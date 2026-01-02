Новини
Индия може да се превърне в четвърта икономическа сила

Индия може да се превърне в четвърта икономическа сила

2 Януари, 2026

САЩ остават най-голямата икономика в света по номинален БВП през 2024 г., следвани от Китай и Германия

Индия може да се превърне в четвърта икономическа сила - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индия може да изпревари Япония по номинален БВП и да се превърне в четвъртата по големина икономика в света през 2026 г., според световни икономисти.

Това се отнася до номиналния БВП - стойността на всички крайни стоки и услуги в икономиката на дадена страна по текущи цени.

Икономическата активност в страната ще остане доста висока благодарение на силното вътрешно търсене, публичните инвестиции в инфраструктура и нарастващото потребление, особено сред градското население“, се казва в проучването.

Според последните данни на Световната банка, САЩ остават най-голямата икономика в света по номинален БВП през 2024 г., следвани от Китай и Германия, които допълват челната тройка. Япония стана четвъртата по големина световна икономика, а Индия - петата.

Анализаторите прогнозират, че обществото в трудоспособна възраст ще бъде ключовият двигател на икономическия растеж на Индия през 2026 г. По този начин 66% от населението на страната е под 39 години, което „би могло да създаде широк вътрешен пазар“, обясняват експертите.

Изпълнението на правителствени програми, насочени към преструктуриране на икономическата система, също ще стимулира растежа. Те включват „Произведено в Индия“, „Дигитална Индия“, „Премиер Гати Шакти“ и други инициативи, насочени към създаване на нови работни места, повишаване на стандартите за качество на продуктите и развитие на сектори от транспорта до здравеопазването. Тези фактори в крайна сметка ще доведат до темп на растеж на БВП на Индия, достигащ 6,5-7% през 2026 г.

В същото време експертите отбелязват, че индийската икономика може да се сблъска с редица предизвикателства. Проблеми като неразвита транспортна инфраструктура, излишък на работна ръка, висока скрита безработица и ниска рентабилност в селското стопанство биха могли да се превърнат в препъни камъни за растежа на БВП.

„Следователно, през следващите няколко години, преди да се установи силна позиция в световната икономика, страната ще се съсредоточи повече върху вътрешни социално-икономически въпроси и изпълнението на национални програми“, заключават експертите на RAS.


Всички държави
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПО ТОЧНО

    8 2 Отговор
    В МОМЕНТА..........1- САЩ , 2- КИТАЙ, 3- ИНДИЯ, 4- РУСИЯ.......И 5- ЯПОНИЯ.......................

    Коментиран от #5, #6, #9

    09:48 02.01.2026

  • 2 КИТАЙ ИНДИЯ РУСИЯ

    7 2 Отговор
    ВИСОКО ВИСОКО А ЕU КОПАЕ ДЪНОТО. ТАМ Е ИСТИНАТА ЕВРАЗИЯ. ТИХО С МЪЛЧАНИЕ И АКЪЛ КЪМ ПО ДОБЪР ЖИВОТ.

    Коментиран от #7

    09:53 02.01.2026

  • 3 Дедо

    14 2 Отговор
    Не ме интересува Индия ,Русия или САЩ или Китай,. Интересува ме защо в България , 90 процента от предлаганата работа е за сервитьори, бармани , охранители , портиери , чистачки и продавач-консултанти ? Защо не можеш да работиш държавна работа ,без връзки и някой да те уреди ?

    10:04 02.01.2026

  • 4 Тервел

    6 0 Отговор
    В България оня Тошко ни нареди да си изгоним младите лекари и да си внесем такива от Пакистан за 500 долара. Навсякъде вече Бг бизнесмена си внася кадри от треди бедни страни. Обикновения българин е подложен на унизителния избор или да работи за малко над минамалната заплата или да седи безработен . Това е геноцид в собствената ни държава ,към собствения ни народ.

    10:08 02.01.2026

  • 5 гост

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "ПО ТОЧНО":

    Всъщност най-точно САЩ , ЕС , Китай , Япония , Индия и т.н !! А голтака Раша е извън топ 10 , скоро извън топ 20 !! Предстои да бъде изпреварена от Турция и о, ужас Полша !!! Тогава вече русолюбците трябва да правите ритуално харакири !!

