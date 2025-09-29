Сексолог: Битовизмите заплашват интимността, поддържайте я с правилото "две-две-две"

Поддържането на страст в дългосрочна връзка може да се постигне чрез следване на правилото „две-две-две“, смята сексологът Кандис Купър-Ловет, пише HuffPost.
Методът включва ходене на срещи на всеки две седмици, кратки пътувания заедно на всеки два месеца и по-дълги пътувания на всеки две години. Тя обяснява, че този подход е предназначен да помогне на хората в дългосрочни връзки да поддържат емоционална връзка и да намират време за общуване.
„Това правило ще помогне да се предотврати намесата на домакинските задължения във връзката. Това е от решаващо значение. Интимността не се случва просто така; тя изисква внимание и усилия“, обясни Купър-Ловет.
Тя обаче подчерта, че не е необходимо да ходите на срещи на всеки две седмици, ако не можете да си го позволите. Много по-важно е да намерите споделено занимание, като например игра на настолна игра или гледане на филм, за да разпалите отново страстта и да спрете да гледате на партньора си като на „съ-управител на домакинството“.
с мьжете се разбираме най добре
До коментар #7 от "Пич":Ако е само до сексуалния нагон, жените искат алфа мъже, космати и грозни, било то и шлосери. Консуматорското общестов наложи митът, че жената търси сигурността на парите, но истината е, че инстинктът надделява и дори и тези, които са държанки на някакви богаташи с малки достойнства, изневеряват почти веднага или с шофьора, или с някой от охраната.
