Джан-Микеле проговори за раздялата с Габриела: "Чувствам се използван, изигран и надигран"

24 Декември, 2025 08:16 1 053 4

  • джан-микеле рата-
  • габриела-
  • ергенът: любов в рая-
  • раздяла

Той е категоричен, че всички слухове за агресивно поведение са лъжи и спекулации

Джан-Микеле проговори за раздялата с Габриела: "Чувствам се използван, изигран и надигран" - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джан-Микеле за първи път публично проговори за раздялата си с Габриела и категорично заяви, че между тях не е имало нито агресия, нито насилие, а краят на връзката им е настъпил по напълно естествен начин. В емоционално видео в социалните мрежи той се изповяда и призна, че съжалява за участието си в "Ергенът: Любов в рая", което определи като "пошло и манипулативно", пише bgdnes.bg.

"С Габриела се разделихме нормално, с времето осъзнахме, че не сме един за друг", казва Джан-Микеле и е категоричен, че всички слухове за агресивно поведение са лъжи и спекулации. По думите му в същността му никога не е имало и няма да има място за физическо насилие, още по-малко спрямо жена.

Той признава, че след участието си в риалитито срещу него се е изляла вълна от хейт, обиди и тежки обвинения, които нямат нищо общо с реалния му образ.

"Докато гледах това "шоу", дори аз се запознах с едно друго "аз", с което нямам нищо общо в действителността", споделя той.

Джан-Микеле не крие разочарованието си от формата и открито заявява, че съжалява, че доброволно е влязъл в предаването, което според него използва участниците си и ги представя по изкривен начин.

"Чувствам се използван, изигран и надигран", признава той, като допълва, че подобно решение може да струва спокойствието, името и бъдещето на човек.

В края на изповедта си Джан-Микеле отправя призив за повече разум и човечност, като подчертава, че не очаква да промени масовото мнение, но се надява поне малцина да се замислят.


  • 1 1488

    9 0 Отговор
    а що масово сте изключили коментарите бе мисирки безподобни

    08:20 24.12.2025

  • 2 Грозен

    8 0 Отговор
    с вид на престъпник. Гнус.

    08:21 24.12.2025

  • 3 Някой е акал

    7 0 Отговор
    на вентилатора -))

    08:26 24.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.