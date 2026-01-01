Новини
Минималната работна заплата става 620,20 евро

Минималната работна заплата става 620,20 евро

1 Януари, 2026 09:53 728 36

Линията на бедност също се вдига. Минималната часова работна заплата ще достигне 3,74 евро (7,31 лева)

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Минималната работна заплата (МРЗ) от днес, 1 януари 2026 г., ще бъде 620,20 евро (1213 лева). Това е с 12,6% повече от миналогодишния размер, който беше 1077 лв. По-високият ръст за новата година бе предвиден с постановление на Министерския съвет (МС).

Минималната часова работна заплата ще достигне 3,74 евро (7,31 лева), гласи още решението на МС.

По-високият размер на минималното възнаграждение ще увеличи доходите на близо 600 000 души. Очаква се увеличението на най-ниското възнаграждение за труд да повиши и заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания. Следва да нараснат и заплатите на работещите в социални услуги, които се финансират от държавата, на професионалните приемни семейства, както и на всички заети по програми и мерки за заетост, финансирани от бюджета.

Линията на бедност през 2026 г. ще бъде 390,63 евро (764 лв.), гласи друго решение на МС, взето още през септември м.г. Стойността ѝ ще се повиши с 64,42 евро (или с 19,7%) в сравнение с 2025 г., когато беше 638 лв.

Новият размер на линията на бедност ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението. С увеличаването ѝ ще нараснат обвързаните с нейната стойност социални помощи и финансова подкрепа, изплащани по Закона за социално подпомагане, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето.

Повишаването на линията на бедност ще подобри и социалната закрила за уязвимите групи, тъй като по-голям брой хора и семейства в нужда ще получават подкрепа от държавата.

На 17 декември парламентът прие Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. Законът ще действа до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

Т.нар. удължителен закон на бюджета урежда събирането на приходи и извършването на разходи през следващата година до приемането на държавния бюджет и бюджетите на НЗОК и на ДОО за 2026 г., но за срок не по-дълъг от три месеца, при спазване изискванията на разпоредбите на Закона за публичните финанси, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. При изпълнението на този закон се прилагат правилата за превалутиране от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

В закона е записано, че до приемането на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. приходите се събират и разходите се извършват съгласно действащите към 31 декември 2025 г. размери, база, механизми, процедури, критерии или други относими показатели, параметри, ограничения, минимални и максимални размери на определени показатели, свързани с осигурителните вноски, пенсиите и добавките към тях, обезщетенията и други осигурителни плащания, както и с гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, и в съответствие с останалата приложима нормативна уредба, като се прилагат правилата на чл. 11, ал. 2 и чл. 45 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Депутатите гласуваха и еднократна индексация на възнагражденията в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички в бюджетната сфера, които не са на минималната работна заплата.


  • 1 Последния Софиянец

    20 4 Отговор
    С африкански заплати в Клуба на Богатите.Смях!

    Коментиран от #12, #14

    09:54 01.01.2026

  • 2 Въй

    12 3 Отговор
    И с тия 620,20 евро какво можеш толкова да си купиш,като вдигнат цените?!

    Коментиран от #32

    09:55 01.01.2026

  • 3 С евро хомота

    18 2 Отговор
    Искам да ви видя как ще откажете ваксинация, лгбт конвенциите, участието в украйна, затварянето на мариците, приемането на рсм, настаняването на бегълци, как ще възстановите българско производство?

    09:55 01.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Реалността

    12 2 Отговор
    Издаването на лични документи скача почти ДВОЙНО
    и това е официална държавна услуга
    обаче Държавата е впрегнала целия си ресурс срущу Спекулата ....
    Да видиме реално как ще протекът нещата в действителност до към Юни
    то ще стане ясно всичко!

    09:57 01.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти колко плащаш на персонала си бе, направи им заплатите европейски,надули сте едни цени и чакате клиенти

    Коментиран от #34

    09:58 01.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 клошарите

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    са във възторг от влизането в клуба на богатите ще могат да си харчат парите в цяла Европа.

    09:58 01.01.2026

  • 15 БОЦ - ко

    7 0 Отговор
    "С червените ботуши",
    Потропва дядо Мраз",
    - Дечица ей ви пушки,
    Украйна е пред вас...

    09:59 01.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Асен

    6 0 Отговор
    Много сме далеч от западна Европа с тази заплата викат в клуба на богатите ама в задният двор.

    10:02 01.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Водата в Соффето нагоре с 11, 8%

    3 0 Отговор
    От днуска за суровакане водата на Софията
    на Софията повтарям
    студената и благодарение на това, че тука все още тече без режим
    е с 11,8% ПОВИШЕНИЕ!!!
    Добре че не я вдигнаха с цели 12%...
    Влизайте влизайте Кристин Лагард имала рожден ден

    10:05 01.01.2026

  • 26 МРЗ в БГ.... 62О Е.

    0 3 Отговор
    МРЗ в Русия...213 Е.

    Коментиран от #31

    10:05 01.01.2026

  • 27 Ураааа

    5 0 Отговор
    Още малко и ще стигнем Уганда:) Добре дошли в клуба на богатите:)

    10:06 01.01.2026

  • 28 Гошо

    2 0 Отговор
    С нетърпение чакам да кипне тенджерата на народа , тогава няма да има протест по конституция ,а по Крумови закони.

    10:07 01.01.2026

  • 29 КОЦКАТА КОСТАДИНОВ

    1 1 Отговор
    В прединфарктно състояние съм.

    10:08 01.01.2026

  • 30 Госъ

    1 0 Отговор
    Смях в залата с тия минимални та дори и средни заплати…

    10:09 01.01.2026

  • 31 Реалност

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "МРЗ в БГ.... 62О Е.":

    Ама по покупателна способност Русия е на четвърто място в света, а ние сме на 93 /според Световната банка/! Иначе казано с МРЗ в Русия можеш да си купиш 12 пъти повече неща отколкото с нашеската МРЗ.

    10:09 01.01.2026

  • 32 Питане

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Въй":

    Трябва да питаме онези които вдигат цените на какво основание го правят

    10:10 01.01.2026

  • 33 Бедняшката русофилска иzzмет

    1 1 Отговор
    Ще получи първата си заплата в евро.

    10:11 01.01.2026

  • 34 Зъл пес

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Аз мисла че той е персонала,а не че плаща на персонала.А може само да се представя за някаква важна клечка.Просо си изгражда някакъв образ.

    10:13 01.01.2026

  • 35 Отново в клуба на клошарите

    1 1 Отговор
    Богата работа, в гърция преди 15 години минималната запалата беше 700 евро. Не знам пенсионерите с минималните пенсии от по 320 евро как ще оцеляват.

    10:13 01.01.2026

  • 36 Ъъъ

    0 1 Отговор
    Много бре !

    10:14 01.01.2026

