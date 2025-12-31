Новини
Мел Гибсън и Розалинд Рос се разделиха след 9-годишна връзка

Мел Гибсън и Розалинд Рос се разделиха след 9-годишна връзка

31 Декември, 2025 14:18 1 076 8

Двойката публикува съвместно изявление за раздялата си

Мел Гибсън и Розалинд Рос се разделиха след 9-годишна връзка - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудският актьор и режисьор Мел Гибсън и дългогодишната му партньорка Розалинд Рос са сложили край на връзката си след близо девет години заедно. Раздялата е настъпила още преди около година, но досега двойката е запазвала пълно мълчание, като новината става публична едва сега, по информация на няколко американски медии, близки до обкръжението им.

В кратко съвместно изявление двамата подчертават, че фокусът им остава върху общото им дете. „Тъжно е, но най-важното е, че имаме прекрасен син“, посочват те, допълвайки, че ще продължат да бъдат отдадени родители на 8-годишния Ларс. По данни на източници раздялата е преминала без публични конфликти и без правни спорове, като отношенията между Гибсън и Рос остават приятелски.

Двамата се запознават през 2014 г., когато Розалинд Рос работи като сценарист и продуцент, а връзката им става публично известна малко по-късно. През 2017 г. се ражда синът им Ларс – период, който съвпада с професионален подем за Мел Гибсън. Само година по-рано той отбеляза силно завръщане в Холивуд с филма „Възражение по съвест“, който му донесе номинация за „Оскар“ за режисура.

През последните години двойката избягваше публични появи, а спекулации за напрежение се появиха едва след като Розалинд започна да се показва сама на събития. Допълнително изпитание за семейството дойде през януари 2025 г., когато мащабните пожари в Калифорния унищожиха дома им в Малибу. По-късно Мел Гибсън коментира, че материалните загуби са второстепенни, след като всички са се спасили без пострадали.

В професионален план Мел Гибсън остава изключително активен. В момента той е съсредоточен върху дългоочаквания си нов режисьорски проект – продължението на „Страстите Христови“, което се подготвя от години и вече предизвиква сериозен интерес както в киноиндустрията, така и сред публиката по света. Очаква се филмът да бъде една от най-обсъжданите продукции в следващия период.

Раздялата с Розалинд Рос бележи поредна лична промяна в живота на актьора, който през последното десетилетие постепенно възстанови позициите си в Холивуд. И този път обаче, както подчертават близки до него, приоритетът му остава семейството и стабилната среда за сина му.


  • 1 Соваж бейби

    7 6 Отговор
    Нормално ,който се жени за дядо 9 години пак много е издържала и похабила от младостта си.

    Коментиран от #2

    14:26 31.12.2025

  • 2 Похабена ли

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Соваж бейби":

    Най здравите цървули се правят от пу.ешка кожа.

    14:31 31.12.2025

  • 3 незнайко

    8 0 Отговор
    Той на 70 тя на 35 какво друго да се очаква ! Розалинд Рос има дете от него ще получи солидна издръжка и каквото си поиска за да заживее с друг МЛАД левент ! На нея и предстоят още най малко 30 години сексуален живот !!!

    14:31 31.12.2025

  • 4 Стария Мел

    6 0 Отговор
    Вече ми е мек

    14:33 31.12.2025

  • 5 Хахо

    3 0 Отговор
    Явно на дедо Мел самолетът е трайно приземен вече...

    14:53 31.12.2025

  • 6 Ужас!

    4 1 Отговор
    Като ги пуснат тези рунтави космаци по лицето си мъжете изглеждат на Звяра от "Красавицата и Звяра."
    Сякаш дяда и внуче да Мел Гибсън и Розалинд Рос.
    Обръснете се бре, мъже! Това изглежда нечистоплътно!!

    Коментиран от #8

    15:04 31.12.2025

  • 7 n√Варна

    0 0 Отговор
    Изглеждат щастливо разделени/разведени!

    15:20 31.12.2025

  • 8 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ужас!":

    ....но много не се палете, че и жените не сте китка за мирисане, след 45-50 год...Той до 55-60 год си беше доста изпипан и много млади го закачаха...

    15:21 31.12.2025