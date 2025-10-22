Лунапарк застраши представленията на цирк „Балкански“ във Велико Търново

Планираното гостуване на цирк „Балкански“ във Велико Търново бе застрашено заради неправомерно заемане на терена, алармираха от световно известната трупа в социалните мрежи.

„До нашата скъпа публика в град Велико Търново

Уважаеми дами и господа,

с огромно съжаление Ви информираме, че планираното гостуване на Академичен цирк „Балкански“ във Велико Търново е изправено пред сериозно затруднение, независещо от нас.

Съгласно сключения договор и издаденото ни официално разрешително, от 00:00 часа на 20 октомври 2025 г. Академичен цирк „Балкански“ има законно право и заплатен наем за терена, определен за нашето представление.

Днес, при пристигането ни и началото на преместването на материалната част на цирка от град Русе, установихме, че теренът все още е зает от друг обект – „Луна парк“, което ни възпрепятства да започнем изграждането на арената и съоръженията.

Това е нарушение на нашия договор и правата ни като наематели, както и на доверието, което имаме към местните институции и партньори. В резултат на това нашето гостуване във Велико Търново остава под въпрос, докато ситуацията не бъде разрешена.

Ние, екипът на Академичен цирк „Балкански“, сме готови и нетърпеливи да представим на великотърновската публика магията на истинското цирково изкуство, но в момента сме поставени в невъзможност да го направим по независещи от нас причини.

Молим за Вашето разбиране и подкрепа.“, съобщиха от цирка.

От общината във Велико Търново успокоиха гражданите, че няма опасност представленията на цирк „Балкански“ да бъдат осуетени. Действително ръководството на лунапарка е трябвало да започне да освобождава площадката още в неделя вечерта, което те не са сторили. Тази сутрин от общината са дали срок на лунапарка до обяд или най-късно до ранния следобед да премахне съоръженията си и да освободи изцяло терена. Със случая е ангажиран лично зам.-кметът Георги Недев, който ще извърши проверка и ще контролира ситуацията.

В социалните мрежи граждани споделят, че подобна ситуация се е случвала и в други градове, където се е налагало въпреки сключените договори цирк „Балкански“ да чака да му бъдат освободени терени за разпъване на шапитото и поставяне на фургоните. От ръководството на цирка не споделят за конкретни такива случаи, но лаконично коментират: „За съжаление това е поредният град за поредна година, в който се случва тази ситуация“, пише Телеграф.

В крайна сметка ситуацията се очаква да завърши с щастлив край, или поне това заявиха от цирк "Балкански" в профила си е мрежата в последваща публикация. В поста си те отбелязват, че след намесата на местните власти и подкрепата на почитателите им във Велико Търново, мястото е било освободено, а на лунапарка е съставен акт за това, че не е освободил терена в срок.