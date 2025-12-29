Мъжът с най-високо IQ доказва съществуването на Бог с помощта на математиката

Провъзгласеният за най-умен човек в света заяви, че Бог не само съществува, но и че това може да бъде доказано чрез математика, съобщава Daily Mail. Става дума за 36-годишния южнокорейски учен Йънгхун Ким, който твърди, че държи световния рекорд за най-висок коефициент на интелигентност – 276, признат от Световния съвет за интелигентни спортове, предава Блиц.
За сравнение, коефициент на интелигентност над 140 се определя като „гениален“. Учени като Алберт Айнщайн и Стивън Хокинг са имали IQ около 160.
Ким е изследовател в областта на изкуствения интелект и предприемач, завършил теология в университета Йонсей в Сеул. В социалните мрежи той често пише, че науката може да докаже съществуването на Бог и че именно Бог е отправната точка на Вселената. На 11 декември негова публикация в Instagram придоби широка популярност с категоричното послание: „Бог е реален на 100 процента и Исус е Бог.“
Според Ким вярата в Исус има пряка връзка с нивото на интелигентност, креативност и успех, които човек може да постигне. Наред с това той е правил и редица противоречиви изказвания, включително твърдения, че Исус ще се завърне след 10 години и че хомосексуалността е грях.
В едно от най-гледаните си видеа в социалните мрежи Ким публикува триминутен клип в YouTube, в който заявява, че съществуването на Бог може да бъде доказано математически чрез три основни факта.
Във видеото от 4 септември той казва: „Линията не може да започва без първа точка. Представете си, че чертаете линия върху лист хартия. В геометрията всяка линия трябва да започва с поне една точка. Без тази първа точка изобщо няма линия“.
Той допълва: „Същото важи и за съществуването. Ако никога не е имало начална точка, тогава нищо не би могло да започне. Но ние ясно виждаме, че животът и вселената съществуват. Така че, трябва да е имало първа точка, началната точка, която е задвижила всичко“.
След това Ким излага аргумента, че безкрайно минало не може да бъде „прекосено“, тъй като ако времето нямаше начало и се простираше назад безкрайно, никога не би могло да се достигне до настоящия момент. Той сравнява това с невъзможността да се стигне до нула, ако броенето започне от минус безкрайност без първо число.
Ким завършва аргументацията си с пример от умножението, според който силата трябва да идва отнякъде. Ако се умножава по едно безкрайно, резултатът остава непроменен и нищо ново не възниква. По думите му, за да може Вселената да започне и да се развие в познатата форма, е необходима външна, по-висша сила, която да създаде и умножи всичко съществуващо.
Във видеото, гледано над 218 000 пъти, той заключава: „Единственото обяснение, което отговаря и на трите, е отправната точка на първопричината. Необходимо, могъщо, вечно и интелигентно. И точно това имаме предвид, когато казваме, че Бог съществува“.
Относно публикациите си, в които заявява, че Исус е Бог, Ким нееднократно е писал, че Исус е не само Бог, превъплътен в човек, но и най-интелигентното същество, живяло някога. „Няма Айнщайн. Няма Нютон. Само Исус е най-умният човек в историята на света“, публикува той през ноември.
Ким не е първият човек с изключително висок коефициент на интелигентност, който прави твърдения за божественото. Американецът Крис Ланган, за когото се смята, че има IQ между 190 и 210, също твърди, че има обяснение за случващото се след смъртта.
73-годишният Ланган заявява, че е създал хипотеза, наречена Когнитивно-теоретичен модел на Вселената (CTMU), която според него „обяснява връзката между ума и реалността“. Според тази теория, след смъртта хората преминават от една форма на съществуване в друга в рамките на изчислителната структура на реалността, а съзнанието или „душата“ се премества в друго измерение, недостъпно за живите.
Не е ясно как изглежда това измерение или какво се случва с „душата“ след преминаването, но Ланган смята, че традиционните представи за рай и ад са прекалено опростени и че отвъдното представлява по-скоро ново състояние на съществуване.
Ким споделя сходна позиция, като заявява: „Ако реалността е част от нещо по-голямо, тогава смъртта не е краят, а преход“. Той допълва, че докато традиционната наука приема, че мозъкът спира да функционира, когато съзнанието изчезне, квантовата физика предполага, че информацията никога не изчезва, а само променя формата си. По думите му: „Ако нашето съзнание е квантова информация, то може да продължи да съществува и след като тялото ни напусне“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
19:22 29.12.2025
2 Хер Флик от Гестапо
19:25 29.12.2025
3 Събке
19:26 29.12.2025
4 Аве
!?!? Че кое му е противоречивото на това??? 🙄
Коментиран от #16, #20
19:26 29.12.2025
5 Мнение
19:32 29.12.2025
6 Какво значение дали е Бог
19:33 29.12.2025
7 Факт
19:36 29.12.2025
8 Хипотетично
Затова язък му за IQ - то, понеже и основни знания му липсват.
Коментиран от #10
19:41 29.12.2025
9 Малко спомени
Спомени от миналото.
