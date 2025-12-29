Мъжът с най-високо IQ доказва съществуването на Бог с помощта на математиката

Новини
Южнокореецът има коефициент на интелигентност 276 - повече от гениален

Провъзгласеният за най-умен човек в света заяви, че Бог не само съществува, но и че това може да бъде доказано чрез математика, съобщава Daily Mail. Става дума за 36-годишния южнокорейски учен Йънгхун Ким, който твърди, че държи световния рекорд за най-висок коефициент на интелигентност – 276, признат от Световния съвет за интелигентни спортове, предава Блиц.

За сравнение, коефициент на интелигентност над 140 се определя като „гениален“. Учени като Алберт Айнщайн и Стивън Хокинг са имали IQ около 160.

Ким е изследовател в областта на изкуствения интелект и предприемач, завършил теология в университета Йонсей в Сеул. В социалните мрежи той често пише, че науката може да докаже съществуването на Бог и че именно Бог е отправната точка на Вселената. На 11 декември негова публикация в Instagram придоби широка популярност с категоричното послание: „Бог е реален на 100 процента и Исус е Бог.“

Според Ким вярата в Исус има пряка връзка с нивото на интелигентност, креативност и успех, които човек може да постигне. Наред с това той е правил и редица противоречиви изказвания, включително твърдения, че Исус ще се завърне след 10 години и че хомосексуалността е грях.

В едно от най-гледаните си видеа в социалните мрежи Ким публикува триминутен клип в YouTube, в който заявява, че съществуването на Бог може да бъде доказано математически чрез три основни факта.

Във видеото от 4 септември той казва: „Линията не може да започва без първа точка. Представете си, че чертаете линия върху лист хартия. В геометрията всяка линия трябва да започва с поне една точка. Без тази първа точка изобщо няма линия“.

Той допълва: „Същото важи и за съществуването. Ако никога не е имало начална точка, тогава нищо не би могло да започне. Но ние ясно виждаме, че животът и вселената съществуват. Така че, трябва да е имало първа точка, началната точка, която е задвижила всичко“.

След това Ким излага аргумента, че безкрайно минало не може да бъде „прекосено“, тъй като ако времето нямаше начало и се простираше назад безкрайно, никога не би могло да се достигне до настоящия момент. Той сравнява това с невъзможността да се стигне до нула, ако броенето започне от минус безкрайност без първо число.

Ким завършва аргументацията си с пример от умножението, според който силата трябва да идва отнякъде. Ако се умножава по едно безкрайно, резултатът остава непроменен и нищо ново не възниква. По думите му, за да може Вселената да започне и да се развие в познатата форма, е необходима външна, по-висша сила, която да създаде и умножи всичко съществуващо.

Във видеото, гледано над 218 000 пъти, той заключава: „Единственото обяснение, което отговаря и на трите, е отправната точка на първопричината. Необходимо, могъщо, вечно и интелигентно. И точно това имаме предвид, когато казваме, че Бог съществува“.

Относно публикациите си, в които заявява, че Исус е Бог, Ким нееднократно е писал, че Исус е не само Бог, превъплътен в човек, но и най-интелигентното същество, живяло някога. „Няма Айнщайн. Няма Нютон. Само Исус е най-умният човек в историята на света“, публикува той през ноември.

Ким не е първият човек с изключително висок коефициент на интелигентност, който прави твърдения за божественото. Американецът Крис Ланган, за когото се смята, че има IQ между 190 и 210, също твърди, че има обяснение за случващото се след смъртта.

73-годишният Ланган заявява, че е създал хипотеза, наречена Когнитивно-теоретичен модел на Вселената (CTMU), която според него „обяснява връзката между ума и реалността“. Според тази теория, след смъртта хората преминават от една форма на съществуване в друга в рамките на изчислителната структура на реалността, а съзнанието или „душата“ се премества в друго измерение, недостъпно за живите.

