Новини
Любопитно »
Кийра Найтли не e гледала „Карибски пирати: На края на света“, ужасена e от "огромното" си лице

Кийра Найтли не e гледала „Карибски пирати: На края на света“, ужасена e от "огромното" си лице

4 Ноември, 2025 12:12 653 2

  • кийра найтли-
  • карибски пирати

Найтли казва, че рядко гледа собствените си филми, въпреки че се наслаждава на героите, които играе

Кийра Найтли не e гледала „Карибски пирати: На края на света“, ужасена e от "огромното" си лице - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската актриса Кийра Найтли разкри кой филм със свое участие отказва да гледа, пише списание People. Найтли казва, че рядко гледа собствените си филми, въпреки че се наслаждава на героите, които играе.

„Или не съм ги пускам, или само веднъж, защото не е особено приятно да виждаш собственото си лице, което те гледа. Много е странно“, казва тя.

40-годишната звезда добави, че много от колегите ѝ избягват да гледат собствените си филми. Актрисата добави, че единственият филм, който никога не е гледала, е „Карибски пирати: На края на света“, третата част от известния фентъзи франчайз.

„Видях втория филм на премиерата, но никога не съм гледала третия. Просто чувствам, че лицето ми е твърде голямо там. Огромно лице. Никой не е нужно да вижда това“, засмя се тя.

Наскоро Кийра Найтли сподели, че е забранила на дъщерите си да се показват в социалните мрежи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    0 1 Отговор
    Аз се ужасявам от огромните й рамене.

    12:14 04.11.2025

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Филмът с тази филия, госпожи и господа, е "Опасен метод".

    12:52 04.11.2025