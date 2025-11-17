Новини
Драгана Миркович разкри тежка диагноза, с която ще се бори цял живот

17 Ноември, 2025 12:59

Въпреки щастието в личен план, звездата се бори с коварно заболяване

Драгана Миркович разкри тежка диагноза, с която ще се бори цял живот - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбската звезда Драгана Миркович изглежда, че изживява истинска приказка в последните седмици – синът ѝ Марко я направи баба на малката Мелани, а през социалните мрежи певицата изглежда позитивна и щастлива. Но зад усмивката ѝ се крие история, белязана от години на мълчание, болка и вътрешни битки, които оставят следа върху здравето ѝ, пише Шоу Блиц.

Фолк дивата разкри, че развила сериозен проблем с щитовидната жлеза – заболяване, което я принуждава да бъде на медикаменти до края на живота си.

„Проблемът с щитовидната жлеза се появи, защото премълчавах твърде много. Години наред мълчах и страдах в себе си. Болезнено е, когато бучката стои в гърлото ти и искаш да кажеш нещо, а не си позволяваш“, споделя звездата.

Въпреки диагнозата, Драгана не се предава. Освен стандартната терапия, тя прави всичко възможно, за да подпомогне тялото си по естествен начин – променя изцяло режима си на хранене и приема добавки за детокс и за подкрепа на щитовидната жлеза.

„Това са естествени детокс формули, които подпомагат работата на щитовидната жлеза“, разкрива близък до певицата.

Той допълва, че промяната в храненето не е трудна за Драгана – тя винаги е поддържала форма и е убедена, че здравословният начин на живот е най-доброто оръжие срещу стареенето и болестите.

Днес певицата се чувства добре и е твърдо решена да не позволи диагнозата да диктува живота ѝ. „Иска да направи всичко възможно, за да бъде още по-добре и да сведе проблема до минимум“, споделя източникът.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВЕЛИНСКИ

    0 1 Отговор
    НА ФИГ.1☝
    ЕДНА ОТ „ЗАПАДНИЯ”
    „ИДЕОЛОГИЧЕСКИЯ ФРОНТ” СРЕЩУ НРБ И РБ...

    Коментиран от #3

    13:53 17.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Натовец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВЕЛИНСКИ":

    Ние умно-красивите се ръководим само от внушенията от източния фронт - от турските сериали ! 🇹🇷

    14:40 17.11.2025