Вижте кои са първите отпаднали участнички от "Ергенът"

Първите отпаднали от "Ергенът" вече са факт. Още преди заминаването за Шри Ланка три от дамите трябваше да се сбогуват с любовното приключение, пише bgdnes.bg.
Стоян Димов взе своето решение и даде последната си роза на Мануела.
„Не успях да си поговоря с нея. Прецених, че искам да оправя тази грешка", заяви той, а Мануела прие цветето видимо облекчена.
Това автоматично означаваше край за Яница Касабова, позната на зрителите от "Един за друг", както и за Маделин и Теодора. Трите дами няма да заминат за Шри Ланка и отпадат още преди истинското приключение да започне.
Водещият Наум Шопов обяви решението с емоционални думи:
„Маделин, Теодора и Яница, много съжалявам, но за вас приключението "Ергенът" тази вечер приключи! Както в живота любовта понякога си тръгва тихо, но само за да ни заведе там, където някой друг човек чака да я продължи."
След думите му трите участнички получиха възможност да се сбогуват с ергените, а напрежението осезаемо се покачи още преди романтичната надпревара реално да е започнала.
1 пошла работа
09:13 19.02.2026
2 сава
09:17 19.02.2026
3 Хи хи хи
09:17 19.02.2026
4 газо
09:17 19.02.2026
5 Времеядци
09:21 19.02.2026
6 НЯМА СПИРКА
то на лукс и екзотични екскурзии всеки може да поработи.
има достатъчно умни и способни българи за които никой не мисли.
аман от протежета
09:23 19.02.2026
7 в кратце
09:36 19.02.2026
8 шири
09:41 19.02.2026
9 Размисли
Коментиран от #11
10:59 19.02.2026
10 Странно
11:39 19.02.2026
11 ами,
До коментар #9 от "Размисли":Тя ако отива на карнавал в Шриа Ланка, Пламена къде беше тръгналА с гумени цици на поднос?Сигурно да снима порно.
20:16 19.02.2026