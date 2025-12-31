Принц Уилям и Кейт Мидълтън споделиха невиждани СНИМКИ на семейството от 2025 г.

Принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън публикуваха серия от непоказвани досега снимки от 2025 г., с които направиха ретроспекция на изминалата година в навечерието на Новата година. Кадрите бяха споделени в Instagram и включват общо 12 фотографии – по една за всеки месец.

Снимковият албум започва с кадър от януари, на който принцът и принцесата на Уелс присъстват на възпоменателна церемония по повод Деня на паметта за Холокоста. Събитието се проведе в Гилдхол в Лондон, като в отбелязването участваха още британският министър-председател Киър Стармър и представители на еврейската общност.

Сред първите снимки е и кадър от посещение на Кейт Мидълтън в център за майки и бебета към затвора HM Prison Styal, управляван от благотворителната организация Action for Children – ангажимент, свързан с дългогодишната ѝ работа в подкрепа на ранното детско развитие и социалните каузи.

В албума е включена и снимка на 12-годишния принц Джордж, заснет през март, докато заедно с баща си разговаря с ветерани по време на отбелязването на 80-годишнината от Деня на победата в Европа. По думите на кралски наблюдатели това публично участие е било възприето като първи знак за постепенното въвеждане на най-големия син на Уилям в бъдещите му ангажименти.

Юнската снимка показва принц Уилям редом до баща си крал Чарлз III и леля си принцеса Ан по време на традиционния военен парад Trooping the Colour. Събитието имаше особено значение през 2025 г., тъй като се проведе на фона на продължаващото лечение на краля от онкологично заболяване. По информация от двореца Чарлз е настоял да има активна роля в подготовката на церемонията, възприемана като символ на стабилност и единство на кралското семейство.

Парадът отбеляза и първата поява на Кейт Мидълтън на подобно събитие след като обяви, че е в ремисия. През следващия месец тя се завърна и на турнира Уимбълдън, където връчи трофея при мъжете на Яник Синер – момент, който също намери място сред споделените спомени.

Сред останалите кадри са първото официално посрещане на американския президент Доналд Тръмп при държавното му посещение във Уиндзор през септември, както и снимка от ноември, на която принц Уилям демонстрира спортните си умения по време на посещение в Рио де Жанейро.