Вижте кои са първите отпаднали участнички от "Ергенът"

Първите отпаднали от "Ергенът" вече са факт. Още преди заминаването за Шри Ланка три от дамите трябваше да се сбогуват с любовното приключение, пише bgdnes.bg.

Стоян Димов взе своето решение и даде последната си роза на Мануела.

„Не успях да си поговоря с нея. Прецених, че искам да оправя тази грешка", заяви той, а Мануела прие цветето видимо облекчена.

Това автоматично означаваше край за Яница Касабова, позната на зрителите от "Един за друг", както и за Маделин и Теодора. Трите дами няма да заминат за Шри Ланка и отпадат още преди истинското приключение да започне.

Водещият Наум Шопов обяви решението с емоционални думи:

„Маделин, Теодора и Яница, много съжалявам, но за вас приключението "Ергенът" тази вечер приключи! Както в живота любовта понякога си тръгва тихо, но само за да ни заведе там, където някой друг човек чака да я продължи."

След думите му трите участнички получиха възможност да се сбогуват с ергените, а напрежението осезаемо се покачи още преди романтичната надпревара реално да е започнала.