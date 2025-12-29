Мъжът с най-високо IQ доказва съществуването на Бог с помощта на математиката

Провъзгласеният за най-умен човек в света заяви, че Бог не само съществува, но и че това може да бъде доказано чрез математика, съобщава Daily Mail. Става дума за 36-годишния южнокорейски учен Йънгхун Ким, който твърди, че държи световния рекорд за най-висок коефициент на интелигентност – 276, признат от Световния съвет за интелигентни спортове, предава Блиц.

За сравнение, коефициент на интелигентност над 140 се определя като „гениален“. Учени като Алберт Айнщайн и Стивън Хокинг са имали IQ около 160.

Ким е изследовател в областта на изкуствения интелект и предприемач, завършил теология в университета Йонсей в Сеул. В социалните мрежи той често пише, че науката може да докаже съществуването на Бог и че именно Бог е отправната точка на Вселената. На 11 декември негова публикация в Instagram придоби широка популярност с категоричното послание: „Бог е реален на 100 процента и Исус е Бог.“

Според Ким вярата в Исус има пряка връзка с нивото на интелигентност, креативност и успех, които човек може да постигне. Наред с това той е правил и редица противоречиви изказвания, включително твърдения, че Исус ще се завърне след 10 години и че хомосексуалността е грях.

В едно от най-гледаните си видеа в социалните мрежи Ким публикува триминутен клип в YouTube, в който заявява, че съществуването на Бог може да бъде доказано математически чрез три основни факта.

Във видеото от 4 септември той казва: „Линията не може да започва без първа точка. Представете си, че чертаете линия върху лист хартия. В геометрията всяка линия трябва да започва с поне една точка. Без тази първа точка изобщо няма линия“.

Той допълва: „Същото важи и за съществуването. Ако никога не е имало начална точка, тогава нищо не би могло да започне. Но ние ясно виждаме, че животът и вселената съществуват. Така че, трябва да е имало първа точка, началната точка, която е задвижила всичко“.

След това Ким излага аргумента, че безкрайно минало не може да бъде „прекосено“, тъй като ако времето нямаше начало и се простираше назад безкрайно, никога не би могло да се достигне до настоящия момент. Той сравнява това с невъзможността да се стигне до нула, ако броенето започне от минус безкрайност без първо число.

Ким завършва аргументацията си с пример от умножението, според който силата трябва да идва отнякъде. Ако се умножава по едно безкрайно, резултатът остава непроменен и нищо ново не възниква. По думите му, за да може Вселената да започне и да се развие в познатата форма, е необходима външна, по-висша сила, която да създаде и умножи всичко съществуващо.

Във видеото, гледано над 218 000 пъти, той заключава: „Единственото обяснение, което отговаря и на трите, е отправната точка на първопричината. Необходимо, могъщо, вечно и интелигентно. И точно това имаме предвид, когато казваме, че Бог съществува“.

Относно публикациите си, в които заявява, че Исус е Бог, Ким нееднократно е писал, че Исус е не само Бог, превъплътен в човек, но и най-интелигентното същество, живяло някога. „Няма Айнщайн. Няма Нютон. Само Исус е най-умният човек в историята на света“, публикува той през ноември.

Ким не е първият човек с изключително висок коефициент на интелигентност, който прави твърдения за божественото. Американецът Крис Ланган, за когото се смята, че има IQ между 190 и 210, също твърди, че има обяснение за случващото се след смъртта.

73-годишният Ланган заявява, че е създал хипотеза, наречена Когнитивно-теоретичен модел на Вселената (CTMU), която според него „обяснява връзката между ума и реалността“. Според тази теория, след смъртта хората преминават от една форма на съществуване в друга в рамките на изчислителната структура на реалността, а съзнанието или „душата“ се премества в друго измерение, недостъпно за живите.

Не е ясно как изглежда това измерение или какво се случва с „душата“ след преминаването, но Ланган смята, че традиционните представи за рай и ад са прекалено опростени и че отвъдното представлява по-скоро ново състояние на съществуване.

Ким споделя сходна позиция, като заявява: „Ако реалността е част от нещо по-голямо, тогава смъртта не е краят, а преход“. Той допълва, че докато традиционната наука приема, че мозъкът спира да функционира, когато съзнанието изчезне, квантовата физика предполага, че информацията никога не изчезва, а само променя формата си. По думите му: „Ако нашето съзнание е квантова информация, то може да продължи да съществува и след като тялото ни напусне“.