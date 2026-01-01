Новини
Любопитно »
Кралица Камила е била нападната във влак от мъж, когато била тийнейджърка

Кралица Камила е била нападната във влак от мъж, когато била тийнейджърка

1 Януари, 2026 18:34 512 20

  • кралица камила-
  • кралско семейство-
  • нападение-
  • мъж-
  • нападател-
  • влак-
  • тийнейджърка

Камила споделя, че не е познавала нападателя си, но се е отбранявала

Кралица Камила е била нападната във влак от мъж, когато била тийнейджърка - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската кралица Камила за първи път разказа как е отблъснала нападение от мъж във влак, когато е била тийнейджърка, предаде Ройтерс. Тя даде интервю за Би Би Си, в което сподели колко се ядосала, когато била атакувана.

„Когато бях тийнейджърка, бях нападната във влак... Спомням си, че тогава бях много ядосана“, каза кралицата по време на дискусия, посветена на насилието срещу жени, излъчена в последните часове от 2025 година, предава БТА.

„Четях си книга и това момче – мъж – ме нападна, а аз се съпротивлявах", разказа съпругата на крал Чарлз Трети. Тя каза, че не познава мъжа, който я е нападнал.

78-годишната Камила от много години се застъпва за благотворителни организации и каузи, които се борят за прекратяване на сексуалното и домашното насилие и за подкрепа на жертвите, припомня Ройтерс.

За нападението срещу нея беше съобщено за първи път през септември, когато откъси от книга за кралското семейство бяха публикувани във вестник „Таймс“, но досега не беше потвърдено от Бъкингамския дворец, отбелязва Ройтерс.

„Спомням си, че слязох от влака и майка ми ме погледна и каза: „Защо косата ти е настръхнала и липсва копчето от палтото ти?“, разказа тя пред Би Би Си. "Бях толкова разгневена от това, преследваше ме в продължение на много години".

В книгата се отбелязва, че инцидентът се е случил във влак, пътуващ за лондонската гара „Падингтън", когато Камила е била на около 16 или 17 години. Тя реагирала, като е свалила обувката си и ударила с нея мъжа в слабините.

Когато пристигнала на гарата, посочила нападателя на служител и той бил арестуван, се казва в книгата.

Камила не потвърди тези подробности в интервюто, отбелязва Ройтерс.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анти кахър

    6 0 Отговор
    Имам по наследство 20 декара лозя , ще вържа Бети кахъра на лозето да бегат пилците , като бостанско плашило е

    18:35 01.01.2026

  • 2 Цъцъ

    8 1 Отговор
    Това не го вярвам или пък е бил безумно смел мъж и то без вкус😂

    18:36 01.01.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Харесало ли и е?

    Коментиран от #19

    18:37 01.01.2026

  • 4 ?????

    9 0 Отговор
    Англичанките са световно известни некрасавици.

    18:40 01.01.2026

  • 5 ХиХи

    5 0 Отговор
    Тойава е била само камила

    18:41 01.01.2026

  • 6 Тоя

    6 0 Отговор
    Требе да е бил сляп.

    18:41 01.01.2026

  • 7 Не,че нещо,ама...

    5 0 Отговор
    Кой ще я нападне тази?

    18:41 01.01.2026

  • 8 От зоологическата градина

    7 0 Отговор
    Щом е Камила,вероятно някой бедуин ще е🤔🤣

    18:43 01.01.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Някой слепец ще да е бил...

    18:49 01.01.2026

  • 10 БАРС

    2 2 Отговор
    НЕ РАЗБРАХ ДАЛИ Е ИСКАЛ ДА И НАПРАВИ УДОВОЛСТВИЕ ИЛИ ДА Я ОГРАБИ

    Коментиран от #11, #12

    18:51 01.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 павела митова

    1 0 Отговор
    да нападне този вълк..... тоя не е бил в ред

    Коментиран от #20

    18:54 01.01.2026

  • 14 Абу Будалиб

    0 0 Отговор
    Приказката за еганото камилче на гръцката граница.

    18:54 01.01.2026

  • 15 павела митова

    0 0 Отговор
    някой арабин камилар е помислил ,че е намерил изгубеното си добиче

    18:56 01.01.2026

  • 16 Да Не

    0 0 Отговор
    Само да попитам, момчето добре ли е?

    19:10 01.01.2026

  • 17 Пловдив

    0 0 Отговор
    Със сигурност е имал проблеми със зрението, за да стори това.

    19:11 01.01.2026

  • 18 Кралица Камила

    0 1 Отговор
    Никога не съм се качвала на влак, ама вие вЕрвайте на жълтата преса.

    19:13 01.01.2026

  • 19 Да изгърбиш

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Камила, не е, кой знае какво. Тя си е изгърбена по рождение.

    19:22 01.01.2026

  • 20 Палава Митова

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "павела митова":

    Да беше нападнал мен, щях да го приключа за 27 секунди. Ще му изцедя кисийте.

    19:26 01.01.2026