Кийра Найтли не e гледала „Карибски пирати: На края на света“, ужасена e от "огромното" си лице

Британската актриса Кийра Найтли разкри кой филм със свое участие отказва да гледа, пише списание People. Найтли казва, че рядко гледа собствените си филми, въпреки че се наслаждава на героите, които играе.

„Или не съм ги пускам, или само веднъж, защото не е особено приятно да виждаш собственото си лице, което те гледа. Много е странно“, казва тя.

40-годишната звезда добави, че много от колегите ѝ избягват да гледат собствените си филми. Актрисата добави, че единственият филм, който никога не е гледала, е „Карибски пирати: На края на света“, третата част от известния фентъзи франчайз.

„Видях втория филм на премиерата, но никога не съм гледала третия. Просто чувствам, че лицето ми е твърде голямо там. Огромно лице. Никой не е нужно да вижда това“, засмя се тя.

Наскоро Кийра Найтли сподели, че е забранила на дъщерите си да се показват в социалните мрежи.