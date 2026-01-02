Индия може да се превърне в четвърта икономическа сила

Индия може да изпревари Япония по номинален БВП и да се превърне в четвъртата по големина икономика в света през 2026 г., според световни икономисти.

Това се отнася до номиналния БВП - стойността на всички крайни стоки и услуги в икономиката на дадена страна по текущи цени.

„Икономическата активност в страната ще остане доста висока благодарение на силното вътрешно търсене, публичните инвестиции в инфраструктура и нарастващото потребление, особено сред градското население“, се казва в проучването.

Според последните данни на Световната банка, САЩ остават най-голямата икономика в света по номинален БВП през 2024 г., следвани от Китай и Германия, които допълват челната тройка. Япония стана четвъртата по големина световна икономика, а Индия - петата.

Анализаторите прогнозират, че обществото в трудоспособна възраст ще бъде ключовият двигател на икономическия растеж на Индия през 2026 г. По този начин 66% от населението на страната е под 39 години, което „би могло да създаде широк вътрешен пазар“, обясняват експертите.

Изпълнението на правителствени програми, насочени към преструктуриране на икономическата система, също ще стимулира растежа. Те включват „Произведено в Индия“, „Дигитална Индия“, „Премиер Гати Шакти“ и други инициативи, насочени към създаване на нови работни места, повишаване на стандартите за качество на продуктите и развитие на сектори от транспорта до здравеопазването. Тези фактори в крайна сметка ще доведат до темп на растеж на БВП на Индия, достигащ 6,5-7% през 2026 г.

В същото време експертите отбелязват, че индийската икономика може да се сблъска с редица предизвикателства. Проблеми като неразвита транспортна инфраструктура, излишък на работна ръка, висока скрита безработица и ниска рентабилност в селското стопанство биха могли да се превърнат в препъни камъни за растежа на БВП.

„Следователно, през следващите няколко години, преди да се установи силна позиция в световната икономика, страната ще се съсредоточи повече върху вътрешни социално-икономически въпроси и изпълнението на национални програми“, заключават експертите на RAS.