Откриха първите доказателства за наличието на живот в земната мантия

17 Октомври, 2025 17:59 795 3

Следите от живи организми са открити в Северна Италия

Откриха първите доказателства за наличието на живот в земната мантия - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

За първи път в света изследователски екип успя да открие следи от живи организми в скали, произхождащи първоначално от земната мантия – тоест от дълбочина над 100 километра, предаде агенция АПА, позовавайки се на публикация в списание Scientific Reports, част от групата Nature.

Изключително значимото откритие е направено от геолози от университетите в Торино и Перуджа в Западните Алпи – близо до град Пинероло в провинция Торино – в рамките на картографски проект на Института ISPRA.

Скалите, открити там, произхождат от външната мантия на Земята и са на възраст до 420 милиона години. Те съдържат фосили, които според изследователите вероятно са на възраст до 300 милиона години. Особено необичайно е, че тези скали са претърпели две фази на планинско образуване – така наречените орогенни цикли. Фактът, че въпреки това по тях са запазени вкаменени структури, се счита от експертите за впечатляващ, пише БТА.

Резултатите от изследването са от голямо значение не само за геологията, но и за астробиологията. Откритията засилват надеждата, че следи от живот могат да бъдат намерени в подобни скали – като например тези на Марс. Затова изследователите насочват вниманието си и към скалните проби, които в момента се събират от Червената планета.

Откритието е станало възможно, защото дълбоко заровените скали са се приближили до повърхността в резултат на геоложки процеси, развиващи се в продължение на милиони години. Поради екстремните условия във вътрешността на Земята - например температури до 500 градуса по Целзий - скалите сега са напълно черни и техните фосилни структури не са видими с просто око или под светлинен микроскоп. Следователно скалите първо трябва да бъдат старателно обезцветени, преди изследователите да могат да визуализират и класифицират следите от спори по тях. Вкаменелостите предоставят важни улики за праисторическия живот в екстремни условия, допълва още АПА.


  • 1 Когато

    3 2 Отговор
    Открият рептилите, да се обадят! Или пък няма какво да търсят, защото знаят къде са, но не смеят да кажат гък! Защото служат на рептилите! Прочетете какво е разйазвала покойната принцеса Даяна на една своя приятелка за рептилите на кралското семейство!

    18:02 17.10.2025

  • 2 Факти

    2 1 Отговор
    Гледай с какви работи се занимават хората на запад. В същото време руснаците умират за кефа на някакъв старец с ботокс на токчета.

    18:08 17.10.2025

  • 3 З3емната кора е ралично дебела

    1 0 Отговор
    От 9 км. под Тихоокианското дъно до 150 киломера под Хималаите. Хласта под Земната кора е Литосферата, която стига до Астеносферата. Тези 100 км. в Италия са на във Литосферата. Близота на горещата полуразтопена Астеносфера ъздава условия, както в океанкото дъно, близо до подводните вулкани.Така че е възможе даже някакъв вид живот, не само фосили.

    18:21 17.10.2025