Тогава Бях на 17 години!....
С тяло на Елен, С мозък Слънчев, Млад, Зелен!
Пиехме Мляко директно от Галактика Млечен път.
Ядяхме Лукчета, Вафли, Шоколат.
Като чуя тази Вселенска Песен
Звуците летейки към мен се удрят в Тъпанчетата ми .
Кожата ми настръхва, Погледа ми се изостря.
Тръпки ме побиват!.
Двете ми сърца - Сърцето и Диафрагмата
подсилват с песента задвижването на
потоците на Молекулите в Капилярите
с атомни бомби на атомно ниво
от Вените към Лимфата и обратно
от Лимфата към Артериите......
Ушите ми се насочват към звука.
Ноздрите ми се пълнят с кислород от младини без маски.
Косата ми настръхва, Изправя се. Свързва се с Вселената.
Вселена Безкрайна, Славна, Страстна и Славна.
Зумът на Умът ми Умммм Оммммм
започва да говори чрез езика на Вселената - математиката...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.....та чак до БЕЗКРАЙНОСТТА
Желая Ви приятни умствени звуци!
Песента лети! Хванете Я!
Ако не можете. Опитайте с Чаша Червено Вино!
19:43 29.12.2025
10 също IQ
До коментар #8 от "Хипотетично":Бог не хвърля зарове.
Не поучавай бог какво да прави.
19:43 29.12.2025
11 Хипотетично
19:55 29.12.2025
12 СЗО
Коментиран от #21
19:59 29.12.2025
13 Българин
“AZ”ът на Българина проговори и каза: “Не искам да бъда САМ”.
Едно време, когато нямаше сенсори за виждане на формите,
когато не съществуваше логика, за тяхното математезиране,
когато нямаше памет, за изваждане в сегашно време на спомените,
когато липсваха чувства, за любов към мен,
съществувах само AZ”- Българина. Извън мен имаше Мрак,
а вътре една искрица запали Светлина в Тъмата.
Това бях AZ”- Българина.
Коментиран от #18
20:00 29.12.2025
14 Някой
А тъй наречените тестове за интелигентност, като нищо мерят характерни черти. Но същите тези може да имат проблеми в реалността. Това са просто някакви измислени мерки. Тъп или умен, това е! Аз мразя да ме изпитват и като нищо ще съм зле.
20:02 29.12.2025
15 Лопата Орешник
20:02 29.12.2025
16 Някой
До коментар #4 от "Аве":Ако преди 150 години всички бяха обратни, в момента да няма човечество. Да няма и обратните, държави, ООН, ЕС, закони и какво ли не.
20:04 29.12.2025
17 Този трябва да разбере дали земята е
20:05 29.12.2025
18 Наркоман
До коментар #13 от "Българин":Брат, с какво си се нагърмял?
20:06 29.12.2025
19 Българин
Хаоса – Ентропията за всевалиден е лъжец и измамник.
Само Разума може да създава от Ентропията (Хаоса) Формите.
Когато някой някъде успее да дефинира математически
от Безкрайността Единицата, тогава ще разберем защо
Електроните запазват своята мигновенна любов във времето
при докосване и в безкрайността. Тогава ще разберете Entropy.
Коментиран от #26
20:06 29.12.2025
20 Така е
До коментар #4 от "Аве":В книгата Послание към Римляните гл 1 апостол Павел директно казва, че мъжеложството е грях. Ако Ким сам е достигнал до това заключение по научен път, той само потвърждава писоното в Новия завет.
20:07 29.12.2025
21 Може, но
До коментар #12 от "СЗО":Предположенията са повече (или не толкова) вероятни, но те не са доказателства.
20:15 29.12.2025
22 Българин
Коментиран от #24
20:16 29.12.2025
23 Българин
от Безкрайността Единицата, тогава ще разберем защо
Електроните запазват своята мигновенна любов във времето
при докосване и в безкрайността. Тогава ще разберете Българина.
Тогава ще разберете как Вселената – Вселена Безкрайна, Славна, Страсна и Срамна използва от хилядолетия Ентропията, за дресиране на Маймуните по горите в Хора за да има Еволюция по земята,
и дресирането на Хора в Маймуни по храмовете за да има Религии.
Религиите бяха сътворени да контролират
чрез различен Кекс Хората върху планената Земя.
Само ЧоВекът - Чо, Енергия, Век, Вечна
ЧоВекът с Вечна Енергия в Душата използува Ентропията,
сутрин Рано, когато Загрея(Слънцето) ИзГрее на ХорИзОнта,
изкачвайки се високо по Върховете на Планините и
смеейки се с Еволюцията и Религията и е Богът на Земята.
20:20 29.12.2025
24 Глупости
До коментар #22 от "Българин":Анди манди..
20:20 29.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Факт
До коментар #19 от "Българин":Това да не като да се изтрополиш в унитаза!
20:26 29.12.2025
27 БеГемот
20:27 29.12.2025
28 Цитат от руски професор:
20:29 29.12.2025
29 Българин
ПРОДЪЛЖЕНИЕ
20:30 29.12.2025