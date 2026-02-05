Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Азис с нови опити да докаже, че съпругът му не е от изкуствен интелект (ВИДЕО)

5 Февруари, 2026 15:32 1 771 21

Поп фолк кралят пуска любопитни видеа от живота си в САЩ

Азис с нови опити да докаже, че съпругът му не е от изкуствен интелект (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Азис е цар на пиара и дългата му успешна кариера е доказателство, че това няма как да му се отрече. Кралят на попфолка може от всичко да създаде новина и тя да се коментира дълго време. През миналата седмица обаче певецът, който от известно време е в Америка, наистина успя да шокира всички. Той публично обяви, че се е омъжил в САЩ. В типично свой стил първо пусна снимка на две ръце с пръстени, после обяви, че избраникът му е хирург, и накрая качи цяла серия фотографии със своя съпруг, пише "Филтър“.

Феновете обаче откриха твърде много странни неща в снимките, които им се видяха като от снимачна площадка, а не от истинския живот и веднага заключиха, че мъжът е създаден от изкуствен интелект.

Коментарите явно разгневиха Азис и последва ответен удар от негова страна. Той веднага качи видео, в което съпругът му се вижда и даже говори. "Ето го изкуствения интелект!“ - отвърна на хейтърите певецът, докато снима мъжа си.

За да затвори устите на всички окончателно, изпълнителят на "Хабиби“ пусна още едно видео и в него ясно се вижда как с мъжа му отиват на пазар и си хапват дюнери. Азис отново не пропусна да се измайтапи, че се движи с изкуствения си интелект.

Припомняме, че ние все пак писахме, че съпругът му може да не е създаден с изкуствен интелект, но определено е бил или все още е женен за друг мъж в Щатите.

Сега големият въпрос е дали хирургът, чието име още не е разкрито, ще присъства на концертите на краля на попфолка в зала "Арена 8888“ на 13 и 14 февруари. Ако дойде, Азис наистина ще сложи точка на всички спекулации. Ако не присъства, въпросителните около брака си остават. Ако пък е просто пиар - то певецът е постигнал целта си.

Така или иначе, след цялата тази шумотевица Азис го чака много работа, тъй като веднага след двата си концерта той ще стане част от журито на "Като две капки вода“ и по всичко личи, че интересното тепърва предстои.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марооооо

    24 0 Отговор
    намери си някоя друга работа, моля те. Стига с тая агония, стига с тая мъка.

    15:35 05.02.2026

  • 2 хъхъ

    17 1 Отговор
    Да се снимат как се таковат, за да се убедим, че са съпрузи.

    15:36 05.02.2026

  • 3 какво значение има

    11 1 Отговор
    организирайте залагания човека с кафява кожа дали е истински или не

    15:37 05.02.2026

  • 4 Граф Сен Жермен

    14 0 Отговор
    Ситроаян ( граждани) , двамата сиг а ни са едни ман г ал!!!

    15:41 05.02.2026

  • 5 Нехиs

    9 0 Отговор
    Кой е жената във връзката? Защо не ги казвате тези неща? Нека жената да носи рокля!

    15:45 05.02.2026

  • 6 С песни да се рекламира

    18 0 Отговор
    Какво ме интересува някой си Васко от САЩ дали се женел, омъжвал или залюбил котката си?

    15:45 05.02.2026

  • 7 реалистъ

    14 0 Отговор
    Василка лъже - туй може и да й е мъж, ама прилича на нелегален латино емигрант и по цял ден се мотае с него. Какъв сърдечен хирург, глупости.

    15:53 05.02.2026

  • 8 А бе факти

    13 0 Отговор
    вие само геЮви ли сте??? Или ромляни?

    15:54 05.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 123

    13 0 Отговор
    Гн у с на! от р епка

    16:04 05.02.2026

  • 11 Механик

    14 0 Отговор
    А стига с тия глупости де!
    МЪЖ не може да има СЪПРУГ.
    Думата СЪПРУГ има точно значение.
    А колкото до Азис, той е ясен. Той е един застаряващ ром, който иска да продължи да бъде известен. И за да му се получи това е готов на всякаква ромщина.

    Коментиран от #15

    16:08 05.02.2026

  • 12 Направо се уплаших

    2 0 Отговор
    Какви са тез котараци покрай твоите ушаци?

    16:09 05.02.2026

  • 13 Топч0

    4 0 Отговор
    У,фффф миличката Тя.Какви притеснения само.Ами,ако не си девствена?

    16:13 05.02.2026

  • 14 Да покаже

    0 0 Отговор
    Как им се блъскат Мадуро и да пуснат клипчето в нета

    16:31 05.02.2026

  • 15 Някой

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Азис не е застаряващ трон, това е едно изключително ароматно питие, много го обичам ! Азис е един черен циганин, защо хората от този етнос не се назовават с истинското име, а то е цигани !!!!!!!!?

    16:45 05.02.2026

  • 16 Ази-Булката

    2 0 Отговор
    Първата брачна нощ бях по прашки за да може моя любим да ми счупи буркана

    16:58 05.02.2026

  • 17 Бакър

    6 0 Отговор
    Абе тоя Азиз трябва да се търси психиатър, а не сърдеченят хирург от снимките който прилича на него!

    17:07 05.02.2026

  • 18 Патрашкова

    5 0 Отговор
    Мъжът на Азис - сърдечният хирург доктор Карлос Манафин.

    17:16 05.02.2026

  • 19 Соваж бейби

    5 1 Отговор
    В кой щат е тоя мексиканец защо е пропуснато да се напише ?Полицията на Тръмп още ли не е намерила Азис ?Така като гледам приликата е фрапираща няма как да си е намерил двойника ,та и г£й и да се оженят в Лас Вегас може ама такъв брак е невалиден първо ,и като гледам снимките това ми прилича на бг.черноморие близо до Румъния Шабла района така мизерно с такива кабели за интернет и ток .

    18:15 05.02.2026

  • 20 цьомцьо 💦

    0 0 Отговор
    коце кога?

    19:19 05.02.2026

  • 21 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ ИМА КРАЙНА ЦЕЛ --- ТУК КАКВА Е ЦЕЛТА ????????????????????????

    14:14 06.02.2026