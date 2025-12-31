Новини
Звездата на Марвел Том Хидълстън стана баща за втори път

Звездата на Марвел Том Хидълстън стана баща за втори път

31 Декември, 2025 20:17 543 1

Актьорът и годеницата му не издават какъв е пола на бебето, нито името му

Звездата на Марвел Том Хидълстън стана баща за втори път - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорите Том Хидълстън и Зави Аштън са станали родители за втори път. Новината беше потвърдена от самия Хидълстън в интервю за списание GQ.

Докато говори за раждането на дете в семейството си, 44-годишният актьор описа този момент като „най-красивото, дълбоко, разтърсващо и променящо живота преживяване“, след което разкри, че партньорката му е родила второто им дете „онзи ден“. Представители на двойката не са дали официален коментар към момента.

По-рано през ноември Аштън индиректно намекна за раждането, като публикува съобщение в социалните мрежи, в което говори за своето „следродилно възстановяване“. В публикацията тя сподели, че отбелязва важен етап от този период с посещение на благотворителна организация, подкрепяща семейства с бебета, като добави, че през това време е размишлявала върху съдбата на деца, живеещи в тежки условия по света, и върху хората, които работят за тяхната защита.

Том Хидълстън и Зави Аштън потвърдиха, че очакват второто си дете през юни в интервю за Vogue. Малко след това актрисата се появи публично с видимо бременно коремче на лондонската премиера на филма The Life of Chuck, в който участва нейният годеник.

Двамата се запознават през 2019 г., когато си партнират в театралната постановка Betrayal. През 2022 г. те обявиха годежа си, а през октомври същата година се роди първото им дете. Името и полът на първородното им дете не са оповестявани публично.


