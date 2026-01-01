Поради блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването през всички гранични преходи с Гърция

Поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин.
На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния.
10:11 01.01.2026
10:12 01.01.2026
10:13 01.01.2026
В България е ОЩЕ по хубаво..🙈 но тука само наведени като Мирчев
10:31 01.01.2026
10:38 01.01.2026
10:44 01.01.2026