Бритни Спиърс обмисля да напусне САЩ и да заживее във Великобритания

3 Декември, 2025 17:59 409 4

Певицата не може да се справи с напрежението в Калифорния от страна на близките ѝ, които се тревожат за нея

Бритни Спиърс обмисля да напусне САЩ и да заживее във Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бритни Спиърс обмисля възможност да се премести във Великобритания на фона на опасения, че семейството ѝ подготвя „интервенция“ заради състоянието на звездата. Според източници певицата, която наскоро навърши 43 години, усеща „огромно напрежение“ в Калифорния и търси ново място, което да нарече свой дом.

През уикенда Бритни публикува в Instagram поредна странна снимка – позираща в тигрово трико и черни токчета – придружена от дълъг текст, в който намеква за „страдание“ и „тъмнина“. Появата ѝ идва след серия тревожни излизания. В началото на месеца певицата беше заснета да напуска винен бар в покрайнините на Лос Анджелис, държейки чаша шампанско и изглеждайки видимо нестабилна. Според очевидци тя се качила в автомобила си и отпътувала сама, но екипът ѝ твърди, че не е употребявала алкохол.

Миналия месец Бритни Спиърс внезапно изтри Instagram профила си след поредица смущаващи публикации и публичен конфликт с бившия си съпруг Кевин Федърлайн. В скорошната си книга You Thought You Knew той отправи сериозни обвинения към майката на двамата им синове, което допълнително засили напрежението около певицата.

Според „The Sun“ една от причините за обмисляното преместване е страхът на Бритни, че баща ѝ Джейми и синовете ѝ Шон Престън и Джейдън Джеймс планират някакъв вид „интервенция“ и се стремят да я свържат с професионална медицинска помощ. Изданието твърди, че певицата е казала, че би искала да живее в Англия, а Лондон е „мечтаната ѝ дестинация“. Приятели твърдят, че тя изпитва огромен натиск след публикуването на мемоарите на Федърлайн и реакциите на феновете, които заляха социалните ѝ мрежи с притеснени коментари.

Паралелно с това се твърди, че двамата ѝ синове са възстановили отношенията си с дядо им Джейми Спиърс. Той от своя страна е в контакт с майката на Бритни – Лин Спиърс – и с Федърлайн. Това поражда у певицата опасения, че близките ѝ действат в координация и планират намеса в живота ѝ.

Сегашната ситуация идва четири години след окончателното прекратяване на 13-годишното попечителство над Бритни Спиърс, което породи международното движение „Free Britney“. Въпреки възстановената юридическа независимост, тревогите около психичното ѝ състояние продължават, засилвани от публичните ѝ прояви.


Оценка 3.5 от 2 гласа.
