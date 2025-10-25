Новини
25 Октомври, 2025 10:05 587 3

  • пица-
  • калцоне-
  • стромболи

"Златиста коричка, разтопено сирене и прошуто, увити в домашно тесто - класическо стромболи с аромат на Италия."

Рецепта на деня: Пица Стромболи на руло - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото:

  • бяло брашно - 400 г;
  • топла вода - 250 мл;
  • суха мая - 7 г (1 пакетче);
  • захар - 1 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • зехтин - 2 с.л.

За плънката:

  • доматен сос - 4 с.л.;
  • моцарела - 200 г (настъргана);
  • прошуто - 150 г или пеперони;
  • чедър - 80 г (настърган) или пармезан;
  • риган - 1 ч.л.;
  • пресен босилек - за поръсване.

За завършек:

  • жълтък - 1 бр.
  • зехтин - 1 с.л.
  • пармезан - за поръсване

Начин на приготвяне:

В купа се разтварят маята, захарта и топлата вода. Оставя се да шупне около 10 минути. Добавят се брашното, солта и зехтинът и се замесва меко тесто. Меси се около 8-10 минути, докато стане еластично.

Покрива се и се оставя да втаса 45 минути на топло, докато удвои обема си.

След втасването тестото се разточва на правоъгълник върху леко набрашнен плот. Намазва се с доматен сос, след това се нареждат прошутото и сирената. Поръсва се с риган. Навива се на руло, като краищата се подвиват, за да не изтича плънката.

Прехвърля се в тава с хартия за печене, намазва се с жълтък, смесен със зехтин, и се поръсва с малко пармезан. Пече се в предварително загрята фурна на 200°C около 25-30 минути до златиста коричка.

След изпичане пицата Стромболи се оставя леко да се охлади и се нарязва на филии. Поднася се с топъл доматен сос или сос маринара.

Пица Стромболи е вдъхновена от италианската пица, но е измислена в САЩ през 50-те години. За разлика от класическото калцоне, което е затворено, стромболи се навива на руло и се реже на сочни филии след изпичане, пише flagman.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дянков

    1 0 Отговор
    Постна пица за стадото в България.

    10:11 25.10.2025

  • 2 Йккк

    1 1 Отговор
    "класическо стромболи с аромат на Италия" - това е американска пица

    10:19 25.10.2025

  • 3 Мъж мечта

    0 0 Отговор
    Ще горите в ада българи проклети 🥳🎊

    11:06 25.10.2025