    Коментиран от #8

    10:10 02.01.2026

  • 6 Не смесвай

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ПО ТОЧНО":

    БВП с (БВП по ППС)/на човек от населението и след това да го умножаваш по броя на населението. След такава гимнастика живеещите в Люксембург стават последните бедняци, САЩ са на 2 място, а Китай на 1-во.

    10:13 02.01.2026

  • 7 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "КИТАЙ ИНДИЯ РУСИЯ":

    Нещастни русолюбски мечти , хахахах !! ЕС ВТОРА икономика след САЩ и ПО-ГОЛЯМА от Китай , а от останалите в БРИКС накуп е по-голяма , хахаха !! Мъка , мъка !!

    10:14 02.01.2026

  • 8 Според

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    TRADING ECONOMICS подредбата е следната САЩ с 29,185трлн., Китай с 18,744трлн., Германия с 4,66трлн., Япония с 4,026трлн., Индия с 3,913трлн., и на 11 място Русия с 2,174трлн. ЕС е с 19,423трлн., но той е обединение на държави.

    Коментиран от #11

    10:22 02.01.2026

  • 9 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ПО ТОЧНО":

    Още една цифра за любителите на "големия свободен свят" , дето бил против САЩ и ЕС !!!! Световния БВП за миналата година е 117 трилиона долара , а БВП на Г 20 за същата година е 100 (сто) трилиона или около 95 % от него , хахахахха !! Надявам се е ясно кой е в Г 20 и какво значение имат ВСИЧКИ останали извън него !!

    Коментиран от #13, #14

    10:25 02.01.2026

  • 10 Махараджата Моди

    0 0 Отговор
    Ние сме приятелски настроени
    Към Русия.

    Имат нужда от БУРДЯГИ за
    Справяне със Демографската криза .

    А за икономическата криза
    Ще внесем
    До 5 Милиона РАБОТЯГИ

    Които ще научат Рускините на
    Обичаите на Кама Сутра.

    10:31 02.01.2026

  • 11 гост

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Според":

    Според северноамериканския договор , който е практически същия като на ЕС за свободно движение на стоки и капитали САЩ , Канада и Мексико са същото като ЕС , а общия им БВП е почти двоен на Китай , ЕС е обединение на държави с обща валута и закони , който така или иначе върви към федерализация , тоест Съединени Европейски Щати и е отдавна признат за обща икономика !!

    10:31 02.01.2026

  • 12 Ъхъ

    3 2 Отговор
    Който има за съюзник Русия, върви напред и нагоре! Иначе лошо!

    10:32 02.01.2026

  • 13 Тук грешиш,

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    В Г-20 влизат и всички държави от БРИКС. Ето ги всичките: Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Южна Корея, Мексико, Русия, Саудитска Арабия, Южна Африка, Турция, Великобритания, САЩ и Европейският съюз.

    Коментиран от #16

    10:32 02.01.2026

  • 14 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Също така БВП на Г 7 , в който не влиза дори Китай е 58 трилиона или почти 50 % от световния , хахаха !!! А този на БРИКС е само 31 трилиона със всички нови "големи икономики" , до една по-малки от Румъния , хахахах !!

    10:35 02.01.2026

  • 15 димо

    1 0 Отговор
    САЩ е най голямата икономическа сила -- "Империя на Зелената хартия " която има дълг 37 Трилиона Външният дълг . Печатат" Зелената хартия " толкова колкото смята за необходима и целият свят им робува на изградената финансова спекулативна мошеническа система която е създадена преди повече от 80 години.

    10:40 02.01.2026

  • 16 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тук грешиш,":

    Пишеш пълни глупости , не се излагай !! От БРИКС в Г 20 са само Китай , Индия , Бразилия и Раша , в тоя ред !!! Аржентина е 26 икономика , за другите даже няма да споменавам и Аржентина НЕ Е ЧЛЕН на БРИКС , отказа се , хахахаха !! А дела на Китай , Индия , Бразилия и Раша в Г 20 е около 27 трилиона , извади ги от 100 и ще видиш колко "тежат" , хахахах !!

    10:43 02.01.2026

  • 17 Трътлю

    0 0 Отговор
    Тука един англичанин отиде на му слагат импланти в Калкута. Върна се с такава инфекция че го приеха в интензивното с опасност за живота. Индия не е Китай и скоро няма да стане. Бие ги само по плодовитост.

    11:04 02.01.2026

  • 18 Да допълня

    1 0 Отговор
    Русия е на 11-то место .

    11:10 02.01.2026