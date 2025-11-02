Внукът на Симеон Сакскобургготски се появи като гвардеец в Деня на будителите

Внукът на Симеон Сакскобургготски Симеон-Хасан направи своята първа официална поява като гвардеец в Деня на народните будители, предаде БНТ.
Като част от "Младежки гвардейски отряди" той участва в дейностите на 22-рия ученически гвардейски отряд към СУ "Васил Левски" в град Елин Пелин.
По традиция в града отбелязват празника с факелно шествие и поднасяне на венци пред паметника на писателя Елин Пелин. Събитието събира стотици жители и гости на града.
