Рецепта на деня: Пица Стромболи на руло

Необходими продукти:
За тестото:
- бяло брашно - 400 г;
- топла вода - 250 мл;
- суха мая - 7 г (1 пакетче);
- захар - 1 ч.л.;
- сол - 1 ч.л.;
- зехтин - 2 с.л.
За плънката:
- доматен сос - 4 с.л.;
- моцарела - 200 г (настъргана);
- прошуто - 150 г или пеперони;
- чедър - 80 г (настърган) или пармезан;
- риган - 1 ч.л.;
- пресен босилек - за поръсване.
За завършек:
- жълтък - 1 бр.
- зехтин - 1 с.л.
- пармезан - за поръсване
Начин на приготвяне:
В купа се разтварят маята, захарта и топлата вода. Оставя се да шупне около 10 минути. Добавят се брашното, солта и зехтинът и се замесва меко тесто. Меси се около 8-10 минути, докато стане еластично.
Покрива се и се оставя да втаса 45 минути на топло, докато удвои обема си.
След втасването тестото се разточва на правоъгълник върху леко набрашнен плот. Намазва се с доматен сос, след това се нареждат прошутото и сирената. Поръсва се с риган. Навива се на руло, като краищата се подвиват, за да не изтича плънката.
Прехвърля се в тава с хартия за печене, намазва се с жълтък, смесен със зехтин, и се поръсва с малко пармезан. Пече се в предварително загрята фурна на 200°C около 25-30 минути до златиста коричка.
След изпичане пицата Стромболи се оставя леко да се охлади и се нарязва на филии. Поднася се с топъл доматен сос или сос маринара.
Пица Стромболи е вдъхновена от италианската пица, но е измислена в САЩ през 50-те години. За разлика от класическото калцоне, което е затворено, стромболи се навива на руло и се реже на сочни филии след изпичане, пише flagman.bg.
1 Дянков
10:11 25.10.2025
2 Йккк
10:19 25.10.2025
3 Мъж мечта
11:06 25.10.2025