Азис с нови опити да докаже, че съпругът му не е от изкуствен интелект (ВИДЕО)

Азис е цар на пиара и дългата му успешна кариера е доказателство, че това няма как да му се отрече. Кралят на попфолка може от всичко да създаде новина и тя да се коментира дълго време. През миналата седмица обаче певецът, който от известно време е в Америка, наистина успя да шокира всички. Той публично обяви, че се е омъжил в САЩ. В типично свой стил първо пусна снимка на две ръце с пръстени, после обяви, че избраникът му е хирург, и накрая качи цяла серия фотографии със своя съпруг, пише "Филтър“.
Феновете обаче откриха твърде много странни неща в снимките, които им се видяха като от снимачна площадка, а не от истинския живот и веднага заключиха, че мъжът е създаден от изкуствен интелект.
Коментарите явно разгневиха Азис и последва ответен удар от негова страна. Той веднага качи видео, в което съпругът му се вижда и даже говори. "Ето го изкуствения интелект!“ - отвърна на хейтърите певецът, докато снима мъжа си.
За да затвори устите на всички окончателно, изпълнителят на "Хабиби“ пусна още едно видео и в него ясно се вижда как с мъжа му отиват на пазар и си хапват дюнери. Азис отново не пропусна да се измайтапи, че се движи с изкуствения си интелект.
Припомняме, че ние все пак писахме, че съпругът му може да не е създаден с изкуствен интелект, но определено е бил или все още е женен за друг мъж в Щатите.
Сега големият въпрос е дали хирургът, чието име още не е разкрито, ще присъства на концертите на краля на попфолка в зала "Арена 8888“ на 13 и 14 февруари. Ако дойде, Азис наистина ще сложи точка на всички спекулации. Ако не присъства, въпросителните около брака си остават. Ако пък е просто пиар - то певецът е постигнал целта си.
Така или иначе, след цялата тази шумотевица Азис го чака много работа, тъй като веднага след двата си концерта той ще стане част от журито на "Като две капки вода“ и по всичко личи, че интересното тепърва предстои.
1 Марооооо
15:35 05.02.2026
2 хъхъ
15:36 05.02.2026
3 какво значение има
15:37 05.02.2026
4 Граф Сен Жермен
15:41 05.02.2026
5 Нехиs
15:45 05.02.2026
6 С песни да се рекламира
15:45 05.02.2026
7 реалистъ
15:53 05.02.2026
8 А бе факти
15:54 05.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 123
16:04 05.02.2026
11 Механик
МЪЖ не може да има СЪПРУГ.
Думата СЪПРУГ има точно значение.
А колкото до Азис, той е ясен. Той е един застаряващ ром, който иска да продължи да бъде известен. И за да му се получи това е готов на всякаква ромщина.
Коментиран от #15
16:08 05.02.2026
12 Направо се уплаших
16:09 05.02.2026
13 Топч0
16:13 05.02.2026
14 Да покаже
16:31 05.02.2026
15 Някой
До коментар #11 от "Механик":Азис не е застаряващ трон, това е едно изключително ароматно питие, много го обичам ! Азис е един черен циганин, защо хората от този етнос не се назовават с истинското име, а то е цигани !!!!!!!!?
16:45 05.02.2026
16 Ази-Булката
16:58 05.02.2026
17 Бакър
17:07 05.02.2026
18 Патрашкова
17:16 05.02.2026
19 Соваж бейби
18:15 05.02.2026
20 цьомцьо 💦
19:19 05.02.2026
21 ПЕНКО
14:14 06.02.2026