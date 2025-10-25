Рецепта на деня: Пица Стромболи на руло

Необходими продукти:

За тестото:

бяло брашно - 400 г;

топла вода - 250 мл;

суха мая - 7 г (1 пакетче);

захар - 1 ч.л.;

сол - 1 ч.л.;

зехтин - 2 с.л.

За плънката:

доматен сос - 4 с.л.;

моцарела - 200 г (настъргана);

прошуто - 150 г или пеперони;

чедър - 80 г (настърган) или пармезан;

риган - 1 ч.л.;

пресен босилек - за поръсване.

За завършек:

жълтък - 1 бр.

зехтин - 1 с.л.

пармезан - за поръсване

Начин на приготвяне:

В купа се разтварят маята, захарта и топлата вода. Оставя се да шупне около 10 минути. Добавят се брашното, солта и зехтинът и се замесва меко тесто. Меси се около 8-10 минути, докато стане еластично.

Покрива се и се оставя да втаса 45 минути на топло, докато удвои обема си.

След втасването тестото се разточва на правоъгълник върху леко набрашнен плот. Намазва се с доматен сос, след това се нареждат прошутото и сирената. Поръсва се с риган. Навива се на руло, като краищата се подвиват, за да не изтича плънката.

Прехвърля се в тава с хартия за печене, намазва се с жълтък, смесен със зехтин, и се поръсва с малко пармезан. Пече се в предварително загрята фурна на 200°C около 25-30 минути до златиста коричка.

След изпичане пицата Стромболи се оставя леко да се охлади и се нарязва на филии. Поднася се с топъл доматен сос или сос маринара.

Пица Стромболи е вдъхновена от италианската пица, но е измислена в САЩ през 50-те години. За разлика от класическото калцоне, което е затворено, стромболи се навива на руло и се реже на сочни филии след изпичане, пише flagman.bg.