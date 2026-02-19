Богат бизнесмен хвърли око на Никол Кидман

Пол Салем - богат бизнесмен и председател на борда на директорите на MGM Resorts International - е хвърлил око на Никол Кидман, пише TMZ, цитиран от dnes.bg.

Няколко източника, запознати пряко със ситуацията, твърдят, че Салем проявява романтичен интерес към носителката на "Оскар", макар че към момента двамата не излизат. Според информацията те имат общи приятели, познават се бегло и са се виждали два пъти в групова обстановка.

Засега не е имало срещи насаме - поне все още. Въпреки това източниците казват, че е честно да се каже: Пол е заинтересован и дава да се разбере за това пред хора от близкото си обкръжение.

Що се отнася до Никол, твърди се, че тя е необвързана и в момента не излиза с никого.

Пол Салем и бившата му съпруга Навин Салем се развеждат през 2021 година. Той като цяло пази личния си живот далеч от публичността, като се фокусира върху работата си в частния капитал и върху високопрофилната си роля в MGM Resorts.

Никол и Кийт Ърбан се разделиха през юни миналата година, като по информация на изданието тя е искала да спаси брака, докато според Кийт не е искал. Двамата се ожениха през 2006 г. и имат две деца - на 17 и на 15 години. Разводът им е финализиран през януари.

Изданието посочва, че е потърсило представители за коментар, но до момента няма отговор.