Не е ясно как изглежда това измерение или какво се случва с „душата“ след преминаването, но Ланган смята, че традиционните представи за рай и ад са прекалено опростени и че отвъдното представлява по-скоро ново състояние на съществуване.

Ким споделя сходна позиция, като заявява: „Ако реалността е част от нещо по-голямо, тогава смъртта не е краят, а преход“. Той допълва, че докато традиционната наука приема, че мозъкът спира да функционира, когато съзнанието изчезне, квантовата физика предполага, че информацията никога не изчезва, а само променя формата си. По думите му: „Ако нашето съзнание е квантова информация, то може да продължи да съществува и след като тялото ни напусне“.


  • 1 Пустиня(к)

    8 13 Отговор
    Напрао му повервах. Снимка нема ли?

    19:22 29.12.2025

  • 2 Хер Флик от Гестапо

    7 3 Отговор
    Не е лесно да си глупав, а е скучно да си умен.......е на тоя гений, не му е лесно

    19:25 29.12.2025

  • 3 Събке

    8 1 Отговор
    виж дали няма работа в някой пункт за скрап, зеленчуци, туршии. Много по-добре, отколкото тази мъка, тази агония, винаги има решение.

    19:26 29.12.2025

  • 4 Аве

    22 0 Отговор
    "Наред с това той е правил и редица противоречиви изказвания, включително твърдения,.... че хомосексуалността е грях."
    !?!? Че кое му е противоречивото на това??? 🙄

    Коментиран от #16, #20

    19:26 29.12.2025

  • 5 Мнение

    5 6 Отговор
    Ами, не можа да ме убеди...

    19:32 29.12.2025

  • 6 Какво значение дали е Бог

    9 1 Отговор
    или нещо което движи нещата. Аз нямам неговото IQ А и не съм пробвал но има нещо което наистина движи всичко около нас естествено и ние сме в този процес.

    19:33 29.12.2025

  • 7 Факт

    8 3 Отговор
    Ким е пропуснал 2500 години история на философията!

    19:36 29.12.2025

  • 8 Хипотетично

    4 6 Отговор
    Ако доказателството се отнася до съществуване във въображението на хората, то е елементарно.
    Затова язък му за IQ - то, понеже и основни знания му липсват.

    Коментиран от #10

    19:41 29.12.2025

  • 9 Малко спомени

    0 5 Отговор
    Ехххх. А бяхме млади!
    Спомени от миналото.
    Тогава Бях на 17 години!....
    С тяло на Елен, С мозък Слънчев, Млад, Зелен!
    Пиехме Мляко директно от Галактика Млечен път.
    Ядяхме Лукчета, Вафли, Шоколат.
    Като чуя тази Вселенска Песен
    Звуците летейки към мен се удрят в Тъпанчетата ми .
    Кожата ми настръхва, Погледа ми се изостря.
    Тръпки ме побиват!.
    Двете ми сърца - Сърцето и Диафрагмата
    подсилват с песента задвижването на
    потоците на Молекулите в Капилярите
    с атомни бомби на атомно ниво
    от Вените към Лимфата и обратно
    от Лимфата към Артериите......
    Ушите ми се насочват към звука.
    Ноздрите ми се пълнят с кислород от младини без маски.
    Косата ми настръхва, Изправя се. Свързва се с Вселената.
    Вселена Безкрайна, Славна, Страстна и Славна.
    Зумът на Умът ми Умммм Оммммм
    започва да говори чрез езика на Вселената - математиката...
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.....та чак до БЕЗКРАЙНОСТТА

    Желая Ви приятни умствени звуци!
    Песента лети! Хванете Я!
    Ако не можете. Опитайте с Чаша Червено Вино!

    19:43 29.12.2025

  • 10 също IQ

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хипотетично":

    Бог не хвърля зарове.
    Не поучавай бог какво да прави.

