Новини
Любопитно »
46 години без Бон Скот - човекът, който изстрелва AC/DC към върха

46 години без Бон Скот - човекът, който изстрелва AC/DC към върха

19 Февруари, 2026 08:31 5 675 21

  • бон скот-
  • ac/dc-
  • смърт

Предполага се, че Бон Скот се е задавил и така е настъпила смъртта му

46 години без Бон Скот - човекът, който изстрелва AC/DC към върха - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бон Скот - истинският дивак, който изстрелва AC/DC към върха и остава в сърцата на феновете на яката банда с неповторимия си дрезгав глас, бурните емоции на сцената и репутацията си на рокаджия, за когото купонът никога не свършва. Макар реалността да доказва, че, когато купонът е твърде свиреп, животът свършва неусетно, пише dir.bg.Така се случва с Бон Скот, за когото партито приключва преди 46 години на този ден - 19 февруари. Той е на 33.

През нощта на 19 февруари 1980 г. Бон Скот се качва на задната седалка на кола, паркирана в Лондон. Той винаги е бил заклет пияч, дори за стандартите на рокаджиите. И в тази нощ за пореден път се отдал на неизменния си навик в местен клуб.

Скоро след като приятелите му го оставят да поспи и да изтрезнява на задната седалка на автомобила, Скот припада. А, когато на следващата сутрин се връщат на мястото, Бон е вече мъртъв. От този момент нататък въпросите около смъртта на великия вокалист продължават да изплуват през годините и мнозина все още се питат какво точно се е случило с музиканта.

Кой беше Бон Скот?

Роден е като Роналд Белфорд Скот в Киримюър, Шотландия на 9 юли 1946 г. Когато е на 6 години, семейството му решава да се премести в Мелбърн, Австралия. Но като новото дете в квартала и в училище със силен шотландски акцент, Скот не е много популярен и харесван.

"Съучениците ми ме заплашиха, че ще ми спукат за*ника от бой, когато чуха колко силен бе шотландският ми акцент. Имах една седмица да се науча да говоря като тях, ако искам да остана цял. Това обаче ме направи още по-решен да говоря по моя си начин. Така и получих прякора си Бони Скот", разказва той.

Този стремеж и решеност да не живее по начина, по който другите искат от него, се превръща в основна черта от характера на Скот. Той има множество проблеми и сблъсъци като момче. На 15 е изключен от училище и е арестуван за кражба на бензин. След това не го приемат в армията в Австралия и няколко години прекарва работейки какво ли не.

Но Бон Скот винаги е имал силен и мощен глас. През 1966 г. основава първата си банда - "The Spektors". Постига и някакъв успех като част от други банди, с които ходи на турнета.

През 1974 г. пияният Скот се скарва жестоко с членовете на бандата, с която е в онзи момент. След като счупва бутилка уиски в пода, той се качва на мотора си и претърпява ужасна катастрофа. Няколко дни е в кома след инцидента.

Когато се възстановява, започва да си търси нова група. Точно тогава току-що формираната банда на братята Малкълм и Ангъс Йънг е в търсене на вокалист.

Бон Скот и AC/DC

Скот започва да се изявява с AC/DC, когато предният им фронтмен отказва да излезе на сцената. И именно заради неговото бунтарско отношение се те утвърждават като яка, бунтарска, неконтролируема на сцената и в музиката рок банда. Причината, поради която Скот е отхвърлен от австралийската армия, бидейки "социално неприемлив", се превръща във визитната картичка на AC/DC.

Стресът от славата и непрестанните турнета обаче скоро започва да се отразяват силно на Бон Скот. Той е много податлив на алкохолизъм и пие доста през тези години. В същото време албумът "Highway to Hell" направо разбива класациите и превръща бандата в хит буквално за една нощ.

Тогава, за първи път в живота си, Бон Скот има пари в джоба си. Но успехът доста обтяга и отношенията му с останалите членове на бандата. С братята Ангъс и Малкълм Йънг започват да водят спорове кой има по-голям принос за славата на AC/DC.

Бон Скот и Ангъс Йънг

След години на турнета с групата, Скот сериозно обмисля да напусне и да обърне повече внимание на проблема си с алкохола. Но никога не стига до реализацията на това решение.

Мистериозната смърт на Бон Скот

Скот е в Лондон през 1980, където работи по албума "Back in Black" и както обикновено това включва луди нощи на тежък запой.

На 19 февруари, след доста пиене в клуб "Music Machine, Скот остава да поспи в колата на свой приятел. Компанията, с която е тогава Скот, решава, че това е всичко, от което той има нужда - малко сън. На следващата сутрин обаче го намират свлечен на седалката, а целият автомобил вътре е покрит с повръщано. Предполага се, че Бон Скот се е задавил от това и така е настъпила смъртта му.

Десет години по-рано, по подобен начин, умира и друг велик музикант - Джими Хендрикс. А няколко месеца след Бон Скот, при подобни обстоятелства, умира и Джон Бонам от Led Zeppelin.

Въпреки това идеята, че опитен пияч като Бон Скот може да умре след няколко питиета, се струва нереална за много хора. По-късно биографът Джеси Финк пише:

"Той беше чутовен пияч. Мисълта, че седем двойни уискита могат да го повалят е странна."

Оттук започват много конспиративни теории. Според някои от тях Скот може да е бил убит, като е задушен в колата, тъй като останалите членове на бандата са искали да се отърват от него. Разбира се, това е малко вероятно.

Много по-вероятно е наркотиците да са изиграли важна роля за смъртта на музиканта. Знае се, че той е използвал хероин, а хората, с които е бил през онази нощ, са били дилъри на хероин. До онзи момент Скот вече два пъти в живота си бил взимал свръхдоза хероин. В комбинация с алкохола, третата може да е била фаталната.

