Поради блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването през всички гранични преходи с Гърция

Поради блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването през всички гранични преходи с Гърция

1 Януари, 2026 10:08

  • гърция-
  • блокада-
  • фермери-
  • протест

На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален

Поради блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването през всички гранични преходи с Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин.

На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния.


Петрич / България
  • 1 ФЕЙК

    1 5 Отговор
    Ако джепането дето го изгърмахме нощес правителството го беше дало на Зеленски сега Москва щеше да е паднала!

    10:11 01.01.2026

  • 2 Наведен до тира…

    10 0 Отговор
    А нашите . утки ЗАЩО НЕ затворят входа и изхода за Византия?! Един тир е 17 м и 40 тона.. висят като споши и се оплакват само..

    10:12 01.01.2026

  • 3 пак неволи

    9 0 Отговор
    Поради еврото причинено от българските лапачи ще има затруднения при преминаването му и плащане във всички градове и села

    10:13 01.01.2026

  • 4 Ами те

    5 1 Отговор
    от хубаво стачкуват.

    Коментиран от #6

    10:15 01.01.2026

  • 5 Супер са

    7 0 Отговор
    Ония ден се бяха СМИЛИЛИ и пуснаха трафика да отидат празнуващи... Да им вземат парите , а сега вече не са им нужни и ги връзват за заложници..... Византийски номера...

    10:27 01.01.2026

  • 6 То щото

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами те":

    В България е ОЩЕ по хубаво..🙈 но тука само наведени като Мирчев 👀

    10:31 01.01.2026

  • 7 Акото

    1 0 Отговор
    Е то заглавието по дълго от статията...

    10:38 01.01.2026

  • 8 дядо поп

    6 0 Отговор
    След свършване на кърските дела , гърците нямат работа и започват стачки. Ако им се спре безплатната вода (така щедро предлагана от нашите нищоправци) ще си намират работа в сондажи и правене на язовири. Или в най добрия случай да помислят малко дали и какви добиви ще имат без вода или с платена такава.

    10:44 01.01.2026

