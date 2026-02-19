Новини
Богат бизнесмен хвърли око на Никол Кидман

19 Февруари, 2026 07:16

Пол Салем е заинтересован и дава да се разбере за това пред хора от близкото си обкръжение

Богат бизнесмен хвърли око на Никол Кидман - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пол Салем - богат бизнесмен и председател на борда на директорите на MGM Resorts International - е хвърлил око на Никол Кидман, пише TMZ, цитиран от dnes.bg.

Няколко източника, запознати пряко със ситуацията, твърдят, че Салем проявява романтичен интерес към носителката на "Оскар", макар че към момента двамата не излизат. Според информацията те имат общи приятели, познават се бегло и са се виждали два пъти в групова обстановка.

Засега не е имало срещи насаме - поне все още. Въпреки това източниците казват, че е честно да се каже: Пол е заинтересован и дава да се разбере за това пред хора от близкото си обкръжение.


Що се отнася до Никол, твърди се, че тя е необвързана и в момента не излиза с никого.

Пол Салем и бившата му съпруга Навин Салем се развеждат през 2021 година. Той като цяло пази личния си живот далеч от публичността, като се фокусира върху работата си в частния капитал и върху високопрофилната си роля в MGM Resorts.

Никол и Кийт Ърбан се разделиха през юни миналата година, като по информация на изданието тя е искала да спаси брака, докато според Кийт не е искал. Двамата се ожениха през 2006 г. и имат две деца - на 17 и на 15 години. Разводът им е финализиран през януари.

Изданието посочва, че е потърсило представители за коментар, но до момента няма отговор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    11 0 Отговор
    Съпруг към жена си:
    - Скъпа, преди да се оженим ми казваше, че съм целият свят за теб!
    - Тогава ми беше бедна географията, скъпи!

    07:26 19.02.2026

  • 2 Малко

    13 0 Отговор
    Лубрикант, и е като нова!

    07:36 19.02.2026

  • 3 Нема лошо

    11 0 Отговор
    щом е решила да спи с богат орангутан............

    07:44 19.02.2026

  • 4 Пламен

    11 1 Отговор
    Тая е доста употребявана.

    Коментиран от #5

    07:46 19.02.2026

  • 5 Щото "твойта"

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пламен":

    Не е а? Кой знае може пък и да е "твоят"?

    07:49 19.02.2026

  • 6 газо

    5 1 Отговор
    отгазофустата

    08:35 19.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Жена от народа

    5 1 Отговор
    За какво и е на Никол Кидман някакъв си , та ако ще да е и богат. Тя си има слава, красота,фенове,пари, добра и доходна работа.Защо и трябва да се съобразява с някого си !.Да си живее независимият живот както иска и хич не и трябват допълнителни проблеми .

    09:34 19.02.2026

  • 9 СМЕХОРИИ

    3 0 Отговор
    И аз харесвам наборката и съм й хвърлил око,ама.... нямам паричките на оня чичко

    10:40 19.02.2026

  • 10 пенсионер от Варна

    2 0 Отговор
    ако няма очила, да си купи !

    11:55 19.02.2026

  • 11 Мек

    0 0 Отговор
    А дано.
    Който и да я оправя,алал да му е.

    11:23 20.02.2026