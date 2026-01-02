Индия може да се превърне в четвърта икономическа сила

Индия може да изпревари Япония по номинален БВП и да се превърне в четвъртата по големина икономика в света през 2026 г., според световни икономисти.
Това се отнася до номиналния БВП - стойността на всички крайни стоки и услуги в икономиката на дадена страна по текущи цени.
„Икономическата активност в страната ще остане доста висока благодарение на силното вътрешно търсене, публичните инвестиции в инфраструктура и нарастващото потребление, особено сред градското население“, се казва в проучването.
Според последните данни на Световната банка, САЩ остават най-голямата икономика в света по номинален БВП през 2024 г., следвани от Китай и Германия, които допълват челната тройка. Япония стана четвъртата по големина световна икономика, а Индия - петата.
Анализаторите прогнозират, че обществото в трудоспособна възраст ще бъде ключовият двигател на икономическия растеж на Индия през 2026 г. По този начин 66% от населението на страната е под 39 години, което „би могло да създаде широк вътрешен пазар“, обясняват експертите.
Изпълнението на правителствени програми, насочени към преструктуриране на икономическата система, също ще стимулира растежа. Те включват „Произведено в Индия“, „Дигитална Индия“, „Премиер Гати Шакти“ и други инициативи, насочени към създаване на нови работни места, повишаване на стандартите за качество на продуктите и развитие на сектори от транспорта до здравеопазването. Тези фактори в крайна сметка ще доведат до темп на растеж на БВП на Индия, достигащ 6,5-7% през 2026 г.
В същото време експертите отбелязват, че индийската икономика може да се сблъска с редица предизвикателства. Проблеми като неразвита транспортна инфраструктура, излишък на работна ръка, висока скрита безработица и ниска рентабилност в селското стопанство биха могли да се превърнат в препъни камъни за растежа на БВП.
„Следователно, през следващите няколко години, преди да се установи силна позиция в световната икономика, страната ще се съсредоточи повече върху вътрешни социално-икономически въпроси и изпълнението на национални програми“, заключават експертите на RAS.
1 ПО ТОЧНО
Коментиран от #5, #6, #9
09:48 02.01.2026
2 КИТАЙ ИНДИЯ РУСИЯ
Коментиран от #7
09:53 02.01.2026
3 Дедо
10:04 02.01.2026
4 Тервел
10:08 02.01.2026
5 гост
До коментар #1 от "ПО ТОЧНО":Всъщност най-точно САЩ , ЕС , Китай , Япония , Индия и т.н !! А голтака Раша е извън топ 10 , скоро извън топ 20 !! Предстои да бъде изпреварена от Турция и о, ужас Полша !!! Тогава вече русолюбците трябва да правите ритуално харакири !!
Коментиран от #8
10:10 02.01.2026
6 Не смесвай
До коментар #1 от "ПО ТОЧНО":БВП с (БВП по ППС)/на човек от населението и след това да го умножаваш по броя на населението. След такава гимнастика живеещите в Люксембург стават последните бедняци, САЩ са на 2 място, а Китай на 1-во.
10:13 02.01.2026
7 гост
До коментар #2 от "КИТАЙ ИНДИЯ РУСИЯ":Нещастни русолюбски мечти , хахахах !! ЕС ВТОРА икономика след САЩ и ПО-ГОЛЯМА от Китай , а от останалите в БРИКС накуп е по-голяма , хахаха !! Мъка , мъка !!
10:14 02.01.2026
8 Според
До коментар #5 от "гост":TRADING ECONOMICS подредбата е следната САЩ с 29,185трлн., Китай с 18,744трлн., Германия с 4,66трлн., Япония с 4,026трлн., Индия с 3,913трлн., и на 11 място Русия с 2,174трлн. ЕС е с 19,423трлн., но той е обединение на държави.
Коментиран от #11
10:22 02.01.2026
9 гост
До коментар #1 от "ПО ТОЧНО":Още една цифра за любителите на "големия свободен свят" , дето бил против САЩ и ЕС !!!! Световния БВП за миналата година е 117 трилиона долара , а БВП на Г 20 за същата година е 100 (сто) трилиона или около 95 % от него , хахахахха !! Надявам се е ясно кой е в Г 20 и какво значение имат ВСИЧКИ останали извън него !!
Коментиран от #13, #14
10:25 02.01.2026
10 Махараджата Моди
Към Русия.
Имат нужда от БУРДЯГИ за
Справяне със Демографската криза .
А за икономическата криза
Ще внесем
До 5 Милиона РАБОТЯГИ
Които ще научат Рускините на
Обичаите на Кама Сутра.
10:31 02.01.2026
11 гост
До коментар #8 от "Според":Според северноамериканския договор , който е практически същия като на ЕС за свободно движение на стоки и капитали САЩ , Канада и Мексико са същото като ЕС , а общия им БВП е почти двоен на Китай , ЕС е обединение на държави с обща валута и закони , който така или иначе върви към федерализация , тоест Съединени Европейски Щати и е отдавна признат за обща икономика !!
10:31 02.01.2026
12 Ъхъ
10:32 02.01.2026
13 Тук грешиш,
До коментар #9 от "гост":В Г-20 влизат и всички държави от БРИКС. Ето ги всичките: Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Южна Корея, Мексико, Русия, Саудитска Арабия, Южна Африка, Турция, Великобритания, САЩ и Европейският съюз.
Коментиран от #16
10:32 02.01.2026
14 гост
До коментар #9 от "гост":Също така БВП на Г 7 , в който не влиза дори Китай е 58 трилиона или почти 50 % от световния , хахаха !!! А този на БРИКС е само 31 трилиона със всички нови "големи икономики" , до една по-малки от Румъния , хахахах !!
10:35 02.01.2026
15 димо
10:40 02.01.2026
16 гост
До коментар #13 от "Тук грешиш,":Пишеш пълни глупости , не се излагай !! От БРИКС в Г 20 са само Китай , Индия , Бразилия и Раша , в тоя ред !!! Аржентина е 26 икономика , за другите даже няма да споменавам и Аржентина НЕ Е ЧЛЕН на БРИКС , отказа се , хахахаха !! А дела на Китай , Индия , Бразилия и Раша в Г 20 е около 27 трилиона , извади ги от 100 и ще видиш колко "тежат" , хахахах !!
10:43 02.01.2026
17 Трътлю
11:04 02.01.2026
18 Да допълня
11:10 02.01.2026