветена на брака им, съдържат обвинения в нейни предполагаеми провинения.

Постоянното манипулиране и газлайтинг от страна на бившия ми съпруг са изключително болезнени и изтощителни,“ написа певицата в социалната мрежа X в сряда вечер. „Винаги съм молела и се борила да имам живот с моите момчета. Връзката с тийнейджъри е сложна, но съм се чувствала унизена от ситуацията и винаги съм ги канила да бъдат част от живота ми.“

Бритни Спиърс заяви, че двамата ѝ синове – Шон Престън (20 г.) и Джейдън Джеймс (19 г.) – „винаги са виждали липсата на уважение, която техният баща е проявявал към мен“, и добави, че сега като пълнолетни „трябва да поемат отговорност за себе си“. Певицата посочи, че единият от синовете ѝ я е виждал само 45 минути през последната година, а другият едва четири пъти през последните пет години.

„Имам и аз достойнство,“ написа 43-годишната звезда. „Отсега нататък ще ги уведомявам, когато съм на разположение. Уверявам ви, че тези лъжи в книгата ще се превърнат в пари, а единствената, която наистина страда, съм аз.“ Бритни подчерта, че ще обича синовете си винаги, независимо от медийните публикации, които засягат психичното ѝ здраве или личния ѝ живот.

Тя заяви, че е „интелигентна жена, която се опитва да води спокоен и личен живот през последните пет години“, но е решила да говори, защото „всяка истинска жена би постъпила така“.

47-годишният Кевин Федърлайн, с когото Бритни Спиърс беше женена между 2004 и 2007 г., подготвя излизането на мемоарите си You Thought You Knew, чиято премиера е насрочена за 21 октомври. Части от книгата, изтекли в медиите, съдържат твърдения, че певицата се държала „странно“ по време на брака им и че синовете им понякога се събуждали, виждайки я да стои мълчаливо на вратата с нож в ръка.

В интервю за Entertainment Tonight Федърлайн изрази безпокойство за състоянието на Бритни, твърдейки, че се страхува децата им един ден да „се сблъскат с нещо немислимо“. Той също твърди, че в нощта преди сватбата им е заварил певицата да разговаря с бившия си приятел Джъстин Тимбърлейк.

Представител на Бритни Спиърс отговори с изявление, че Федърлайн и други „отново се възползват от името ѝ за печалба“ и че публикуването на книгата идва непосредствено след изтичането на издръжката, която певицата му е изплащала. Според съдебните документи Спиърс е плащала месечно по 20 000 долара издръжка до навършване на пълнолетие на по-малкия им син, като в определен момент сумата е била увеличена до 40 000 долара, когато децата са живели с баща си в Хавай.

Федърлайн получи попечителството над синовете след публичните нервни сривове на Бритни Спиърс в средата на 2000-те години. Малко след това тя беше поставена под ограничително настойничество, което продължи 13 години и приключи през 2021 г.

По темата се изказа и другият бивш съпруг на певицата – Сам Асгари, който коментира пред TMZ, че книгата на Федърлайн „ще бъде първият наръчник за това как да бъдеш професионален баща“. Самият Федърлайн отвърна с усмивка, че „всеки баща би трябвало да се стреми да бъде професионален баща“.

Очаква се мемоарите на Кевин Федърлайн да предизвикат значителен медиен интерес, тъй като засягат едни от най-обсъжданите периоди в живота на Бритни Спиърс — времето на нейната публична криза, битките за попечителство и настойничество, както и опитите ѝ през последните години да възстанови личния си живот и репутация.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