"Зоотрополис 2" стана най-успешният филм в историята на Дисни

1 Януари, 2026 19:06 407 2

Анимацията се превърна в най-големия касов успех на Дисни, задминавайки дори "Замръзналото кралство 2"

"Зоотрополис 2" стана най-успешният филм в историята на Дисни - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Анимационният филм Зоотрополис 2 постигна исторически успех за Walt Disney Animation Studios, след като се превърна в най-касовата анимационна продукция в историята на студиото.

След премиерата си на 26 ноември, продължението с животинските герои е реализирало приходи от 1,46 млрд. долара в световния боксофис, като по този начин изпревари досегашния рекордьор на студиото – Замръзналото кралство 2, който завърши разпространението си с 1,45 млрд. долара.

В глобален мащаб обаче върхът остава за китайската анимация Нъ Джа 2, излязла през февруари като продължение на хита от 2019 г. Филмът е натрупал около 2,2 млрд. долара приходи по света, което го прави най-касовия анимационен филм в историята.

През последния месец „Зоотрополис 2“ постави и редица други рекорди. На 12 декември продукцията премина границата от 1 млрд. долара и стана най-бързо достигналият този праг анимационен филм, както и най-бързият PG-рейтинг заглавие в историята на киноразпространението. Лентата отчете и най-голямото глобално откриване за анимационен филм, четвъртото най-силно откриване в световния боксофис изобщо и най-успешния премиерен уикенд за който и да е филм през 2025 г.

Сюжетът отново проследява полицейския тандем Джуди Хопс и Ник Уайлд, които се изправят пред „най-опасния и сложен случай в кариерата си“. Освен добре познатите гласове от първия филм, в актьорския състав се включват и редица нови имена.

Успехът на продължението се отрази и на интереса към по-старото съдържание от поредицата. По данни на компанията през декември е отчетен значителен ръст в гледаемостта на оригиналния филм „Зоотрополис“ от 2016 г., както и на кратката поредица „Zootopia+“ в стрийминг платформата Disney+.

На вътрешния пазар в САЩ за седмицата, приключила на 26 декември, „Зоотрополис 2“ се нареди на второ място по приходи, отстъпвайки единствено на „Аватар: Огън и пепел“, следван от новите заглавия „Marty Supreme“, „Прислужницата“ и „Анаконда“.


Оценка 5 от 1 гласа.
