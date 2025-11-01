Кийра Найтли учи репликите си по необичаен метод заради борбата си с дислексията

Актрисата Кийра Найтли разкри подробности за живота си с дислексия и за необичайния метод, по който учи репликите си. В интервю за предаването The Graham Norton Show, което ще бъде излъчено този петък, 40-годишната звезда от сериала Black Doves обясни, че използва визуални техники, вместо текст, за да запомня сценарии.

„Рисувам много. Имам дислексия, затова уча репликите си, като ги слушам, докато рисувам. Колкото по-подробна е рисунката, толкова по-добре запомням думите“, споделя Найтли.

Дислексията е често срещано разстройство на ученето, което затруднява четенето, писането и обработването на информация. Актрисата признава, че именно чрез рисуването е намерила начин да компенсира тези трудности и дори е открила ново вдъхновение — да създаде детска книга, посветена на двете си дъщери, Еди (10 г.) и Дилайла (5 г.), от брака ѝ с музиканта Джеймс Райтън.

„Голямата ми дъщеря не обичаше да спи. Всяка вечер ѝ рисувах по една картина, която да я очаква на сутринта. В един момент започна да ми поръчва какво да рисувам — включително птица, която да отнесе бебето. Тогава си казах, че е време да напиша книга, за да си върна бебето обратно,“ разказва Найтли с усмивка.

Актрисата, станала световно известна с филмите "Гордост и предразсъдъци" и "Карибски пирати", рядко коментира личния си живот. В предаването тя сподели, че децата ѝ не проявяват интерес към един от най-емблематичните ѝ филми — Да ритнеш като Бекъм (2002), въпреки че и двете са запалени по футбола. „Опитвам се да ги накарам да го гледат, но те ми казват: ‘Добре си, мамо, ще гледаме Евро вместо това.’“

В отделно интервю за подкаста Happy Mum, Happy Baby на Джована Флетчър, Кийра Найтли коментира и темата за така наречените „непо бебета“ – деца на известни личности, които започват кариерата си благодарение на семейните си връзки. „Не ми пречи това определение. Аз съм непо бейби. Първият ми агент беше най-добрата приятелка на майка ми и все още работим заедно. Истината е, че в артистичните среди връзките са част от живота, но без талант няма как да останеш дълго,“ казва тя.

Кийра Найтли произхожда от творческо семейство. Майка ѝ, Шармън Макдоналд, е драматург и сценарист, автор на пиесите The Beast (1986) и Soft Fall the Sounds of Eden (2004), както и на сценария за филма The Edge of Love (2008), в който самата Кийра участва. Баща ѝ, актьорът Уил Найтли, е съосновател на лондонския театър Half Moon и има участия в телевизионни продукции като The Bill и Midsomer Murders.

На въпрос дали би искала децата ѝ да поемат по същия път, Найтли отговаря: „Засега не проявяват никакъв интерес, но ако решат да го направят, ще трябва сами да се справят с това. Във всяка професия може да получиш помощ, за да влезеш през вратата, но ако не покажеш качества, бързо ще те изхвърлят.“