    19:43 29.12.2025

  • 11 Хипотетично

    4 2 Отговор
    Разсъжденията на Ким са обикновени философски заигравки. А математически доказателства чрез аритметични действия с безкрайността са погрешни, защото действията се извършват с числа, докато безкрайност не е число а само символ.

    19:55 29.12.2025

  • 12 СЗО

    1 0 Отговор
    Необходимо, могъщо, вечно и интелигентно. И точно това имаме предвид, когато казваме, че Бог съществува“....може да е Бог, а може и да е извънземна цивилизация.

    Коментиран от #21

    19:59 29.12.2025

  • 13 Българин

    0 2 Отговор
    Няколко думи първо за мен Българина.
    “AZ”ът на Българина проговори и каза: “Не искам да бъда САМ”.
    Едно време, когато нямаше сенсори за виждане на формите,
    когато не съществуваше логика, за тяхното математезиране,
    когато нямаше памет, за изваждане в сегашно време на спомените,
    когато липсваха чувства, за любов към мен,
    съществувах само AZ”- Българина. Извън мен имаше Мрак,
    а вътре една искрица запали Светлина в Тъмата.
    Това бях AZ”- Българина.

    Коментиран от #18

    20:00 29.12.2025

  • 14 Някой

    0 2 Отговор
    Разправя пълни глупости. Дори за да начертае линия, вече му трябва хартия или екран и писало или нещо друго. Дори да има създател, то той е вече създаден от друго над него. Все едно като програмист на игра, аз съм бог за героите, но това не значи, че аз съм всичко. ;) Така че ако приемеш, че има бог, то кой е създал бог? После кой е създателят на създателя и така нататък. И пак си в безкрайност. Ние просто не знаем и най-вероятно е абсолютно невъзможно да знаем. А представи като за бог, са наши примитивни измишльотини. Целият ни свят може да е като една паница в безкрайността. А дори няма нужда от пространство, ако всичко е мисъл. Все едно сме генерирани в игра. Дори нещо да е непосредствено пред нас, не е ли предвидено да го възприемам, то за нас все едно не съществува. Като поток от причини и следствия. И до други потоци не може да достигнем. Дори това което ви пиша, като нищо са пълни глупости. В даден момент се отказваш да го мислиш. Изглежда невъзможно. Едва ли не едно от глупавите неща е да мислиш. ;) Мисълта ни е като ограничена. И само ще скачаш от едни фантазии на други.
    А тъй наречените тестове за интелигентност, като нищо мерят характерни черти. Но същите тези може да имат проблеми в реалността. Това са просто някакви измислени мерки. Тъп или умен, това е! Аз мразя да ме изпитват и като нищо ще съм зле.

    20:02 29.12.2025

  • 15 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    И това че високо интелигентния човек дори не може да си представи нещата извън детерминанта представа за началото и края е малко съмнително! С такова IQ очаквам по обширен кръгозор! Щом нещо съществувало имало начало! А сега де! Ами ако е съществувало вечно? А дефиниция за вечност? Твърде семпла визия за нещата от подобен интелект!

    20:02 29.12.2025

  • 16 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Аве":

    Ако преди 150 години всички бяха обратни, в момента да няма човечество. Да няма и обратните, държави, ООН, ЕС, закони и какво ли не.

    20:04 29.12.2025

  • 17 Този трябва да разбере дали земята е

    3 0 Отговор
    Център на триизмерна отправна система на принципа на църквата че земята е плоска и земята е центъра на вселената

    20:05 29.12.2025

  • 18 Наркоман

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Брат, с какво си се нагърмял?

    20:06 29.12.2025

  • 19 Българин

    0 1 Отговор
    Който не признава втория закон на термодинамиката
    Хаоса – Ентропията за всевалиден е лъжец и измамник.
    Само Разума може да създава от Ентропията (Хаоса) Формите.
    Когато някой някъде успее да дефинира математически
    от Безкрайността Единицата, тогава ще разберем защо
    Електроните запазват своята мигновенна любов във времето
    при докосване и в безкрайността. Тогава ще разберете Entropy.

