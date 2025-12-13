Край Йерусалим археолози откриха първите доказателства за битка, описана в Стария завет

Нови археологически находки на хълмовете южно от Йерусалим може да предложат първите материални доказателства за една от битките на Юда Макавей, предаде израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА.

Осемдневният празник Ханука, който започва в неделя вечер, отбелязва успешното въстание на Хасмонеите (династия, управлявала Юдея между средата на II и средата на I век пр. н. е., бел. ред.) срещу селевкидския цар Антиох IV и последвалото повторно освещаване на Втория храм преди около 2100 години.

В ексклузивно интервю за ТПС, д-р Двир Равив от университета Бар Илан заяви, че при проучване в Хорбат Бет Захария, в района на Гуш Ецион южно от Йерусалим, са открити предмети, които съответстват както на датата, така и на военния профил на известната битка, описана в Книгите на Макавеите (книги от Стария завет, бел. ред.) през 163 г. пр.н.е.

Мястото, разположено на хълм на около седем километра югозападно от Витлеем, е широко идентифицирано с древното село Бет Захария, където армията на Селевкидите (елинистична династия, управлявала Селевкидската империя, появила се след смъртта на Александър Македонски, бел. ред.) и силите на Юда Макавей са се сблъскали в така наречената пета макавейска битка.

Според Първа книга на Макавеите и по-късно еврейския историк Йосиф Флавий, армията на Селевкидите напредвала на север по пътя Йерусалим-Хеврон с бойни слонове. В най-драматичната сцена братът на Юда, Елеазар, се втурнал под най-големия слон, убил го и бил смачкан до смърт под тялото му. Битката завършила с победа на Селевкидите и обсада на Храма в Йерусалим.

Проучването на обекта от Равив през 2022 г. документира деветдесет и две монети и стотици керамични фрагменти от персийския, елинистическия и хасмонейския период. Това, което обаче привлече вниманието му, бяха четири предмета, сочещи директно към елинистичния период – три ляти оловни топчета за прашка и бронзова монета, сечена в град Сида в Мала Азия, днешният град Сиде в Южна Турция.

„Това е първият път, когато може би държим предмети, произхождащи от една от битките на Юда Макавей“, каза Равив.

„В Бет Захария открихме монета от Сида, която обикновено се свързва със селевкидските наемници, и три оловни сачми за прашка, които се появяват само във военен контекст. Заедно те се вписват много добре в описанието на битката в Първа книга на Макавеите“, посочи той.

Топчетата за прашка, открити на западния склон на хълма, са типични елинистични боеприпаси. Единият носи крилата мълния на Зевс, често срещан символ върху такива артефакти. В целия Израел те са открити само на около двадесет места, почти всички известни от исторически източници като обсадни съоръжения, крепости или бойни полета, включително Йерусалим, Дор, Самария, Мареша, Йодфат и планината Гаризим.

„Не очаквате да намерите селевкидска военна екипировка в малко село, освен ако там действително не се е сражавала армия“, обясни Равив. Той отбеляза, че екипировката е открита на склона, обърнат към древния път Йерусалим-Хеврон, точно където се твърди, че селевкидската армия е напреднала.

„Находките са разположени там, където източниците поставят битката, по стария път под селото. Те ни дават за първи път археологически отзвук от колизията, описана в текстовете.

Бронзовата монета от Сида подкрепя случая. На едната страна на монетата е изобразена гръцката богиня Атина, носеща коринтски шлем. На другата страна е изобразен нар, който е бил символ на Сида. Градът е служил като център за набиране на наемници, които са се сражавали в селевкидските армии. Въпреки че около 120 такива монети са открити в Израел, това е първият път, когато монета от Сида се появява от място, изрично свързано с документирано бойно поле на Хасмонеите, обясни Равив.

„Нейното присъствие, наред с военните артефакти, отразява дейност, която отговаря на историческото описание на битката“, каза той.

Повечето критично настроени учени вече приемат, че в района на Бет Захария се е състояла битка, дори и да спорят за литературното оформяне на историята. Равив подчерта, че новите находки не разрешават въпросите за точното местоположение, числеността или тактиката. Тяхното значение, казва той, се състои в това, че предлагат първата независима подкрепа за историчността на самата битка.

За Равив последиците надхвърлят техническия анализ.

„Това е първият път, когато имаме вероятни археологически доказателства от една от битките на Юда Макавей... Тук историята, текстът и земята най-накрая започват да се срещат“, заяви той.