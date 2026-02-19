Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Вижте кои са първите отпаднали участнички от "Ергенът"

19 Февруари, 2026 09:11 3 381 11

„Маделин, Теодора и Яница, много съжалявам, но за вас приключението "Ергенът" тази вечер приключи!", обяви водещият на предаването Наум Шопов

Вижте кои са първите отпаднали участнички от "Ергенът" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Първите отпаднали от "Ергенът" вече са факт. Още преди заминаването за Шри Ланка три от дамите трябваше да се сбогуват с любовното приключение, пише bgdnes.bg.

Стоян Димов взе своето решение и даде последната си роза на Мануела.

„Не успях да си поговоря с нея. Прецених, че искам да оправя тази грешка", заяви той, а Мануела прие цветето видимо облекчена.

Това автоматично означаваше край за Яница Касабова, позната на зрителите от "Един за друг", както и за Маделин и Теодора. Трите дами няма да заминат за Шри Ланка и отпадат още преди истинското приключение да започне.

Водещият Наум Шопов обяви решението с емоционални думи:

„Маделин, Теодора и Яница, много съжалявам, но за вас приключението "Ергенът" тази вечер приключи! Както в живота любовта понякога си тръгва тихо, но само за да ни заведе там, където някой друг човек чака да я продължи."

След думите му трите участнички получиха възможност да се сбогуват с ергените, а напрежението осезаемо се покачи още преди романтичната надпревара реално да е започнала.


  • 1 пошла работа

    21 0 Отговор
    са тея турски телевизии

    09:13 19.02.2026

  • 2 сава

    23 2 Отговор
    Ма много грозни има там бе!? Тези жени нямат ли огледала в къщи!?

    09:17 19.02.2026

  • 3 Хи хи хи

    9 3 Отговор
    Махнете ергените. Да гледаме девойките как ще се заиграват. Ще е по интересно. 🤣

    09:17 19.02.2026

  • 4 газо

    7 6 Отговор
    отгазофустата

    09:17 19.02.2026

  • 5 Времеядци

    20 0 Отговор
    Циркове и подигравка с истинската любов, която не обича камери и публика.

    09:21 19.02.2026

  • 6 НЯМА СПИРКА

    15 0 Отговор
    най-добре ще е да отпадне водещият и да покаже знания и умения по професията си за която навярно дипломата е кой знае колко обективно отражение за положен труд и знания
    то на лукс и екзотични екскурзии всеки може да поработи.
    има достатъчно умни и способни българи за които никой не мисли.
    аман от протежета

    09:23 19.02.2026

  • 7 в кратце

    2 4 Отговор
    Трите дами няма да заминат за Три Танка.

    09:36 19.02.2026

  • 8 шири

    10 0 Отговор
    Вече ергени и моми ще се запознават в такива предавания,а сватбите ще са в Чили.А за деца трудно ще говорим. Ще ги наричат с латински имена.България постепенно си отива. На Малдивите.

    09:41 19.02.2026

  • 9 Размисли

    3 2 Отговор
    Според мен онази със шапчицата, май Мануела се казваше, беше допусната да замине за Шри Ланка само по милост, защото преди това даде сърчице на Стоян, а той получи най-малко сърца от дамите. Изглежда, че заради това той даде на нея последната роза. Няма ли кой да обясни на някои жени, че само губят, като се обличат като за карнавал, особено когато вече не са в първа младост? Тази Мануела като коминочистач ли се беше маскирала или като Чарли Чаплин?

    Коментиран от #11

    10:59 19.02.2026

  • 10 Странно

    2 1 Отговор
    Ергените са на 27, на 30 и на 35 г., а сред дамите 8 са на възраст 30-39 г. Най-младите са: Една на 22, една на 23, няколко на 24 г. и една на 25 г. Останалите са на 26-29 г. Или казано с други думи, има само няколко млади момичета, останалите са жени в зряла възраст и сред тях има няколко попрезрели.

    11:39 19.02.2026

  • 11 ами,

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Размисли":

    Тя ако отива на карнавал в Шриа Ланка, Пламена къде беше тръгналА с гумени цици на поднос?Сигурно да снима порно.

    20:16 19.02.2026