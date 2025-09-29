Новини
Любопитно »
Сексолог: Битовизмите заплашват интимността, поддържайте я с правилото "две-две-две"

29 Септември, 2025 11:15 792 10

Методът включва ходене на срещи на всеки две седмици, кратки пътувания заедно на всеки два месеца и по-дълги пътувания на всеки две години

Сексолог: Битовизмите заплашват интимността, поддържайте я с правилото "две-две-две" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поддържането на страст в дългосрочна връзка може да се постигне чрез следване на правилото „две-две-две“, смята сексологът Кандис Купър-Ловет, пише HuffPost.

Методът включва ходене на срещи на всеки две седмици, кратки пътувания заедно на всеки два месеца и по-дълги пътувания на всеки две години. Тя обяснява, че този подход е предназначен да помогне на хората в дългосрочни връзки да поддържат емоционална връзка и да намират време за общуване.

„Това правило ще помогне да се предотврати намесата на домакинските задължения във връзката. Това е от решаващо значение. Интимността не се случва просто така; тя изисква внимание и усилия“, обясни Купър-Ловет.

Тя обаче подчерта, че не е необходимо да ходите на срещи на всеки две седмици, ако не можете да си го позволите. Много по-важно е да намерите споделено занимание, като например игра на настолна игра или гледане на филм, за да разпалите отново страстта и да спрете да гледате на партньора си като на „съ-управител на домакинството“.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 к0к0рч0 🌈💋🍌

    4 0 Отговор
    аз немам проблеми
    с мьжете се разбираме най добре

    11:18 29.09.2025

  • 2 Освалдо Риос

    3 0 Отговор
    По един нов електроуред на 6 месеца, с който да ви готви, и веднъж на месец на задна, е напълно достатъчно за дълъг и щастлив семеен живот. Всичко останало е преразход.

    11:18 29.09.2025

  • 3 Вени ,

    3 0 Отговор
    Две-две - две , по две ли е ?!

    11:21 29.09.2025

  • 4 Вени ,

    2 0 Отговор
    Не ми отговаряй ...

    11:23 29.09.2025

  • 5 Това

    1 0 Отговор
    2-2-2 се отнася обаче не със своя партньор !

    11:24 29.09.2025

  • 6 n√Варна

    2 0 Отговор
    Това отнася ли се за голяма част от българските семейства, дето живеят по формулата "Хронично безпаричие и сексуално безразличие:?

    11:26 29.09.2025

  • 7 Пич

    2 0 Отговор
    Да..... вярно е !!! Обикновено изтъкват глупави причини , но тази е истинска. Жените избират по бигати мъже не само заради парите , а и защото са по добри любовници. Един грохнал от работа мъж няма какво да предложи. А неизтормозеният мъж почти непрекъснато иска да аве ! Истината е грозна , но вярна !

    Коментиран от #9

    11:28 29.09.2025

  • 8 Хасковски каунь

    1 1 Отговор
    Два пъти сутрин. Два пъти на обяд. Два пъти вечер / 2 2 2 /

    11:30 29.09.2025

  • 9 Освалдо Риос

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Ако е само до сексуалния нагон, жените искат алфа мъже, космати и грозни, било то и шлосери. Консуматорското общестов наложи митът, че жената търси сигурността на парите, но истината е, че инстинктът надделява и дори и тези, които са държанки на някакви богаташи с малки достойнства, изневеряват почти веднага или с шофьора, или с някой от охраната.

    11:34 29.09.2025

  • 10 ООрана държава

    0 0 Отговор
    2 2 2 - 2 шамара сутрин, 2 на обяд и 2 вечер за лека нощ...

    11:36 29.09.2025