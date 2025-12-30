Новини
Любопитно »
Водещите на "Игри на волята" с любопитни разкрития след края на сезона (ВИДЕО)

Водещите на "Игри на волята" с любопитни разкрития след края на сезона (ВИДЕО)

30 Декември, 2025 11:08 981 11

  • ралица паскалева-
  • павел николов-
  • водещи-
  • разкрития-
  • обобщение-
  • край-
  • сезон-
  • игри на волята

Ралица Паскалева и Павел направиха обобщение на осми сезон на екстремното шоу

Водещите на "Игри на волята" с любопитни разкрития след края на сезона (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Битките на арените в "Игри на волята" отдавна са приключили, но истинските истории май тепърва ще се разкриват. В близо двучасовия подкаст "След игрите" водещите Ралица Паскалева и Павел Николов вдигнаха завесата за всичко, което зрителите не виждат – напрежението зад кадър, монтажните илюзии, хейта, емоциите и цената на едно лято, прекарано не на плажа, а на снимки.

Актрисата признава, че понякога самата тя е била втрещена, когато е гледала готовите епизоди – сякаш не е била част от тях. Монтажът променя гледната точка, а случилото се между арените често остава скрито.

"Това не е реалният живот. Не е и чисто спортно предаване – има силен социален елемент", категорична е тя. Пред водещата на подкаста Ваня Ралица добавя, че за нея "Игри на волята" е сериал с роли, драматургия и ежедневни снимки, а не документален запис на действителността.

На въпрос успяла ли е да свикне с хейта и с квалификации като "ледена", "студена", "лоша", актрисата отвръща, че е доста чувствителен човек, който често плаче по време на снимки, особено когато участниците говорят за глад, самота, семействата и децата си.

Новият водещ на шоуто - Павел, за разлика от нея, чете коментарите – и то с чувство за хумор. В началото сравненията с предишния водещ Димо Алексиев силно го разколебали, но подкрепата на екипа идва навреме.

"Не прецаках сезона", обобщава рапърът с усмивка.

Митът, че екипът сякаш е на дълга лятна почивка бе напълно разбит от водещите. Заради интензивността на снимките, които са били всеки ден, плаж не са видели почти никакъв. Ралица признава, че дори не обича да стои на слънце и ако отиде "заради децата", избира басейн и силна слънцезащита.

Павел обаче имал един-единствен почивен ден, който използва, за да запише нова песен. Тя ще бъде част от първия му самостоятелен албум – извън хип-хоп жанра.

И двамата водещи са били със семействата си в Дуранкулак. Ралица още в началото поставя условие да бъде с децата си, а съпругът ѝ – Теодор Салпаров – може да работи дистанционно. Така приключват и слуховете: да, женени са. А Павел и годеницата му Кристина Нгуен също са заедно по време на снимките и вече планират голяма морска сватба.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    7 0 Отговор
    "Актрисата признава, че понякога самата тя е била втрещена, когато е гледала готовите епизоди – сякаш не е била част от тях."
    Ралица участваше само в съветите. Накрая пусна и една сълза - актьорско майсторство и си получи хонорара, докато Павката изкара цялото предаване с четкосването на мъжките участници и плюенето по жените.

    11:11 30.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Обобщаващ

    2 1 Отговор
    ...,,Наиграли са се на...ВОЛЯ"...
    При това и гушнали по някоя пачка...от тъпите реклами де ни заливат!
    Те това е!
    И фактите са такива...

    11:18 30.12.2025

  • 4 любопитка

    3 2 Отговор
    Напишете за масовата оргия след края на сезона...

    Коментиран от #11

    11:23 30.12.2025

  • 5 Хаха

    4 3 Отговор
    Кой ги гледа тия тъпотии?

    11:25 30.12.2025

  • 6 Запознат

    0 1 Отговор
    Кой будала ще се излъже да плаща почивките на жена под средно ниво например кахъра 🤭

    11:26 30.12.2025

  • 7 Тъжна картинка

    0 1 Отговор
    Все още има хора които гледат Биг Брадър и Игри на Волята и се вълнуват,УЖАС! Във всички външни продукции има режисура,25 години не го разбрахте! През 1996 когато Слави даде награда Мерцедес,аз знаех кой ще го получи, няма случайни почеливши!

    11:29 30.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ами,

    2 0 Отговор
    Мина, замина този сезон. Оставиха хубави спомени само някои от участниците като Калин, Александър, Ръждавичка, Лапунов, Ивайло,Траян,Кристиян.Излишно е водещите да правят ,,разкрития,,и да замазват положението.Зрителите сами виждат манипулациите на продукцията.Крайно време е сменяне на продуцентите на Игрите.

    11:45 30.12.2025

  • 10 Истината

    1 0 Отговор
    Хубаво е, че признават, че всичко е драматургия, режисура и роли. Да, роли, казват го. Не, че някой се е съмнявал в това. А не трябва да е така. Защото да си в роля, означава всичко друго, но не и реалността! Да си в състезателна игра, в която акцентът да е именно в състезанието между отборите, от което зависи оцеляването на участниците, и да се играят роли..... извинете, но не съм ОК с това. Сценариите, които изкривяват истината и манипулират, отвращават зрителите. Много хубаво би било продуцентите малко да си вземат забележки по отношение именно на ролите, които заставят участниците да играят. Но, едва ли

    12:12 30.12.2025

  • 11 Мераклия як с корае

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "любопитка":

    Обади се,бери две-дружки поне и...заповядай на...ПЪЛНА ПРОГРАМА ...

    12:23 30.12.2025