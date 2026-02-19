46 години без Бон Скот - човекът, който изстрелва AC/DC към върха

Бон Скот - истинският дивак, който изстрелва AC/DC към върха и остава в сърцата на феновете на яката банда с неповторимия си дрезгав глас, бурните емоции на сцената и репутацията си на рокаджия, за когото купонът никога не свършва. Макар реалността да доказва, че, когато купонът е твърде свиреп, животът свършва неусетно, пише dir.bg.Така се случва с Бон Скот, за когото партито приключва преди 46 години на този ден - 19 февруари. Той е на 33.

През нощта на 19 февруари 1980 г. Бон Скот се качва на задната седалка на кола, паркирана в Лондон. Той винаги е бил заклет пияч, дори за стандартите на рокаджиите. И в тази нощ за пореден път се отдал на неизменния си навик в местен клуб.

Скоро след като приятелите му го оставят да поспи и да изтрезнява на задната седалка на автомобила, Скот припада. А, когато на следващата сутрин се връщат на мястото, Бон е вече мъртъв. От този момент нататък въпросите около смъртта на великия вокалист продължават да изплуват през годините и мнозина все още се питат какво точно се е случило с музиканта.

Кой беше Бон Скот?

Роден е като Роналд Белфорд Скот в Киримюър, Шотландия на 9 юли 1946 г. Когато е на 6 години, семейството му решава да се премести в Мелбърн, Австралия. Но като новото дете в квартала и в училище със силен шотландски акцент, Скот не е много популярен и харесван.

"Съучениците ми ме заплашиха, че ще ми спукат за*ника от бой, когато чуха колко силен бе шотландският ми акцент. Имах една седмица да се науча да говоря като тях, ако искам да остана цял. Това обаче ме направи още по-решен да говоря по моя си начин. Така и получих прякора си Бони Скот", разказва той.

Този стремеж и решеност да не живее по начина, по който другите искат от него, се превръща в основна черта от характера на Скот. Той има множество проблеми и сблъсъци като момче. На 15 е изключен от училище и е арестуван за кражба на бензин. След това не го приемат в армията в Австралия и няколко години прекарва работейки какво ли не.

Но Бон Скот винаги е имал силен и мощен глас. През 1966 г. основава първата си банда - "The Spektors". Постига и някакъв успех като част от други банди, с които ходи на турнета.

През 1974 г. пияният Скот се скарва жестоко с членовете на бандата, с която е в онзи момент. След като счупва бутилка уиски в пода, той се качва на мотора си и претърпява ужасна катастрофа. Няколко дни е в кома след инцидента.

Когато се възстановява, започва да си търси нова група. Точно тогава току-що формираната банда на братята Малкълм и Ангъс Йънг е в търсене на вокалист.

Бон Скот и AC/DC

Скот започва да се изявява с AC/DC, когато предният им фронтмен отказва да излезе на сцената. И именно заради неговото бунтарско отношение се те утвърждават като яка, бунтарска, неконтролируема на сцената и в музиката рок банда. Причината, поради която Скот е отхвърлен от австралийската армия, бидейки "социално неприемлив", се превръща във визитната картичка на AC/DC.

Стресът от славата и непрестанните турнета обаче скоро започва да се отразяват силно на Бон Скот. Той е много податлив на алкохолизъм и пие доста през тези години. В същото време албумът "Highway to Hell" направо разбива класациите и превръща бандата в хит буквално за една нощ.

Тогава, за първи път в живота си, Бон Скот има пари в джоба си. Но успехът доста обтяга и отношенията му с останалите членове на бандата. С братята Ангъс и Малкълм Йънг започват да водят спорове кой има по-голям принос за славата на AC/DC.

Бон Скот и Ангъс Йънг

След години на турнета с групата, Скот сериозно обмисля да напусне и да обърне повече внимание на проблема си с алкохола. Но никога не стига до реализацията на това решение.

Мистериозната смърт на Бон Скот

Скот е в Лондон през 1980, където работи по албума "Back in Black" и както обикновено това включва луди нощи на тежък запой.

На 19 февруари, след доста пиене в клуб "Music Machine, Скот остава да поспи в колата на свой приятел. Компанията, с която е тогава Скот, решава, че това е всичко, от което той има нужда - малко сън. На следващата сутрин обаче го намират свлечен на седалката, а целият автомобил вътре е покрит с повръщано. Предполага се, че Бон Скот се е задавил от това и така е настъпила смъртта му.

Десет години по-рано, по подобен начин, умира и друг велик музикант - Джими Хендрикс. А няколко месеца след Бон Скот, при подобни обстоятелства, умира и Джон Бонам от Led Zeppelin.

Въпреки това идеята, че опитен пияч като Бон Скот може да умре след няколко питиета, се струва нереална за много хора. По-късно биографът Джеси Финк пише:

"Той беше чутовен пияч. Мисълта, че седем двойни уискита могат да го повалят е странна."

Оттук започват много конспиративни теории. Според някои от тях Скот може да е бил убит, като е задушен в колата, тъй като останалите членове на бандата са искали да се отърват от него. Разбира се, това е малко вероятно.

Много по-вероятно е наркотиците да са изиграли важна роля за смъртта на музиканта. Знае се, че той е използвал хероин, а хората, с които е бил през онази нощ, са били дилъри на хероин. До онзи момент Скот вече два пъти в живота си бил взимал свръхдоза хероин. В комбинация с алкохола, третата може да е била фаталната.

Тялото на Скот е върнато в Австралия, където гробът му се превръща в място на поклонение за неговите фенове и всички, които оценяват неповторимата лирика на Скот, вплетена в парчетата на AC/DC.

В сърцата на феновете Бон Скот завинаги остава уличният поет на онова поколение, а и на поне едно поколение след него.