    Коментиран от #26

    20:06 29.12.2025

  • 20 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аве":

    В книгата Послание към Римляните гл 1 апостол Павел директно казва, че мъжеложството е грях. Ако Ким сам е достигнал до това заключение по научен път, той само потвърждава писоното в Новия завет.

    20:07 29.12.2025

  • 21 Може, но

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "СЗО":

    Предположенията са повече (или не толкова) вероятни, но те не са доказателства.

    20:15 29.12.2025

  • 22 Българин

    0 0 Отговор
    Да, ако два електрона се докоснат един до друг, то северния полюс на първия се влюбва в южния полюс на втория и южния полюс на първия се влюбва в северния полюс на втория и ако ги разделиш и изхвърлиш например втория електрон далече от първия на растояние, примерно в края на вселената, то ако леко завъртиш първия, моментално втория се завъртява в същата посока. Защо е така? Понеже енергетично са влюбени. Протоните, Неутроните и Електроните са една малка част от Енергията на Вселената. Защо имаме Очи за виждане и кой ни ги е дал? Ми слънчевите лъчи на нашият син - Бог - Твореца - Слънцето Наше и Ваше!

    Коментиран от #24

    20:16 29.12.2025

  • 23 Българин

    0 0 Отговор
    Когато някой някъде успее да дефинира математически
    от Безкрайността Единицата, тогава ще разберем защо
    Електроните запазват своята мигновенна любов във времето
    при докосване и в безкрайността. Тогава ще разберете Българина.
    Тогава ще разберете как Вселената – Вселена Безкрайна, Славна, Страсна и Срамна използва от хилядолетия Ентропията, за дресиране на Маймуните по горите в Хора за да има Еволюция по земята,
    и дресирането на Хора в Маймуни по храмовете за да има Религии.
    Религиите бяха сътворени да контролират
    чрез различен Кекс Хората върху планената Земя.
    Само ЧоВекът - Чо, Енергия, Век, Вечна
    ЧоВекът с Вечна Енергия в Душата използува Ентропията,
    сутрин Рано, когато Загрея(Слънцето) ИзГрее на ХорИзОнта,
    изкачвайки се високо по Върховете на Планините и
    смеейки се с Еволюцията и Религията и е Богът на Земята.

    20:20 29.12.2025

  • 24 Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Анди манди..

    20:20 29.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Това да не като да се изтрополиш в унитаза!

    20:26 29.12.2025

  • 27 БеГемот

    0 1 Отговор
    И най умният си е малко прoст....хората са като деца в пещера в която играят сенките на запален зад тях огън и ужасът е сковал съзнанието им затова си измислят всемохъщщ приятел който да ги пази от измислените им страхове...

    20:27 29.12.2025

  • 28 Цитат от руски професор:

    0 0 Отговор
    "Щом на този свят съществува електричеството, значи е напълно възможно да има и Бог..."

    20:29 29.12.2025

  • 29 Българин

    0 0 Отговор
    Няма разлика между (Чо+Век) - Вечната Енергия и Растенията плуващи и живущи всред Енергийните потоци на Слънчевата Енергия, Гръмотевиците на Зевс (Ziezi Ex Quo Vulgares от когото произлязохме Българите), Водните Стихии по Олимпийските Върхове по Земята. Белтъчната Молекулата на Хлорофила в Растенията и Хемоглобина в Човека са еднакви по структура и функция в Енергийното Пространство наречено Вселена. Белтъчната Молекула Хлорофил – зелен на цвят в центъра си има три атома Магнезий с които Зелените растения произвеждат Кислород в Атмосферата. Кислорода отивайки в горната част на Земната атмосфера се превръща в Озон, който спира убйствената радиация от космоса да не унищожи живота на Земята.
    ПРОДЪЛЖЕНИЕ

    20:30 29.12.2025