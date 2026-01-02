Откриха мъртва дъщерята на американския актьор Томи Лий Джоунс

Дъщерята на американския актьор Томи Лий Джоунс, Виктория, беше намерена мъртва в хотел в Калифорния, съобщи TMZ, позовавайки се на свои източници.
Според портала, служители на реда са открили тялото на Виктория в хотел в Сан Франциско рано сутринта на 1 януари. Полицията съобщи пред портала, че служителите са пристигнали в хотела около 4:00 ч. сутринта в отговор на сигнал за намерено тяло на Виктория.
На мястото на инцидента е пристигнал съдебен лекар, който е провел разследване. Причината за смъртта остава неизвестна.
