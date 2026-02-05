Азис с нови опити да докаже, че съпругът му не е от изкуствен интелект (ВИДЕО)

Азис е цар на пиара и дългата му успешна кариера е доказателство, че това няма как да му се отрече. Кралят на попфолка може от всичко да създаде новина и тя да се коментира дълго време. През миналата седмица обаче певецът, който от известно време е в Америка, наистина успя да шокира всички. Той публично обяви, че се е омъжил в САЩ. В типично свой стил първо пусна снимка на две ръце с пръстени, после обяви, че избраникът му е хирург, и накрая качи цяла серия фотографии със своя съпруг, пише "Филтър“.

Феновете обаче откриха твърде много странни неща в снимките, които им се видяха като от снимачна площадка, а не от истинския живот и веднага заключиха, че мъжът е създаден от изкуствен интелект.

Коментарите явно разгневиха Азис и последва ответен удар от негова страна. Той веднага качи видео, в което съпругът му се вижда и даже говори. "Ето го изкуствения интелект!“ - отвърна на хейтърите певецът, докато снима мъжа си.

За да затвори устите на всички окончателно, изпълнителят на "Хабиби“ пусна още едно видео и в него ясно се вижда как с мъжа му отиват на пазар и си хапват дюнери. Азис отново не пропусна да се измайтапи, че се движи с изкуствения си интелект.

Припомняме, че ние все пак писахме, че съпругът му може да не е създаден с изкуствен интелект, но определено е бил или все още е женен за друг мъж в Щатите.

Сега големият въпрос е дали хирургът, чието име още не е разкрито, ще присъства на концертите на краля на попфолка в зала "Арена 8888“ на 13 и 14 февруари. Ако дойде, Азис наистина ще сложи точка на всички спекулации. Ако не присъства, въпросителните около брака си остават. Ако пък е просто пиар - то певецът е постигнал целта си.

Така или иначе, след цялата тази шумотевица Азис го чака много работа, тъй като веднага след двата си концерта той ще стане част от журито на "Като две капки вода“ и по всичко личи, че интересното тепърва предстои.