Бритни Спиърс се нахвърли срещу семейството си по празниците

31 Декември, 2025 16:08 664 4

Певицата е отпразнувала Коледа само с малкия си син

Бритни Спиърс се нахвърли срещу семейството си по празниците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп звездата Бритни Спиърс загърби празнично настроение по Коледа тази година. Певицата взриви социалните мрежи с остър и саркастичен пост, който мнозина разчетоха като директна атака срещу собственото ѝ семейство – след като те празнували без нея.

В неделя Бритни публикува в Instagram язвително послание, насочено към сестра ѝ Джейми Лин Спиърс, съпруга ѝ Джейми Уотсън, децата им Мади и Айви, майка ѝ Лин Спиърс, както и към големия ѝ син Шон Престън, когото има от брака си с Кевин Федърлайн, пише Телеграф.

„Весела закъсняла Коледа на моето прекрасно семейство, което никога не ме е позорило, не ми е навреждало и не е правило нищо напълно неприемливо или причинило невероятна травма – от онези, които не могат да се поправят“, написа певицата с очевидна ирония. „На моето мило, сладко и невинно семейство… много съжалявам, че бях заета тази Коледа, но обещавам скоро да се появя и да ви изненадам“, допълни тя.

Гневната реакция на Бритни идва след като по-рано през седмицата Джейми Лин публикува семейна коледна снимка, на която певицата не присъства. Именно този кадър, според феновете, е „налял масло в огъня“.

За разлика от това, Бритни Спиърс е прекарала Коледа с по-малкия си син Джейдън, който също е от връзката ѝ с Федърлайн.

Не е тайна, че отношенията между Бритни и семейството ѝ са напрегнати от години, особено заради ролята на баща ѝ Джейми Спиърс по време на дългогодишното ѝ попечителство.

В последните месеци обаче певицата изглежда възстановява връзката си с Джейдън. През март тя сподели видео, на което с гордост го аплодира, докато той свири на пиано – рядък, но емоционален момент на близост в бурния ѝ личен живот.


