Внукът на Симеон Сакскобургготски се появи като гвардеец в Деня на будителите

2 Ноември, 2025 03:48, обновена 2 Ноември, 2025 03:50 349 0

Симеон-Хасан участва в дейностите на 22-рия ученически гвардейски отряд към СУ "Васил Левски" в град Елин Пелин

Внукът на Симеон Сакскобургготски се появи като гвардеец в Деня на будителите - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Внукът на Симеон Сакскобургготски Симеон-Хасан направи своята първа официална поява като гвардеец в Деня на народните будители, предаде БНТ.

Като част от "Младежки гвардейски отряди" той участва в дейностите на 22-рия ученически гвардейски отряд към СУ "Васил Левски" в град Елин Пелин.

По традиция в града отбелязват празника с факелно шествие и поднасяне на венци пред паметника на писателя Елин Пелин. Събитието събира стотици жители и гости на града.