Тялото на Скот е върнато в Австралия, където гробът му се превръща в място на поклонение за неговите фенове и всички, които оценяват неповторимата лирика на Скот, вплетена в парчетата на AC/DC.

В сърцата на феновете Бон Скот завинаги остава уличният поет на онова поколение, а и на поне едно поколение след него.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Огромен

    26 2 Отговор
    Бон е изключителен!

    Първият му досег с AC/DC всъщност е като шофьор на групата. Чак след това, след като най-първия им вокал напуска, на шега, хваща микрофона, за да започне една от най-великите приказки в историята на музиката.

    Доколкото съм чел, при смъртта си Бон не се задавя, а най-вероятно просто се е отровил от алкохол, вероятно в комбинация с други вещества.

    Коментиран от #3

    09:39 19.02.2025

  • 2 ИВАН

    14 30 Отговор
    Ама че герои - пили и повръщали, и взимали наркотици ... това ли са героите, примерите за подражание ...

    Коментиран от #8, #9, #10, #11, #20

    09:40 19.02.2025

  • 3 Както народа казва

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Огромен":

    Г@з глава затрива.

    09:41 19.02.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    22 10 Отговор
    След това идва Брайън Джонсън и групата става ВЕЛИКА...

    09:47 19.02.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 абе,

    11 18 Отговор
    Както живят,така и умрял.Като скот.

    10:26 19.02.2025

  • 7 Голям герой,

    12 22 Отговор
    умрял оповръщан. Колко британско и атлантическо.

    10:54 19.02.2025

  • 8 Идън

    37 0 Отговор

    До коментар #2 от "ИВАН":

    Ъхъ!Чалгарията само лимонадка и захарен памук... Прав ток/ променлив рок са ВЕЛИКИ- и в двете ери- тази на Бон Скот и тази на Брайън Джонсън! Дейвид Байрън от Юрая Хип също си отиде от това... на 38 години! Разглеждайте ги като вокалисти- останалото е част от техния личен живот .

    11:26 19.02.2025

  • 9 Гост

    29 0 Отговор

    До коментар #2 от "ИВАН":

    Пусни си чакат и непиши като не разбираш , от такава музика и талант. Това е било начин на живот през това време . Не всички музиканти по това време са били пияници или наркомани . И независимо как е умрял остава това което е пял или сътворил.

    14:18 19.02.2025

  • 10 Лорд Музика

    24 0 Отговор

    До коментар #2 от "ИВАН":

    Никой не те кара да си като него . Начин на живот по това време за повечето групи . Просто е обичал да се весели и пие . И щом не харесваш такива личност и таланти не коментирай. Пуска чалгия и почвай с кючеците . Явно не слушаш такава музика .

    14:21 19.02.2025

  • 11 Анти чалга

    28 1 Отговор

    До коментар #2 от "ИВАН":

    Само ЧАЛГАР може да напише това . Бегай в кръчмата при себеподобните да слушаш мазна чалгия .

    14:22 19.02.2025

  • 12 Идън

    24 0 Отговор
    Никога няма да забравя 2010- та година и концерта наAC/DС...Беше нещо уникално и неповторимо. Концертът беше на 14 май... А два дни след него на 16 май прочетох тъжната новина за Рони Джеймс Дио...Сякаш светът беше притихнал този ден... а двете толкова силни емоции дойдоха една след друга...Вечна им памет.

    16:50 19.02.2025

  • 13 ОБЕКТИВНИЯ

    5 7 Отговор
    Браян Джонсън е на светлинни години по добър от
    Бон Скот!
    Както и големия барабанист Крис Слейт !

    Коментиран от #16

    21:41 20.02.2025

  • 14 Фин

    0 7 Отговор
    Неговите приятели демоничните същества са го извикали за преглед в отвъдното.

    09:04 19.02.2026

  • 15 Факт

    1 7 Отговор
    Само руснак не умира така

    Коментиран от #18

    09:06 19.02.2026

  • 16 Жестоко ГРЕШИШ!

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    Брайън не може да се мери с Бон, само врещи и се дере, все едно, че са го хванали за гушата! При Бон гласът си излиза по естествен път като мед и масло, без да се пресилва и е дълбок, плътен, а не врещящ! Брайън ора цялата група и я направи комерсиален боклук, много жалко, че Бон допусна това да се случи!!

    09:06 19.02.2026

  • 17 Анджо

    19 0 Отговор
    Най великата група АС/ДС И продължават да свирят. Почти всички групи са имали проблеми с наркотици и алкохола по това време, даже има клуб на 27 или ,че са умрели на толкова години. Много малко хора знаят ,че Бон Скот лично е препоръчал Браян Джонсън за вокал на АС/ДС ако се случи нещо с него. Бек им Блек е вторият най продаван албум за всички времена след Майкъл Джексън с албума Трилър. Не делете двата вокала и двамата са велики.

    09:13 19.02.2026

  • 18 Анджо

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Да, те замръзват и остават вечни.😂👻

    09:15 19.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ГУМЕН КРАДЕВ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "ИВАН":

    Ти си Азис , ама те е срам да си признаеш !

    19:18 19.02.2026

  • 21 Велика група

    1 0 Отговор
    Факт е, че музиката на AC/DC е много добра. Слуша се и ще продължава да се слуша много дълго време. Не знам как са го направили, но независимо от промените в културата и извращенията наречени чалга, AC/DC са тук и ще останат. Само избягвам да я слушам докато карам автомобил….който харесва такава музика, ще ме разбере защо.

    08:11 20.02.2026