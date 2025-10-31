Новини
Ана де Армас зарязала Том Круз, въпреки че много го харесвала

31 Октомври, 2025 15:31 906 6

Актрисата се чувствала "неудобно", но сложила край на връзката им

Ана де Армас зарязала Том Круз, въпреки че много го харесвала - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Ана де Армас е прекратила връзката си с Том Круз след девет месеца заедно, съобщават близки до двойката източници. Според публикация на Us Weekly, решението е било изцяло нейно, като причината е била „неудобство от прекалено бързия темп на развитие“ на отношенията.

„Нещата се развиваха твърде бързо и тя започна да се чувства неспокойна от това“, коментира източник, цитиран от изданието. Актрисата от филма Ballerina „натиснала спирачките“, но все още изпитвала симпатия към Круз, с когото, по думите на приближени, „споделя неоспорима химия“.

Двамата са се разделили преди няколко седмици, като според запознати връзката е приключила „приятелски и без драма“. „Искат да останат приятели, но Ана имаше нужда да направи крачка назад“, уточнява друг източник.

Романтичните отношения между 37-годишната кубинска актриса и 63-годишния актьор са започнали по време на съвместната им подготовка за трилъра Deeper, който в момента е поставен на пауза. Двамата са прекарали дълги часове заедно, тренирайки за подводните сцени във филма. „Всичко започна като професионално уважение, но скоро се превърна в нещо повече. Том беше напълно запленен от Ана“, твърди източник, близък до продукцията.

Ана Де Армас също била привлечена от вниманието и подкрепата, които Том Круз ѝ оказвал. „Той беше забавен, щедър и постоянно ѝ правеше изненади“, посочва източник пред Daily Mail. Според него актьорът ѝ подарявал цветя, книги, бижута и дизайнерски дрехи, като жест на внимание и подкрепа.

През месец май двамата бяха заснети заедно на 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм в Лондон, а по-рано тази година — на вечеря в британската столица малко преди Свети Валентин. Летните месеци ги завариха на кратка почивка в Менорка, Испания, и уикенд пътуване до Уудсток, Върмонт, след което отношенията им постепенно станаха публични.

Въпреки хармоничното начало, запознати твърдят, че връзката „просто е изчерпала потенциала си“. „Том и Ана прекараха чудесно време заедно, но осъзнаха, че няма да стигнат далеч като двойка. Решиха да останат приятели и да продължат да работят заедно“, посочва източник, близък до актьорите.

Според The Sun, искрата между тях е угаснала, но и двамата са запазили уважение един към друг. Ана Де Армас вече е потвърдена за участие в следващ проект на Том Круз, което подсказва, че професионалните им отношения ще продължат.

След раздялата актрисата е била видяна на концерт на Бад Бъни в Пуерто Рико и по-късно — на Седмицата на модата в Париж, където се е появила в компанията на приятели. Източници твърдят, че въпреки раздялата, тя се чувства „добре и фокусирана върху работата“, въпреки че е „разочарована“ от това, че годината не се е развила така, както е очаквала.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    5 0 Отговор
    Томито няма остаряване, лепят му се младите булки. Има още сила да вършее и на други чифлици.

    15:34 31.10.2025

  • 2 Ана де Армас зарязала Том Круз,

    4 0 Отговор
    въпреки че много е стиснат
    не киха яко на кифлите
    като другите

    15:35 31.10.2025

  • 3 хаберих

    0 0 Отговор
    Името на острова произлиза от латинското Minor, тъй като се намира в близост до по-големия остров Майорка.

    15:42 31.10.2025

  • 4 Стар коцкар

    2 0 Отговор
    Малко плоска ми изглежда, но иначе е крехко агнешко!

    15:43 31.10.2025

  • 5 завод

    1 0 Отговор
    Томас Круз не бива да изоставя такава красива и нежна мацка!

    15:49 31.10.2025

  • 6 танкист

    1 0 Отговор
    Да й цункам нослето!

    15:52 31.10.2025