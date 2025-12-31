Мел Гибсън и Розалинд Рос се разделиха след 9-годишна връзка

Холивудският актьор и режисьор Мел Гибсън и дългогодишната му партньорка Розалинд Рос са сложили край на връзката си след близо девет години заедно. Раздялата е настъпила още преди около година, но досега двойката е запазвала пълно мълчание, като новината става публична едва сега, по информация на няколко американски медии, близки до обкръжението им.

В кратко съвместно изявление двамата подчертават, че фокусът им остава върху общото им дете. „Тъжно е, но най-важното е, че имаме прекрасен син“, посочват те, допълвайки, че ще продължат да бъдат отдадени родители на 8-годишния Ларс. По данни на източници раздялата е преминала без публични конфликти и без правни спорове, като отношенията между Гибсън и Рос остават приятелски.

Двамата се запознават през 2014 г., когато Розалинд Рос работи като сценарист и продуцент, а връзката им става публично известна малко по-късно. През 2017 г. се ражда синът им Ларс – период, който съвпада с професионален подем за Мел Гибсън. Само година по-рано той отбеляза силно завръщане в Холивуд с филма „Възражение по съвест“, който му донесе номинация за „Оскар“ за режисура.

През последните години двойката избягваше публични появи, а спекулации за напрежение се появиха едва след като Розалинд започна да се показва сама на събития. Допълнително изпитание за семейството дойде през януари 2025 г., когато мащабните пожари в Калифорния унищожиха дома им в Малибу. По-късно Мел Гибсън коментира, че материалните загуби са второстепенни, след като всички са се спасили без пострадали.

В професионален план Мел Гибсън остава изключително активен. В момента той е съсредоточен върху дългоочаквания си нов режисьорски проект – продължението на „Страстите Христови“, което се подготвя от години и вече предизвиква сериозен интерес както в киноиндустрията, така и сред публиката по света. Очаква се филмът да бъде една от най-обсъжданите продукции в следващия период.

Раздялата с Розалинд Рос бележи поредна лична промяна в живота на актьора, който през последното десетилетие постепенно възстанови позициите си в Холивуд. И този път обаче, както подчертават близки до него, приоритетът му остава семейството и стабилната среда за сина му.