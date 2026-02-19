Новини
Бившият принц Андрю навършва 66 г. днес

Бившият принц Андрю навършва 66 г. днес

19 Февруари, 2026 08:42 840 6

  • принц андрю-
  • рожден ден

През последните години животът на Андрю претърпява драматичен обрат

Бившият принц Андрю навършва 66 г. днес - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 19 февруари 1960 г. в Бъкингамския дворец в Лондон е роден Андрю Албърт Крисчън Едуард, по-известен като принц Андрю, по-млад син на кралица Елизабет II и принц Филип, херцог на Единбург. Той е брат на сегашния крал Чарлз III и по традиция носи титлата херцог на Йорк в продължение на почти 40 години.

Образован в Англия и в Канада, Андрю служи в Кралския флот от 1979 до 2001 г., включително като пилот по време на Фолкландската война. След това работи в областта на международната търговия и инвестиции като специален представител на Великобритания до 2011 г. Преди разводa си със Сара Фъргюсън през 1996 г. те имат две дъщери – принцеса Беатрис и принцеса Юджини.

Падението от кралския статут

През последните години животът на Андрю претърпява драматичен обрат. В следствие на широко обсъждани и изтъквани във медиите въпроси около връзката му с американския финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, той постепенно се оттегля от публичния живот. След години на критики и репутационен натиск:

  • През 2019 г. той се оттегля от публични роли след скандално телевизионно интервю.
  • През октомври 2025 г. крал Чарлз III започва официална процедура за отнемане на всички кралски степени, титли и отличия на Андрю.
  • В резултат той вече не носи титлата „принц“ и „херцог на Йорк“ – от 30 октомври 2025 г. официално е известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

След отстраняването на кралските му титли бившият принц е помолен да напусне традиционното си жилище Royal Lodge в Уиндзор. Няма официални данни дали е останал в Обединеното кралство или обмисля окончателно преместване в чужбина. Биографът му Андрю Лоуни намеква, че Бахрейн или други дестинации в Близкия изток могат да бъдат следващата му дестинация, за да избегне натиска на медиите.

През февруари 2026 г., няколко седмици преди 66-ия си рожден ден, той напуска имението си в Уиндзор, последван от ремонтни дейности и подготовка за преместване.

Вижте какви са актуалните новини около Андрю към днешна дата:

Британската полиция започва „първоначални разследвания“ на твърдения, че някои от бившите му протекционни служители може да са пренебрегвали тревожни сигнали около посещения, свързани с Джефри Епстийн. Няма обвинения срещу Андрю, но властите събират информация.

Главният прокурор на Великобритания заяви, че никой не е „над закона“, докато се разглеждат потенциални обвинения за неправомерност — включително предполагаемо споделяне на поверителна информация с Епстийн.

Нови публикации из книгите за кралското семейство обсъждат напрежението между принц Уилям и Андрю, като Уилям отдавна настоявал за пълното му отстраняване от живота на монархията.

Съвсем нови разкрития сочат, че Андрю може да е използвал определени кодирани фрази, за да улеснява достъпа на жени до кралски резиденции в миналото — част от по-широкия контекст на скандала с Епстийн.

Андрю остава в осмата позиция в линията за наследяване на британския трон, но вече не е работещ член на кралското семейство и няма официални роли. Разследванията и правните действия в отношенията му с Епстийн и хората около него продължават да доминират общественото пространство — дори по време на рождения му ден.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 1 Отговор
    Жив и здрав!

    08:48 19.02.2026

  • 2 раз

    3 1 Отговор
    Да е жив и здрав човекът!

    08:52 19.02.2026

  • 3 БРАВО БЕ ФАКТИ

    5 2 Отговор
    Отбелязвате рожденния ден на педофила канибал. Срам нямате ли?

    09:01 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чичо Андрю

    2 0 Отговор
    И получи подобаващ подарък.... в ареста.

    14:47 19.02.2026

  • 6 Епщаийййн е евреин..

    1 0 Отговор
    Не Епстийн папагали...евреинае бил педофил и доставял малолетни на президенти принцове и други ..но в килиятаго самоубиха да не говори.... Клинтън Тръмп Бай дън принц Андрю и мнооого други ...ТОВА СА МАСОНИ САТАНИСТИ ИЛЮМИНАТИ АНТИХРИСТИ...

    12:33 20.02.2026