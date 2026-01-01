Алжир с безапелационен успех – три от три в групите на Купата на африканските нации

Алжирският национален отбор демонстрира впечатляваща форма и завърши груповата фаза на Купата на африканските нации с трета поредна победа. На стадион "Принс Мулай Хасан" в Мароко "пустинните лисици" надделяха с категоричното 3:1 над състава на Екваториална Гвинея, с което си осигуриха първото място в група "Е" и пълен актив от 9 точки.

В 19-ата минута Зинедин Белаид даде тон на головото шоу, след като се възползва от прецизен пас на Анис Хадж Муса. Само шест минути по-късно Фарес Шаиби удвои преднината на алжирците, след асистенция от Ибрахим Маза. В 32-ата минута Маза сам се разписа, отново след подаване на Хадж Муса, и направи резултата класически – 3:0.

След почивката Екваториална Гвинея успя да върне едно попадение чрез Емилио Нсуе, който се разписа в 50-ата минута, а Алекс Балбоа имаше последен допир с топката при гола.

Въпреки усилията си, гвинейците останаха на дъното на класирането без спечелена точка.

С този убедителен успех Алжир не остави никакви съмнения в превъзходството си и се класира за елиминационната фаза с максимален точков актив.