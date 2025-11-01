Новини
Любопитно »
Кийра Найтли учи репликите си по необичаен метод заради борбата си с дислексията

Кийра Найтли учи репликите си по необичаен метод заради борбата си с дислексията

1 Ноември, 2025 17:07 769 5

  • кийра найтли-
  • реплики-
  • борба-
  • метод-
  • наизуст-
  • запаметяване-
  • дислексия

Актрисата съчетава работата си като актриса с изкуството, за да може да запомня сценария

Кийра Найтли учи репликите си по необичаен метод заради борбата си с дислексията - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Кийра Найтли разкри подробности за живота си с дислексия и за необичайния метод, по който учи репликите си. В интервю за предаването The Graham Norton Show, което ще бъде излъчено този петък, 40-годишната звезда от сериала Black Doves обясни, че използва визуални техники, вместо текст, за да запомня сценарии.

„Рисувам много. Имам дислексия, затова уча репликите си, като ги слушам, докато рисувам. Колкото по-подробна е рисунката, толкова по-добре запомням думите“, споделя Найтли.

Дислексията е често срещано разстройство на ученето, което затруднява четенето, писането и обработването на информация. Актрисата признава, че именно чрез рисуването е намерила начин да компенсира тези трудности и дори е открила ново вдъхновение — да създаде детска книга, посветена на двете си дъщери, Еди (10 г.) и Дилайла (5 г.), от брака ѝ с музиканта Джеймс Райтън.

„Голямата ми дъщеря не обичаше да спи. Всяка вечер ѝ рисувах по една картина, която да я очаква на сутринта. В един момент започна да ми поръчва какво да рисувам — включително птица, която да отнесе бебето. Тогава си казах, че е време да напиша книга, за да си върна бебето обратно,“ разказва Найтли с усмивка.

Актрисата, станала световно известна с филмите "Гордост и предразсъдъци" и "Карибски пирати", рядко коментира личния си живот. В предаването тя сподели, че децата ѝ не проявяват интерес към един от най-емблематичните ѝ филми — Да ритнеш като Бекъм (2002), въпреки че и двете са запалени по футбола. „Опитвам се да ги накарам да го гледат, но те ми казват: ‘Добре си, мамо, ще гледаме Евро вместо това.’“

В отделно интервю за подкаста Happy Mum, Happy Baby на Джована Флетчър, Кийра Найтли коментира и темата за така наречените „непо бебета“ – деца на известни личности, които започват кариерата си благодарение на семейните си връзки. „Не ми пречи това определение. Аз съм непо бейби. Първият ми агент беше най-добрата приятелка на майка ми и все още работим заедно. Истината е, че в артистичните среди връзките са част от живота, но без талант няма как да останеш дълго,“ казва тя.

Кийра Найтли произхожда от творческо семейство. Майка ѝ, Шармън Макдоналд, е драматург и сценарист, автор на пиесите The Beast (1986) и Soft Fall the Sounds of Eden (2004), както и на сценария за филма The Edge of Love (2008), в който самата Кийра участва. Баща ѝ, актьорът Уил Найтли, е съосновател на лондонския театър Half Moon и има участия в телевизионни продукции като The Bill и Midsomer Murders.

На въпрос дали би искала децата ѝ да поемат по същия път, Найтли отговаря: „Засега не проявяват никакъв интерес, но ако решат да го направят, ще трябва сами да се справят с това. Във всяка професия може да получиш помощ, за да влезеш през вратата, но ако не покажеш качества, бързо ще те изхвърлят.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майстор на Реториката

    0 2 Отговор
    Ако е платежоспособна ще и отстраня всички говорни дефекти чрез моят метод - натискане на езика с твърдо тяло! Когато го натисна, аз казвам какво да говори, и кога да преглъща!

    Коментиран от #2

    17:12 01.11.2025

  • 2 Ко речи?

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Майстор на Реториката":

    А твърдото тяло омеква ли след евентуално отделяне на бяла течност?

    Коментиран от #4

    17:17 01.11.2025

  • 3 Читанка

    3 1 Отговор
    Защо дислексия имат в САщ, Великобритания, Австралия, ненаучни да четат и пишат. Защо няма в Китай, Русия, Япония? Защо неграмотността прикриват с дислексия?
    .

    Коментиран от #5

    17:22 01.11.2025

  • 4 Само

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ко речи?":

    След като остана доволен от усвоените познания, а двама остане доволна от усвояването на тялото! Десерта накрая!

    17:27 01.11.2025

  • 5 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Читанка":

    Щото ти самият си неграмотен. Вземи се ограмоти за тази болест!

    17:44 01.11.2025