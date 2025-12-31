Новини
Любопитно »
Как да посрещнем новата година у дома весело и без напрежение

Как да посрещнем новата година у дома весело и без напрежение

31 Декември, 2025 19:09 664 7

  • нова година-
  • посрещане-
  • 2026 година-
  • новогодишната нощ-
  • у дома-
  • вкъщи

Полезни съвети за онези, които избират домашния комфорт пред пищните празненства и купони

Как да посрещнем новата година у дома весело и без напрежение - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През последния ден на декември много семейства търсят начини да посрещнат Новата година у дома по спокоен, но празничен начин, особено когато имат малки деца или бебета. Специалисти по детско развитие и семейна психология са единодушни, че именно домашните, по-умерени празненства създават най-устойчивите и положителни спомени за децата, без излишно напрежение и преумора.

Една от най-добрите отправни точки е включването на децата в подготовката. Дори най-малките могат да участват в подреждането на масата, украсяването с хартиени гирлянди или подбора на салфетки. Това засилва усещането им за принадлежност и значимост. За бебета подобни занимания могат да бъдат адаптирани чрез безопасни играчки, текстилни декорации и кратки моменти на съвместна игра на пода.

Празничната вечеря не е задължително да бъде официална. Все повече семейства избират удобно празнуване в домашни дрехи или пижами, което създава уют и намалява стреса. Детските психолози посочват, че познатата среда и рутината, дори в празничен контекст, помагат на децата да се чувстват сигурни и спокойни.

Музиката и движението са друг важен елемент. Кратки танцови паузи у дома, съобразени с възрастта на децата, са отличен начин за освобождаване на енергия. За по-малките деца са подходящи ритмични игри, а за бебетата – люлеене в ръце или нежни движения под тиха музика. Важно е силата на звука да бъде умерена, особено в късните часове.

Сред най-популярните домашни занимания остава пижама партито с импровизирана крепост от одеяла и възглавници. Добавянето на коледни лампички и фенерчета създава усещане за приказна атмосфера, без да е необходимо екранно време. За по-големите деца вечерта може да продължи със семейно кино, като се изберат кратки и подходящи за възрастта филми или анимации.

Настолните игри и семейните предизвикателства също имат доказан положителен ефект. Педагози препоръчват кооперативни игри, при които семейството играе като отбор, а не в конкуренция. За по-малките това може да са прости пъзели или конструктори, а за по-големите – класически настолни игри с кратка продължителност.

Храната е естествена част от празника, но специалистите съветват да се заложи на леки и домашно приготвени храни. Домашни бисквити, пуканки и топли напитки като чай или какао са подходящи както за деца, така и за възрастни. При бебетата е важно да се спазва обичайният режим на хранене, за да се избегне преумора.

Навечерието на Новата година е подходящ момент и за семейно обобщение на изминалата година. Кратък разговор за хубавите моменти, съобразен с възрастта на децата, развива емоционалната им интелигентност. За по-големите деца и тийнейджърите може да се добави творчески елемент – рисуване на желания, писане на кратки обещания или изработване на картички за новата година.

За семейства с бебета експертите напомнят, че не е задължително посрещането на Новата година да бъде до полунощ. Символично отбелязване по-рано вечерта, последвано от обичайния режим на сън, често е по-здравословният избор както за детето, така и за родителите.

В крайна сметка празникът у дома не се измерва с мащаба на подготовката, а с качеството на времето, прекарано заедно. Спокойната атмосфера, съвместните занимания и съобразяването с нуждите на децата превръщат новогодишната нощ в сигурен и топъл старт на новата година за цялото семейство.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    5 5 Отговор
    Путлер ще празнува обграден от 10 000 руски милиционери които го пазят да не го набара руския народ.

    Коментиран от #2

    19:12 31.12.2025

  • 2 Факт

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Нас ни пази само Тази Горе!

    19:15 31.12.2025

  • 3 Децата

    4 4 Отговор
    И да стоят далече от гнусните евра

    19:16 31.12.2025

  • 4 Съвет

    7 0 Отговор
    За да е весело, първото е да не гледате мрежата, защото глупостите в нея с гаранция ще ви ядосат!

    19:17 31.12.2025

  • 5 Сандо

    4 2 Отговор
    Някъде без ток,другаде без вода,нокоя изнасилена,други бити,катастрофи с жертви и без жертви - ето това е веселото посрещане на Новата година според новините от днес във ФАКТИ.Но най-важното е,че утре ще се събудим баш европейци и ще бъдем от богати по-богати!

    Коментиран от #7

    19:30 31.12.2025

  • 6 джен3и

    4 0 Отговор
    наръчник за полуидиоти

    19:49 31.12.2025

  • 7 Бою крадеца

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сандо":

    Не се оплаквайте бе неблагодарници! След броени часове ви вкарвам в клуба на богатите!

    19:51 31.12.2025